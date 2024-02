15 zemí EU se dohodlo na nákupu granátů pro Ukrajinu za 1,5 miliardy dolarů

28. 2. 2024

Evropské země si uvědomily, že nebudou schopny rychle poskytnout Ukrajině potřebné množství munice, a tak se rozhodly nakoupit dělostřelecké granáty od výrobců třetích stran. Dokonce i francouzský prezident Emmanuel Macron, který dosud trval na tom, že peníze EU budou použity pouze na financování evropského obranného sektoru, podpořil původní návrh České republiky. Evropské země si uvědomily, že nebudou schopny rychle poskytnout Ukrajině potřebné množství munice, a tak se rozhodly nakoupit dělostřelecké granáty od výrobců třetích stran. Dokonce i francouzský prezident Emmanuel Macron, který dosud trval na tom, že peníze EU budou použity pouze na financování evropského obranného sektoru, podpořil původní návrh České republiky.

Může být schválen již v březnu, uvádí Bloomberg. Poté by Ukrajina mohla během několika týdnů obdržet asi 800 000 granátů.

"Podle našeho odhadu by Evropa a Ukrajina měly v roce 2025 vyrobit dostatek munice, ale ještě předtím musíme smazat deficit," řekl v pondělí po jednání lídrů EU český premiér Petr Fiala. "Česká iniciativa v tom evropským zemím pomůže."

Česko minulý týden nabídlo, že získá náboje mimo EU za 1,5 miliardy dolarů. Jak řekl český prezident Petr Pavel na nedávné Mnichovské bezpečnostní konferenci, Praha našla 500 000 granátů ráže 155 mm a dalších 300 000 nábojů ráže 122 mm od zahraničních dodavatelů, které mohou být v případě dostupnosti finančních prostředků odeslány na Ukrajinu během několika týdnů.

Zájem o účast podle Fialy projevilo 15 zemí. Fiala je nejmenoval, ale nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že jeho země souhlasila s poskytnutím 100 milionů eur na realizaci tohoto plánu a že doufá, že se na realizaci tohoto plánu zapojí i další státy. Macron naopak připustil, že EU nemůže rychle vyrobit potřebný počet granátů a je třeba se obrátit na jiné země:

"Požádali jsme země, které nejsou členy EU, aby v této otázce nalezly řešení. Na této iniciativě se budeme podílet. Jsme tomu zcela otevřeni. Naším jediným cílem je efektivita."

České ministerstvo obrany v pátek uvedlo, že koordinuje úsilí o realizaci iniciativy a obdrželo předběžný souhlas s její účastí od Dánska a Kanady, stejně jako od řady dalších zemí.

Před rokem EU přijala plán dodat Ukrajině do letošního března 1 milion granátů ráže 155 milimetrů. Ve skutečnosti však obdržela pouze 30 %, řekl onehdy prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle nových plánů EU by roční produkce měla do konce letošního roku dosáhnout 1,1 milionu granátů a v roce 2025 2 miliony.

Praha se onehdy obrátila na Evropskou komisi s návrhem převést do své iniciativy 300 milionů eur z celkových fondů EU, které byly vyčleněny na nákup munice pro Ukrajinu, ale nebyly utraceny, píše Financial Times. Pak to Brusel odmítl kvůli námitkám Francie. Ale po Macronově prohlášení by tato překážka měla být odstraněna.

Mezitím Rusko, které rozpoutalo válku, obdrželo za posledních šest měsíců ze Severní Koreje asi 3 miliony dělostřeleckých granátů, uvedl v úterý jihokorejský ministr obrany Šin Won-sik.

