Německo obviněno z "naprosté nezodpovědnosti" poté, co tvrdilo, že britští vojáci pomáhají Ukrajině odpalovat střely na Putinovy síly

1. 3. 2024

Olaf Scholz je obviněn ze "zneužití zpravodajských informací" a ohrožení britských vojáků, píše Perkin Amaralaj. Olaf Scholz je obviněn ze "zneužití zpravodajských informací" a ohrožení britských vojáků,

Německo bylo obviněno z "flagrantního zneužití zpravodajských informací" poté, co kancléř Olaf Scholz prohlásil, že britští vojáci pomáhají Ukrajině odpalovat střely dlouhého doletu na Putinovy síly.

Scholz v pondělí řekl, že by nedodal střely dlouhého doletu německé výroby, protože by to vyžadovalo pomoc německých vojáků na zemi, a tvrdil, že následování příkladu Spojeného království by z jeho národa učinilo "účastníka války".

Řekl, že dodávka zbraňových systémů Taurus by německé jednotky přivedla příliš blízko k frontové linii ruské invaze na Ukrajinu.

"To, co se děje v oblasti kontroly cílů a doprovodné kontroly cílů ze strany Britů a Francouzů, nemůže být prováděno v Německu. To ví každý, kdo se s tímto systémem setkal.

"Němečtí vojáci nesmí být v žádném okamžiku a na žádném místě spojeni s cíli, které systém Taurus zasahuje."

Tobias Ellwood, bývalý předseda obranného výboru Dolní sněmovny, řekl Telegraphu: "Jedná se o flagrantní zneužití zpravodajských informací, které je záměrně navrženo tak, aby odvedlo pozornost od neochoty Německa vyzbrojit Ukrajinu vlastním systémem střel dlouhého doletu. To bude bezpochyby použito Ruskem k tomu, aby vystoupalo po eskalačním žebříku."

Británie a Francie již dávno oznámily, že na Ukrajinu posílají střely dlouhého doletu Storm Shadow a Scalp.

V úterý vyšlo najevo, že Spojené království také rozmístilo "malý počet" vojáků na Ukrajině jako podporu, přičemž upřesnilo pouze, že někteří z nich byli zapojeni do zdravotnického výcviku.

Ačkoli je známo, že Spojené království poskytuje Ukrajině zpravodajské informace o ruských cílech, v současné době není známo, do jaké míry jsou ukrajinské jednotky podporovány v přímých vojenských akcích.

Zpravodajská komunita se na Scholze za jeho komentáře obořila. Justin Crump, výkonný ředitel poradenské společnosti Sibylline, která se zabývá zpravodajskými službami, řekl novinám: "Britská podpora Ukrajině je pro Moskvu vzhledem k opakovaným únikům informací stěží novinkou, ale ta byla dříve zahalena nejednoznačností – sama o sobě čerpala z triku z vlastního ruského scénáře."

"Scholz však tento závoj prorazil jasněji. Jeho tvrzení je dárkem ruským propagandistům, který již tvoří klíčovou součást ruského úsilí podkopat soudržnost NATO a podporu Kyjeva v tomto kritickém období před americkými a britskými volbami."

"Bezprostředněji to přiměje Rusko, aby zdvojnásobilo úsilí o útoky na zahraniční síly přítomné na Ukrajině a vzneslo přehnaná tvrzení o ztrátách."

Norbert Roettgen, vysoce postavený poslanec z bývalé vládnoucí strany Angely Merkelové, CDU, dodal: "Prohlášení kancléře týkající se údajného zapojení Francie a Británie do provozu střel s plochou dráhou letu dlouhého doletu používaných na Ukrajině je zcela nezodpovědné."

