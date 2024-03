Peníze nejsou, sejdeme se u popelnic

1. 3. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 9 minut

Kde naděje? Na zvýšení příspěvku na péči v prvním stupni (3 až 4 nezvládnuté základní životní potřeby, 30 až 40 % ztráta funkčnosti) nejsou ve státním rozpočtu peníze. Ve druhém stupni závislosti (5 až 6 nezvládnutých životních potřeb, 50 až 60 ztráta funkčnosti) dojde k ryze kosmetickému dorovnání nejhoršího propadu hodnoty příspěvku v historii. Na alespoň dorovnání k Fialově prodloužené inflaci, nebo dokonce na přizpůsobení k dnešnímu finančnímu zlořádu peníze ve státním rozpočtu rovněž nejsou. Lze tedy napsat, že kvalita péče o zdravotně postižené za Fialovy odpovědné vlády klesla minimálně o 40 %, a to v lepším případě a s přimhouřením všech očí. To až bude premiér Fiala tklivým hláskem pronášet hluboká slova o lidském utrpení a jak je mu moc líto. To až si budete prohlížet tabulky, o kolik stovek miliard vzrostl majetek českých oligarchů podporovaných vládou za jeden rok.

Proč v Česku nejsou peníze pro zdravotně postižené, no protože, proč by měly být, když úkolem pravicového ministra financí je peníze pro stát nechtít, nebo je rovnou odmítat. Poslední levicový ministr financí tady byl za Paroubka, kdyby se někdo ptal, pokud by to někoho ještě zajímalo.

Heslo o nedostatku peněz pro zdravotně postižené zaznělo na zasedání sociálního výboru dobře placených poslanců v dobře placených sociálních výborech odpovědné vládní koalice. zde

V prvním stupni nic, v druhém stupni o 11 procent víc, ve třetím ještě víc a ve čtvrtém víc o 40 %. Dejme tomu, že pouze čtvrtý stupeň závislosti se dočká alespoň vyrovnání inflační ztráty. První stupeň se od vlády neoliberální pravice dočkal jen urážek, zesměšnění a devalvace příspěvku. Za 880 korun si nic nepořídí, nic, co by alespoň trochu kompenzovalo ztrátu funkčnosti a možnost řešit závislost na druhých. Ve druhém stupni mírné zvýšení odpovídá pravicové idiocii této vlády, kdy nedorovná vůbec nic z nastolené inflace.

Lidovec Jiří Navrátil zdravotně postižené v prvním stupni považuje zřejmě za bandu hlupáků. Pro tyto simulanty peníze nejsou, vždyť to počítali, celá koaliční Pětka, skoro pět dnů. Osobně by on přidal, ale odpovědnost mu káže jinak, protože musí přeci fungovat sociální služby. Co tím nadaný poslanec myslel, fakt nevím. Přizvukuje mu vykukuje z vrat kostela další zástupce sociální tváře této vlády z KDU Vít Kaňkovský. I on chtěl, moc i on by chtěl přidat v prvním stupni, ale nemohl. Pohádku o nedostatku peněz včera v Poslanecké sněmovně nadutě a horlivě vyprávěl posluchačům premiér Fiala, který dodal, že si přidání zaslouží jen nejvíce trpící. Sám to utrpení měřil.

Jako asi politici lidoví ví, že poslali první a druhý stupeň k popelnicím, protože znovu spustili tradiční pomatenou obranu o nutné změně systému a děkujeme my už za chvíli balíme. Změny máme v plánu huláká nadšeně Jurečkova náměstkyně ze správné strany Jelínková na zástupy zdravotně postižených, co se krčí pod palbou plné vládní inflace na všech frontách sociálního boje. Škoda, že se jich nedožijete, ale snaha tu jako byla. Zatím zkuste popelnice, pokud je tam náhodou ještě nějaké místo, pokud jsme tam nenahnali moc občanů.

Dalšího posměchu se Jurečkovi dostalo za tradiční úskok ve stylu poškoď a uskoč. Chce v sociální novele poslat domácí pečovatele na školení, by se tam naučili, jak se postarat o osoby do péče jim svěřené. Pečující osoby, které toho mají už tak dost a málo peněz si budou muset najít čas, peníze a jít se nechat proškolit. Možná se budou školit i zdravotně postižení, aby i oni věděli, jak se mají nechat opečovávat. Za Jurečky nic není nemožné.

I Jurečku však mají rádi, ne že ne. Zrovna tuhle odpovědní důchodci neváhali a svěřili se tisku v propagandě hodné komunistických praktik, jak moc se dobře mají. Kdyby mohli, tak by snad požadovali zkrácení důchodů na polovinu a zvrácení veškeré již vyplacené valorizace. Kde a jak je našli fakt nevím, ale jsou jich tam prý ohromné hromady. Za předvedený výkon si tito důchodci i ministerstvo i vláda i autor i web plně zaslouží zahrát nějakou pěknou písničku zde.

