Gaza: Izraelci ve čtvrtek ráno zastřelili asi 150 civilistů, kteří čekali na potraviny, a 700 jich zranili

29. 2. 2024

Moderátorka, BBC World at One, 13 hodin, čtvrtek 29. února 2024: Podle zpráv bylo zabito více než 100 lidí, kteří čekali na potravinovou pomoc na kruhovém objezdu na severu Gazy. Úřad palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse označil incident za ošklivý masakr. Podle Palestinců jsou za něj zodpovědné izraelské síly. Izrael připouští, že se něco stalo, ale tvrdí, že obraz je nyní zmatený. Přichází v den, kdy počet mrtvých podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze dosáhl 30 000. Náš bezpečnostní zpravodaj Frank Gardner to analyzuje: Podle zpráv bylo zabito více než 100 lidí, kteří čekali na potravinovou pomoc na kruhovém objezdu na severu Gazy. Úřad palestinského prezidenta Mahmúda Abbáse označil incident za ošklivý masakr. Podle Palestinců jsou za něj zodpovědné izraelské síly. Izrael připouští, že se něco stalo, ale tvrdí, že obraz je nyní zmatený. Přichází v den, kdy počet mrtvých podle údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze dosáhl 30 000. Náš bezpečnostní zpravodaj Frank Gardner to analyzuje:





Frank Gardner: Je to chmurný a nesmírně významný milník. Jedná se o nejhorší a nejničivější konflikt mezi Izraelem a Palestinci v nedávné historii. Nejdříve je třeba posoudit, jak spolehlivý je údaj 30 000, protože řada lidí říká, no, jak to víte? Je to jen jakýsi odhad. Tento údaj pochází z ministerstva zdravotnictví řízeného Hamásem, a přestože je Hamás mnoha vládami, včetně Velké Británie, považován za teroristickou organizaci, údaje, které toto ministerstvo produkuje, podporuje řada agentur OSN, především The Who. Světová zdravotnická organizace. Ta konstatuje, že s ministerstvem zdravotnictví Hamásu dlouhodobě spolupracuje a že to ministerstvo má dobré kapacity v oblasti sběru a analýzy dat. Jaký podíl z toho tvoří civilisté? Odhaduje se, že asi 70 % z těch 30 000 zabitých jsou ženy a děti, což by bylo v každém konfliktu mimořádně vysoké číslo.





To samozřejmě vyvolává otázku, kolik z těch ostatních jsou bojovníci Hamásu? A opět, je poměrně obtížné se v tom zorientovat, protože ne všichni lidé se zbraněmi jsou v uniformách. Ne všichni z nich jsou nutně členy samotného Hamásu. Jsou tam i další frakce, jako je Palestinský islámský džihád, ale myslím, že dva hlavní poznatky, které si z toho můžete vzít, jsou, že tohle je jeden z nejničivějších konfliktů pro civilisty v jakémkoli nedávném konfliktu, a za druhé, že velký, ale neznámý počet bojovníků Hamásu to přežil. Zatím Hamás ještě nebyl zcela zničen. Ale tento konflikt a způsob, jakým ho Izrael vede, je řadou světových představitelů a vojenských expertů stále více kritizován jako tak ničivý pro civilní obyvatelstvo.





Moderátorka: To byl Frank Gardner. No, pojďme k tomu, co jsme slyšeli o desítkách mrtvých na severu Gazy. Záběry z útoku sdílelo na Twitteru palestinské ministerstvo zahraničí. Izraelské obranné síly uvedly, že desítky Gazanů byly zraněny v důsledku strkání a šlapání. Uvedly však, že dav představoval hrozbu pro vojáky, kteří odpověděli ostrou střelbou, a že se incident prověřuje. Hovořila jsem s Maher Husseiniovou, ředitelkou pro strategii organizace Euromed Human Rights Monitor. Byla vysídlena do Rafáhu na jihu Gazy a řekla mi, co o incidentu slyšela dnes brzy ráno.





Maher Husseini: Kolem půl páté ráno se tam lidé shromáždili na náměstí, aby čekali na kamiony s pomocí, které tam přijely. Jakmile kamiony dorazily, Izrael zahájil palbu a střílel dělostřelecké granáty směrem k davu, podle našich výzkumníků byli zastřeleni i lidé, kteří nesli pytle s pšenicí. Zdokumentovali jsme smrt asi 150 Palestinců a zranění asi 700 lidí. Jeden z našich výzkumníků například uvedl, že. pytle s pšeničnou moukou byly smíšené s krví. V nemocnicích byl naprostý chaos. Nebyl tam žádný personál ani zdravotníci, kteří by mohli ošetřit zraněné a mrtvé. Lidé se tak sami snažili ošetřit svá zranění uvnitř nemocnic. Protože tam nebyli žádní lékaři.





Moderátorka: Odkud čerpáte informace? Jak jste informována o číslech a o tom, co se stalo?









Moderátorka: Co říkají o situaci a a nedostatku potravin na severu Gazy?





Maher Husseini: Ta situace je velmi špatná. Po celé minulé měsíce používali místo pšeničné mouky krmivo pro zvířata, aby si mohli upéct chleba, ale v posledních dvou týdnech už není k dispozici ani krmivo pro zvířata, takže už několik týdnů nejedli chleba. Jeden z mých kolegů například řekl, že dostávají jídlo jen na krmení svých dětí, ale on a jeho žena nemohou jíst nic. Dostávají jednu sušenku denně. Jen aby se udrželi naživu. Je tam stav skutečného hladu a peníze se tam stávají zbytečnými. Chudí ani bohatí nyní nemohou dostat žádné jídlo. Když jdou hledat potraviny, vědí, že se nemusí dostat zpátky k dětem domů, protože je mohou každou chvíli zastřelit.





Moderátorka: Zdá se na severu Gazy rozpadl společenský řád, protože vidíme záběry, jak kamiony s humanitární pomocí, když přijedou na jih, lidé na ně prostě útočí. Není tam už žádný pořádek, když tam nejsou žádné úřady, žádná policie.žádný způsob uspořádání společnosti?













Moderátorka: To byla Maher Husseini, z Euromedu monitorujícího lidská práva, a my jsme toto obvinění, že izraelské síly úmyslně cílily na civilní policisty, předali IDF. Izraelská armáda řekla, že se tím budou zabývat.





Máme síť více než 41 terénních výzkumníků rozmístěných v různých částech pásma Gazy. Naši výzkumníci se také shromažďují mezi skupinami, aby se pokusili získat pšeničnou mouku a potraviny a najíst se. Takže se shromažďují mezi těmi lidmi.Přesně tak. A to je další důležitý bod, protože během posledních měsíců Izrael systematicky útočil na civilní policisty po celém pásmu Gazy, kteří hlídali ty kamiony s pomocí, které do Gazy vjížděly. Takže to vedlo i k tomu, že se tito policisté a policistky stáhli ze svých pozic a zejména z přechodu s Izraelem. Úplně se odtud stáhli, stáhli se ze svých pozic uvnitř pásma Gazy a zejména uvnitř města Gazy. Dochází tam tedy k naprostému zhroucení společenského řádu v důsledku pokračujících útoků na policii. To také vedlo k tomu, že agentura OSN, WFP, Světový potravinový program také pozastavil dodávky potravin a v Gaze, protože uvedli, že jejich kamiony s pomocí, jejich konvoje jsou buď terčem izraelské armády, nebo je rabují hladoví Gazané. Takže to vlastně zhoršuje situaci a prohlubuje hladovou krizi v pásmu Gazy.Zdroj v angličtině (audio) ZDE (od minuty 22:15)