Jon Stewart: Jak vyřešit krizi na Blízkém východě

29. 2. 2024

čas čtení 10 minut



Jon Stewart: The Daily Show. Jsem váš moderátor Jon Stewart. Jistě, toto je číslo tři, třetí díl, toto je můj třetí díl. První dva velmi kontroverzní, hodně diskuse kolem toho. Spousta hádek tam a zpět, spousta hněvu, spousta komentářů. Dnes večer. S tím jsem skončil. Dnešní večer je možná jen takové lehkost. Drobnost. Něco lehkého. Dnes večer budeme diskutovat o: (čte z papíru) Izrael, Pales - - tina!!? Cože? Kdo tohle napsal? No jo, já právně musím přečíst, co je v prompteru. Takže. jdeme na to. Podíváme se na to. V našem novém a pravděpodobně nikdy nekončícím segmentu MARNÝ OKRUH. Ano. Nějak to diváci věděli, že dnes večer probereme Izrael, Palestinu.

(Varování:



Diskuse o Izraeli a Palestině nemá za cíl podporovat nebo ospravedlňovat jednu ze stran . Zmínky o Hamásu, které neodsuzují Hamás, neznamenají, že Hamás neodsuzujeme. Poslech tohoto segmentu se nedoporučuje osobám se sklonem k antisemitismu nebo islamofobii. Nežádoucí účinky: Deprese, úzkost, infekce perinea, chuť na humus.)





Jon Stewart: Tohle je strašná situace. Je to už skoro pět měsíců brutální bombardovací kampaně vyvolané děsivým masakrem a braním rukojmích a zdá se, že nejsme o nic blíž ukončení čehokoli kromě fukncií několika rektorek z amerických univerzit. Tento víkend izraelský premiér Benjamin Netanjahu konečně představil svůj plán pro mír:



Zpravodajství: "Benjamin Netanjahu vyzývá k úplné demilitarizaci Gazy a také k tomu, aby Izrael převzal bezpečnost a kontroloval vstupní a výstupní body do Gazy."



Jon Stewart: Takže váš mírový plán je obléhání, vojenské obléhání. Opravdu si myslíte, že vojenské řešení ukončí tento cyklus?





Netanjahu: "Vítězství je na dosah a vítězství nemůžeme dosáhnout, dokud nezlikvidujeme Hamás."





Jon Stewart: Jaké vítězství?

Jon Stewart: OSN, proč máte vůbec nějakou zasranou budovu? Proč? Proč to děláte? Mohli bychom ji dobře použít my! Máme bytovou krizi. Vraťte nám naši budovu. Tohle není správné. Co je? Co vůbec dělá OSN? Co jste zač? Jen podpůrný systém pro rozmanité a příjemné stravování? Co jste?





Mimochodem, tohle nemůže být stravovací centrum OSN. Je to zjevně jen nákupní středisko na Long Islandu. Copak nikoho nezajímá utrpení všech těch civilistů? A co dobrý soused, Saúdská Arábie?



Saudská Arábie: "Palestinská věc je nejdůležitější věcí arabského světa ." "Chci, aby se Palestincům žilo dobře".



Jon Stewart: Děkuji, Saúdská Arábie, děkuji. A zatímco Saúdská Arábie palestinské uprchlíky nepřijímá, Egypt taky ne, když na to přijde, Saúdové jsou nejbohatší zemí v regionu a dali - To nemůže být správné. V průměru asi 200 milionů dolarů ročně Palestincům. Ježíši. To si děláte legraci? Saúdové dali stejně peněz golfistovi Philu Mickelsonovi. Je to pravda? Předpokládám, že na podporu neméně důležité věci, Nickelsonova lidu. Takže Izrael, Spojené státy, Organizace spojených národů, arabské národy, zdá se, že nikdo není motivován k tomu, aby zastavil utrpení nevinných lidí v tomto regionu.



Nechci na to upozorňovat. Ale je tu ještě jeden hráč. Malý náboženský startup z Betléma. Myslím, že možná začínal jako tesařský svaz, ale rozrostl se. Mají nějaký plán pro Blízký východ?



Křesťanský kazatel: "Dojde k bitvě u Armagedonu. Ježíš Kristus se přežene přes to bojiště a vyhladí tu dvousetmilionovou armádu. Krev poteče až po uzdu koně."



Jon Stewart: Takže to je ten plán pro.knížete míru, je to tak? Nejsem odborník na jezdectví, ale pokud krev poteče až k uzdě, je to obrovské množství krve. Ne, pokud. Nebo snad mluvíme o minikoních? Protože to je, pořád je to hodně krve, ale zvládnutelnější. A rozkošné.



Cože? Myslím. Myslím, že bychom si to měli uvědomit. Status quo koloběhu provokací a odplaty je založen na nějaké představě, že jedna z těchto skupin zmizí. Ale to se nestane. Pokud chceme bezpečný a svobodný Izrael a bezpečnou a svobodnou Palestinu, musíme si tuto skutečnost uvědomit. A vím, že v regionu existuje pohnutá a hodně sporná historie, která nás přivedla do tohoto bodu, ale jsme v tomto bodě a vše, co odtud uděláme, se musí dívat dopředu.



Takže dnes večer, miáte vy štěstí. Přicházím ne s jedním, ne se dvěma, ale hned se třemi řešeními pro mír. Za prvé.



"Na břehu Pleasant Lake v květnu, si pětaadevadesát izraelských a palestinských teenagerů vymění rakety za tenisové rakety. Cílem projektu Semínka míru je otevřít těmto mladým lidem mysl."



Jon Stewart: Dobře, tohle ještě nebylo zorganizováno. A může trvat déle než máme čas. Ledaže bychom celý region přenesli do státu Maine. Jak rychle dokážeme vyrobit 14 000 000 raket? Ale to je jen moje úvodní nabídka.



Návrh číslo dvě. Zeptejme se Boha. Je to koneckonců jeho dům. To on to všechno začal. Prostě se zeptejte Boha. On nám může říct, kdo má pravdu. Jsou to židé? Jsou to muslimové? Jsou to zoroastriáni? Jsou to scientologové? Spousta z nás se bude cítit trapně, ale vzhledem k tomu, že Bůh v uplynulých, řekněme tisíciletích nekomunikuje....



Dobrá, tak tady je další. A chraň bůh, vlastně si myslím, že tenhle poslední návrh by mohl fungovat. Začít hned, žádné předběžné podmínky, žádná získaná důvěra, žádní Partneři pro mír. Izrael přestane bombardovat, Hamás propustí rukojmí. Arabské země, které si nárokují Palestinu jako svou prioritu, vstoupí na scénu a vytvoří demilitarizovanou zónu mezi Izraelem a svobodným palestinským státem. Saúdové, Egypt, SAE, Katar, Jordánsko. Všichni vytvoří něco jako dohodu NATO, která zaručí bezpečnost pro obě strany. Samozřejmě tomu nebudou říkat NATO. Je to smlouva o Blízkém východě. Uspořádat. Je to METO. METO. Dnes večer, lidi, získejte tento region. pro METO. Teď jsem samozřejmě nevypracoval na přesném znění, ale cokoli je lepší než ten šílený cyklus, který máme teď, protože upřímně, jaká je alternativa?



Fundamentalistický kazatel: "Zazní Boží polnice a nastane vytržení. Puf. Jsme pryč. V mžiku oka. Prostě tu už nejsme."



Jon Stewart: Puf. Vskutku, pane. Puf, vskutku.