Tu naděje

Nebyl by to ministr Jurečka, aby nepřilil nenávisti do vládní agendy. Před letošními volbami se vytasil s heslem, že sociální dávky nemají být životním stylem. Proto se plně zaměří na sociální defraudanty a dávky zkrátí, nebo rovnou vezme. Přísným, leč spravedlivým nátlakem změní jejich falešné životní styly. Vždyť on je přeci zachrání před nimi samotnými nemocnými nárokovou mentalitou bující v žilách celé republiky pravicových hodnot. Omezení státní podpory by se nemělo, by se nemělo, by se nemělo dotknout zodpovědných příjemců sociálních dávek, pro ty je dávkový komfort povolen. Když vlastníš domy pro děti, když děti chodí do školy, když máš dobrou špatně placenou práci, jsi hoden našich sociálních dávek potřebných na mizerný život v pravicovém srdci Evropy.

Proto nezbytný Jurečka již rok v nesnadné době nezvládnuté invaze agresivní inflace počítal s boží pomocí komu a kolik sebrat, aby ho Fiala polaskal za ušima a Stanjura po bříšku. Už má u ODS jednoho obrovského Fanouše za velkou loupež na důchodcích za bílého dne, a tak možná bude Jurečka po očekávaném kolapsu KDU přizván škodit občanům přímo do centrály ODS. Dávky nesmí být životním stylem, dávky nebudou životním stylem. A nebyli to ti dva kumpáni s horkou vodou Fiala a Jurečka, kteří hnali na úřady pro dávky občany opařené vládní inflací a fialovou drahotou? Když jim už otrnulo, škrtají a škrtí propagované dávky a potají směrují sociálně slabé a zdravotně postižené k popelnicím, protože pravicový stát se z nikým nemaže, tedy jen s bohatými kmotry a oligarchy, těm namazal dost.

Zatím důsledně koaličníci zkoumají v nedělní škole data 200 tisíc nárokových občanů a dávkových specialistů na bohatý životní styl. Digitalizace snadněji najde pachatele české finanční rozpočtové bídy. Odhalí záškoláky, přistihne odpůrce práce a zvlášť se zaměří na majetné žadatele o sociální dávky. Zodpovědné bude, když vlastníte byt a další byty a domy vlastníte pro své jedno dítě, dvě děti, tři děti, čtyři děti a dále x dětí a x bytů a domů. Tihle žadatelé o sociální dávky jsou dobří a budou nadále podporováni. Ale dejte si bacha na osm aut v domácnosti, zde budeme hodně hákliví. Přídavky na dítě nezodpovědných rodičů bude spravovat škola. No konečně, to je nápad, váš nápad milosti, konečně zaplatíme ty nebohé kuchařky a školníky, kteří tady makají skoro zadarmo a pak vyznávají životní styl sociálních dávek. My jsme fakt jako dost mazaní. Bek je neumětel, my jsme boží.

Jurečka, nebo Juchelka, nebo naopak, řekli, jeden z nich, možná oba, že omezení dávek, tedy méně peněz postihne cca 40 % vyznavačů škodlivého dávkového životního stylu. zde

Jdi za nadějí

I já, poslušen pokynů moudrého bohabojného ministra sociálních dávek životního stylu jsem duševně prozřel. V neblahém každoměsíčním finančním záporu vyrážím hledat práci jednu i dvě. Pro ztrátu víry v naději pravicové vlády, dotlačen pravicovou odpovědnou inflací vložím svůj osud do rukou profesionálů úřadu práce. Budu se řídit slovy mého hrdiny Jurečky a jako zdravotně postižený nevidomý budu pilně makat, abych si mohl zaplatit potřebnou péči o zdravotně postižené nevidomé a nemusel k popelnicím. Obeslal jsem emailem úřady práce v okolí a čekám na reakce. Dobře, úřady práce u nás nejsou pro hledání práce, zvlášť ne pro hledání práce pro zdravotně postižené. Oslovil jsem se svou zdravotní dokumentací a jasným záměrem i pracovní agentury s požadavkem na plat vyšší než nižší kolem a okolo těsně pod důstojnou mzdou, protože přeci ty ceny, ty nájmy, ty energie a ta péče. Tolik tichého mlčení jsem už dlouho neslyšel. Nemít tento stát sociálních jistot a životních dávkových stylů, tak by bylo nutné požádat nějakého pravicového konzervativce, aby jej vymyslel. Třeba takový moudrý profesor Fiala se přímo nabízí.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého z pracovního trhu státu životního stylu sociálních dávek

