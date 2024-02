Izrael úmyslně podrobuje Palestince hladu, konstatuje expert OSN na lidská práva

27. 2. 2024

Zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny Michael Fakhri říká, že odpírání potravin je válečným zločinem a představuje genocidu



Podle předního experta OSN na právo na potraviny Izrael záměrně podrobuje Palestince hladu a měl by se zodpovídat z válečných zločinů - a genocidy

A tohle česká vláda podporuje

V pásmu Gazy, kde se asi 2,2 milionu Palestinců potýká s vážným nedostatkem v důsledku toho, že Izrael ničí zásoby potravin a výrazně omezuje přísun potravin, léků a dalších humanitárních dodávek, je rozšířený hlad a vážná podvýživa. Kamiony s humanitární pomocí a Palestinci čekající na humanitární pomoc se dostaly pod izraelskou palbu.



"Neexistuje žádný jiný důvod, proč úmyslně blokovat průjezd humanitární pomoci nebo úmyslně ničit malá rybářská plavidla, skleníky a sady v Gaze - než aby byl lidem znemožněn přístup k potravinám," konstatuje Michael Fakhri, zvláštní zpravodaj OSN pro právo na potraviny.





"Záměrné zbavování lidí potravin je jednoznačně válečným zločinem. Izrael oznámil svůj záměr zničit palestinský lid, celý nebo jeho část, jen proto, že je Palestinec. Podle mého názoru jako experta OSN na lidská práva se nyní jedná o genocidu. To znamená, že vinu nese celý stát Izrael a měl by být pohnán k odpovědnosti - nikoliv pouze jednotlivci nebo ta či ona vláda."



Při každém hladomoru - ať už způsobeném lidmi, nebo klimatickými změnami - jsou děti a kojenci, těhotné ženy a starší lidé nejvíce ohroženi podvýživou, nemocemi a předčasnou smrtí.



Při lednových vyšetřeních výživy ve zdravotnických střediscích a přístřešcích bylo zjištěno, že téměř 16 % dětí mladších dvou let - což odpovídá jednomu ze šesti kojenců - trpí akutní podvýživou nebo chřadnutím v severní Gaze, kde uvízlo 300 000 lidí a Izrael jim prakticky nepovoluje žádnou potravinovou pomoc. Podle nedávné zprávy OSN téměř 3 % z nich trpí těžkou chudobou, takže bez urychlené pomoci jim hrozí velké riziko zdravotních komplikací nebo smrti. Objevily se zprávy o rodičích, kteří krmí své děti živočišnou potravou v naději, že je udrží naživu.



V Rafáhu na jihu země, kam Izrael v současnosti soustřeďuje vojenské útoky, bylo 5 % dětí mladších dvou let akutně podvyživených. Před konfliktem nebyla v Gaze vyhublost velkým problémem, když akutně podvyživených bylo 0,8 % dětí mladších pěti let.



Screeningy proběhly v lednu a situace je dnes pravděpodobně ještě horší, varoval Unicef - kterému byl od 1. ledna navzdory každodenním žádostem Izraelem odepřen přístup na sever.







"Už tak byla situace velmi křehká kvůli izraelskému škrcení toho, co do Gazy přichází a odchází. Takže když začala válka, Izrael mohl velmi snadno způsobit, že všichni hladovějí, protože měl většinu lidí na hraně.



"Ještě nikdy jsme neviděli, aby civilní obyvatelstvo tak rychle a tak úplně vyhladovělo, na tom se shodují odborníci na hladomor," řekl Fakhri. "Izrael se nezaměřuje pouze na civilisty, ale snaží se zničit budoucnost palestinského lidu tím, že poškozuje jeho děti."



Katastrofální situace se může ještě zhoršit. Koncem ledna více než tucet zemí včetně USA, Velké Británie, Německa, Austrálie a Kanady pozastavilo poskytování finančních prostředků Agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).



Finanční pomoc byla pozastavena bezprostředně poté, co Izrael vznesl nepodložená obvinění proti 12 zaměstnancům UNRWA, kteří mají údajné vazby na Hamás - ve stejný den vydal Mezinárodní soudní dvůr (ICJ) prozatímní rozhodnutí, v němž Izraeli nařídil, aby přijal veškerá možná opatření k zabránění genocidním činům a aby okamžitě přijal kroky k zajištění poskytování základních služeb a humanitární pomoci civilistům v Gaze.



UNRWA, která má přibližně 30 000 zaměstnanců, poskytuje nouzové potraviny, zdravotní péči, vzdělávání a další základní služby pro téměř 6 milionů palestinských uprchlíků v Gaze, na okupovaném Západním břehu Jordánu, v Libanonu, Sýrii, Jordánsku a ve východním Jeruzalémě. V pátek UNWRA oznámila, že již nemůže fungovat na severu Gazy, kam byly potraviny naposledy dodány před pěti týdny.



"Téměř okamžité ukončení financování na základě nepodložených tvrzení vůči malému počtu lidí nemá jiný účel než kolektivní trestání všech Palestinců ve více zemích. Země, které tuto záchrannou linku stáhly, se nepochybně podílejí na hladovění Palestinců," uvedl Fakhri.



