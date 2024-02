Izraelskému režisérovi je vyhrožováno smrtí poté, co němečtí politikové označili berlínský filmový festival za "antisemitský"

29. 2. 2024

čas čtení 4 minuty



Yuval Abraham kritizuje německé politiky a tvrdí, že jejich kritika znehodnocuje pojem "antisemitismus" a ohrožuje židovské životy





Izraelský filmový tvůrce, který získal jednu z hlavních cen na berlínském filmovém festivalu, uvedl, že označení předávání cen německými úředníky za "antisemitské" vedlo k výhrůžkám smrtí a fyzickému zastrašování členů jeho rodiny, což ho přimělo odložit plány na návrat do Izraele.



Devětadvacetiletý Yuval Abraham získal v sobotu na Berlinale cenu za nejlepší dokumentární film za snímek No Other Land (Žádná jiná země), který zachycuje likvidaci palestinských vesnic v Masafer Yatta na Západním břehu Jordánu.



Abrahamova děkovná řeč, v níž odsoudil "situaci apartheidu" a vyzval k příměří v Gaze, byla jedním z několika momentů během závěrečného ceremoniálu, v nichž filmaři vyjádřili solidaritu s Palestinou. Následující den to vyvolalo pobouření v německých médiích, kde několik politiků tvrdilo, že projevy byly "antisemitské".

"Stát na německé půdě jako syn těch, kteří přežili holocaust, a vyzývat k příměří - a pak být označen za antisemitu je nejen pobuřující, ale také to doslova ohrožuje židovské životy," konstatoval Abraham.



"Nevím, o co se nás Německo snaží," dodal. "Pokud se Německo tímto způsobem vyrovnává se svou vinou za holocaust, vyprazdňuje tím veškerý jeho smysl."

Izraelský filmový tvůrce, který získal jednu z hlavních cen na berlínském filmovém festivalu, uvedl, že označení předávání cen německými úředníky za "antisemitské" vedlo k výhrůžkám smrtí a fyzickému zastrašování členů jeho rodiny, což ho přimělo odložit plány na návrat do Izraele.Devětadvacetiletý Yuval Abraham získal v sobotu na Berlinale cenu za nejlepší dokumentární film za snímek No Other Land (Žádná jiná země), který zachycuje likvidaci palestinských vesnic v Masafer Yatta na Západním břehu Jordánu.



Abraham uvedl, že měl v plánu vrátit se do Izraele den po závěrečném ceremoniálu, ale že své plány změnil během zastávky v Řecku, když se dozvěděl, že izraelská média označují jeho projev za antisemitský, přičemž některá citují německé představitele.



Kromě výhrůžek smrtí na sociálních sítích Abraham uvedl, že se několik osob objevilo v domě jeho rodiny v Izraeli, což je přimělo opustit prostory ze strachu o svou bezpečnost.



Abraham, jehož babička se narodila v koncentračním táboře a většina rodiny jeho otce byla zabita během holocaustu, uvedl: "Můžete kritizovat naši děkovnou řeč, můžete říkat, že jsme měli zmínit události ze 7. října - to vše je legitimní. Ale Německo používá jako zbraň termín, který byl vytvořen na ochranu židů, aby umlčelo nejen Palestince, ale také židy a Izraelce, kteří jsou kritičtí k okupaci a používají slovo apartheid. To je nebezpečné i proto, že to znehodnocuje termín antisemitismus."



Abrahamův palestinský partner při natáčení filmu Basel Adra během sobotního ceremoniálu uvedl, že těžko slaví úspěch svého filmu, zatímco lidé v Gaze jsou "vyvražďováni a masakrováni", a vyzval Německo, aby zastavilo vývoz zbraní do Izraele. Abraham řekl, že se obává o bezpečnost Adry, který se mezitím vrátil do své vesnice na Západním břehu Jordánu, jež je obklopena izraelskými osadami.



"Basel žije pod okupací a armáda nebo osadníci se mu mohou kdykoli pomstít," řekl Abraham. "Je v mnohem větším nebezpečí než já."



Ohlasy na ceremoniál Berlinale v Německu zahrnovaly také výzvy k odstoupení státní ministryně pro kulturu, političky strany Zelených Claudie Rothové, která byla na záběrech z akce viděna, jak Abrahamovi a Adrovi tleská.



Rothové úřad se v pondělním prohlášení na Twitteru snažil objasnit, že "tleskala izraelské, ale nikoli palestinské polovině filmařské dvojice". Její potlesk "směřoval na židovsko-izraelského novináře a filmaře Yuvala Abrahama, který se vyslovil pro politické řešení a mírové soužití v regionu". Kancelář Rothové rovněž uvedla, že zprávy o výhrůžkách smrtí Abrahamovi jsou "znepokojivé".





Abraham zdůraznil: "Tato taktika "rozděl a panuj" je známá spíše z vojenských okupací. Budeme stát jednotně, protože náš film je o představě budoucnosti, kde můžeme žít společně a s rovnými právy."







Podrobnosti v angličtině ZDE

0