Studie ukázala, že téměř polovinu primátů má v moci samice, což mění vnímání údajné podřízenosti žen

Teprve po této fyzické proměně ve prospěch samců začali primáti pozorovat konec moci samic a začal proces posilování postavení samců. Tato analýza antropologů z Texasu ( https://www.mdpi.com/2076-2615/13/23/3695 ) ukázala, že u nejbližších příbuzných člověka tvoří 42 procent společnosti druhy, které nemají nadvládu samců. To naznačuje, že stejně tomu bylo i u našich předků.

Musíme vzít v úvahu, že muži našeho lidského druhu strávili většinu naší existence na Zemi, aniž by si uvědomovali, že jimi praktikovaný sexuální akt má něco společného s tím, že ženy čas od času přibírají na váze a vycházejí z nich chlapci i dívky. Jinými slovy, onen primitivní jeskynní člověk neměl žádné znalosti o funkci sexu a účasti svých spermií na vzniku dětí. Proto se také spekuluje o tom, že otcovský instinkt neexistuje nebo je mnohem mladší, na rozdíl od velmi silného mateřského instinktu. Je to proto, že po většinu naší existence muži nevěděli, že jsou otcové.

Děti obvykle vychovávalo několik žen v jeskyních, zatímco muži chodili na lov. Výměnou za sex a trochu pohodlí pod ochranou jeskyní přinášeli zvěř. Předpokládá se, že muži neměli přístup k ochraně a teplu jeskyní, pokud nezaplatili vstupné zvířecími bílkovinami. Ženy byly považovány za bohyně, protože jen ony tvořily život.





Představte si mysl primitivního člověka, když viděl, že bytost s ňadry plodí téměř každý rok další lidské bytosti, a to jak muže, tak ženy, zatímco z mužů vycházejí pouze bobky. Přirozeně proto byly ženy považovány za mocné, za bohyně, za stvořitelky života, kterým se muži jako trubci obětovali, aby je udrželi při životě.





Dalším faktorem, který ovlivnil pohled mužů na ženy, byla menstruace. Pro muže znamená krev bolest a/nebo smrt. Když viděli, že tyto ženy každý měsíc krvácely, aniž by cítily bolest nebo umíraly, znamenalo to, že byly silnější. Vnímali ženy jako bohyně. Důkazem toho jsou amulety a malé kamenné sošky těhotných žen s velkými prsy. Ta byla po tisíce let symbolem života, stvoření.





Pak zřejmě došlo ke změně poměru sil mezi pohlavími v důsledku fyzického růstu mužů, nebo v případě primátů jejich samců. Ti se považovali za silnější a vyvrátili ženskou moc. Vzbouřili se proti ženské tyranii, která od nich vyžadovala příliš mnoho. Tehdy vznikla partnerství nebo proto-manželství. Dříve muži neměli manželky, pouze souložili se ženami, které si je vybraly. A to bez věrnosti. Se vznikem fyzické převahy začali muži "krást" ženy pro sebe. A podmaňovat si je násilím.