V pondělí Amnesty International uvedla, že Izrael nepodnikl "ani minimální kroky", aby splnil rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora a zajistil dostatek životně důležitého zboží a služeb pro obyvatelstvo ohrožené genocidou a na pokraji hladomoru.



Izraelská vláda tvrdí, že její válka je vedena proti Hamásu a je oprávněnou reakcí na bezprecedentní přeshraniční útok ze 7. října, při němž zahynulo více než 1 100 lidí. Od té doby bylo podle palestinského ministerstva zdravotnictví izraelskými útoky zabito téměř 30 000 obyvatel Gazy. Dalších 70 000 bylo zraněno a tisíce dalších jsou pohřešovány a považovány za mrtvé. Odhaduje se, že Hamás stále drží 134 Izraelců jako rukojmí.



Izrael se již několik let zaměřuje na palestinské zdroje potravin a vody.



Izrael označil sběr původních divokých bylin, jako je za'atar (tymián), 'akkoub (gundelia) a miramiyyeh (šalvěj), za trestný čin, za který hrozí pokuta a až tři roky odnětí svobody. Palestinští rybáři jsou již léta stříleni, zatýkáni a sabotováni izraelskými silami - v rozporu s dohodami z Osla z roku 1995, které jim umožňují přístup k rybolovu do vzdálenosti 20 námořních mil.



A současné násilí - namířené proti Palestincům a jejich zásobám potravin a vody - se rozšiřuje i na okupovaný Západní břeh Jordánu.



Po útoku ze 7. října zůstalo na Západním břehu nesklizeno 24 000 akrů oliv poté, co Izrael z velké části znemožnil zemědělcům přístup do jejich sadů, což vedlo ke ztrátě 1 200 tun neboli 10 milionů dolarů olivového oleje - klíčového palestinského vývozu a mocného symbolu palestinské identity.



"Ničení olivovníků není jen otázkou potravin nebo obchodu, je to jádro toho, co znamená být Palestincem a jeho vztah k půdě, stejně jako je moře ústředním prvkem toho, co znamená být z Gazy," řekl Fakhri.



Izraelská vláda na žádost o komentář k vyjádření Fakhriho, experta OSN na práva, nereagovala.



Fakhri dodal: "Izrael bude tvrdit, že existují výjimky z válečných zločinů. Neexistuje však žádná výjimka z genocidy a neexistuje žádný argument, proč Izrael ničí civilní infrastrukturu, potravinový systém, humanitární pracovníky a umožňuje takový stupeň podvýživy a hladu... Obvinění z genocidy činí odpovědným celý stát a nápravou genocidy je otázka sebeurčení palestinského lidu.



"Cestou vpřed nesmí být jen ukončení války, ale skutečný mír."







Podrobnosti v angličtině ZDE

"Rychlost šíření podvýživy malých dětí je také zarážející. Bombardování a přímé zabíjení lidí je brutální, ale toto hladovění - a chřadnutí a zakrňování dětí - je trýznivé a odporné. Bude to mít dlouhodobý dopad na obyvatelstvo po fyzické, kognitivní i morální stránce... Vše nasvědčuje tomu, že to je úmyslné," řekl Fakhri, profesor práva na Oregonské univerzitě.Úmyslné vyhladovění civilistů "zbavením předmětů nezbytných pro jejich přežití, včetně úmyslného bránění dodávkám pomoci" je podle Římského statutu mezinárodního trestního soudu válečným zločinem. Mezi nepostradatelné předměty patří potraviny, voda a přístřeší - které Izrael Palestincům systematicky odpírá. Hladovění je podle Ženevských úmluv a Římského statutu válečným zločinem. Jako válečný zločin a obecné porušení mezinárodního práva jej v roce 2018 uznala také Rada bezpečnosti OSN.V celé Gaze je v 95 % domácností omezováno stravování a velikost porcí, přičemž dospělí nejedí, aby nakrmili malé děti. Přitom i to málo jídla, které lidé mají, postrádá základní živiny potřebné k tomu, aby člověk mohl fyzicky a kognitivně růst a prospívat.Průměrně měly dotazované domácnosti méně než jeden litr nezávadné vody na osobu a den. Nejméně 90 % dětí mladších pěti let je postiženo jednou nebo více infekčními chorobami."Hlad a nemoci jsou smrtící kombinací," řekl Dr. Mike Ryan, výkonný ředitel programu Světové zdravotnické organizace pro mimořádné situace.Rychlost krize podvýživy vypovídá o tom, že i před touto válkou neměla polovina obyvatel Gazy dostatek potravin a téměř 80 % bylo kvůli 16 let trvající blokádě odkázáno na humanitární pomoc.Studie o drobném zemědělství na palestinských územích z roku 2019 zjistila, že "izraelská okupace je nejdůležitějším jednotlivým faktorem, který způsobuje nedostatečnou potravinovou a výživovou bezpečnost.