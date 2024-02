Krize na Blízkém východě: Katar obviňuje Izrael z napomáhání "úmyslnému vyhladovění palestinského lidu"

28. 2. 2024

čas čtení 11 minut



Mluvčí katarského ministerstva zahraničí uvedl, že je "bolestné", že dodávka pomoci je stále problémem.



Katar: "záměrné vyhladovění palestinského lidu nelze tolerovat"



Katar obvinil Izrael z napomáhání "úmyslnému vyhladovění palestinského lidu" na týdenním brífinku, který poskytl mluvčí ministerstva zahraničí Majed Al Ansari. Vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo na Izrael větší tlak, a uvedl, že je "bolestné", že dodávky pomoci jsou stále problémem.



V prohlášení vydaném po briefingu Al Ansari uvedl:



"Záměrné vyhladovění palestinského lidu nelze tolerovat a mezinárodní společenství se musí proti tomuto problému postavit.



Veškerá pomoc poskytovaná pásmu Gazy představuje jen velmi malou část toho, co obyvatelé pásma potřebují. Dva a půl milionu lidí žije v naprosté absenci zdravotnických a záchranných služeb. Více než milion lidí žije ve stanech na jihu pásma.



Pomoc by měla být poskytována volně a bez omezení, jak stát Katar vždy zdůrazňoval."



Al Ansari uvedl, že 80 letadel s pomocí bylo dodáno prostřednictvím leteckého mostu, který Katar zřídil pro doručování pomoci, ale "problémy se vstupem této pomoci jsou velké a trvají".



Pokračoval: " Dosud jsme nebyli svědky skutečného tlaku mezinárodního společenství, aby umožnilo plný a bezpodmínečný vstup pomoci. Katarský stát ve spolupráci se svými partnery usiluje o zastavení agrese před svatým měsícem ramadánem. Je bolestné, že vstup humanitární pomoci je jednou z diskutovaných otázek."

- Vůdce Hamásu: Skupina "projevuje flexibilitu" při jednáních s Izraelem, ale je připravena pokračovat v boji



Šéf Hamásu Ismail Haníja ve středu prohlásil, že skupina projevuje flexibilitu při jednáních s Izraelem, ale zároveň je připravena pokračovat v boji.



Obě strany jednají o návrhu rámce, který by údajně znamenal šestitýdenní přestávku v bojích a propuštění rukojmích, které Hamás drží v zajetí, pro Palestince zadržované Izraelem.



Vyzval arabský svět, aby se zasadil o ukončení hladomoru v Gaze, a "osu odporu", aby zvýšila úsilí ve prospěch obyvatel Gazy. Katar také odsoudil Izrael za to, co označil za "úmyslné vyhladovění palestinského lidu".



Podle agentury Reuters Haníja v televizním projevu také vyzval Palestince v Jeruzalémě a na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu, aby se v první den ramadánu vydali na pochod k mešitě al-Aksá a modlili se.



Izrael již prohlásil, že bude i nadále omezovat přístup muslimů do mešity. Od 7. října muselo mnoho lidí vykonávat páteční modlitby v ulicích Jeruzaléma, protože izraelské bezpečnostní síly bránily přístupu do mešity. Ramadán by měl začít v neděli 10. března večer.



- Deník Times of Israel přináší několik citací bývalých rukojmích a jejich rodinných příslušníků, kteří promluvili předtím, než se z místa konání hudebního festivalu Nova vydali do Jeruzaléma na čtyřdenní pochod vyzývající k propuštění rukojmích.



Niv Cohen, který přežil útok na festivalu, řekl: "Jsem stále tady a stojím. Ale moje duše zůstala někde mezi těmito stromy, kde jsem se tolik hodin schovával". Dva z jeho přátel jsou stále drženi v zajetí v Gaze.



Dekel Lifschitz, jehož dědeček je zadržován, řekl: ""Jsme v Izraeli velká rodina a čekáme na 134 lidí z této rodiny. Je to pro nás všechny, kteří zde žijeme a chceme to nejsamozřejmější, že nám naše země bude krýt záda. Dědečku, buď silný, tvůj národ si pro tebe přijde."



Sharon Alony Cunio, která se podílela na listopadové dohodě o propuštění rukojmích, ale jejíž manžel zůstává v Gaze, uvedla, že se nemohla připojit k dřívějším protestním pochodům, ale "tentokrát pochoduju za svého manžela a za všechny rukojmí, v tomto důležitém boji."



- Izraelská armáda prohlásila, že v noci zasáhla "osm významných teroristických cílů" v Gaze, které podle ní byly zodpovědné za rakety vypálené na izraelské město Aškelon. IDF rovněž oznámily, že během jejich pozemní operace uvnitř Gazy byli zabiti další dva vojáci.



- Od 7. října bylo při izraelském vojenském útoku na Gazu zabito nejméně 29 954 Palestinců a 70 325 jich bylo zraněno, uvedlo ve středečním prohlášení ministerstvo zdravotnictví v Gaze vedené Hamásem. Novinářům se nepodařilo nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které byly během konfliktu vydány.



- Nemocnice al-Awda v Gaze musela pozastavit všechny chirurgické operace poté, co byly zničeny její operační sály.



- Izraelská armáda uvedla, že provedla nálety na "skladiště zbraní Hizballáhu" a "výrobnu zbraní Hizballáhu" v jižním Libanonu. Izraelské sdělovací prostředky oznámily, že po zásahu raketami na nejsevernější izraelské město Kirjat Šmona byla poškozena jedna budova, a brigády Hamasu Al-Kassám prohlásily, že z jižního Libanonu vypálily 40 raket Grad na vojenské cíle v severním Izraeli.



- Ruská média informují, že zástupci Hamásu a Fatahu se ve čtvrtek sejdou v Moskvě, aby jednali o možnosti vytvoření jednotné palestinské vlády v Gaze i na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu.



- Skupina více než 50 rozhlasových novinářů zaslala otevřený dopis velvyslanectvím Izraele a Egypta, ve kterém vyzývá k "volnému a neomezenému přístupu" zahraničních médií do Gazy.



- Zasažená loď Rubymar plující pod vlajkou Belize, která byla na cestě ze Spojených arabských emirátů do Evropy přes Rudé moře, když byla 20. února zasažena útokem Hútíů, se začala potápět.







- Ve Velké Británii se opakované protesty vyzývající k ukončení bojů v Gaze staly ožehavým politickým tématem, což minulý týden vedlo k hádce v parlamentu kvůli hlasování poslanců o příměří a k obnovení kontroly bezpečnosti a ochrany poslanců, kteří tvrdí, že jsou terčem útoků protestujících.







Náměstek ministra vnitra pro policii Chris Philp ve středu ráno v britské televizi prohlásil, že protesty budou moci pokračovat: "Jsme svobodná země a lidé mají právo protestovat, takže budeme pokračovat v policejní kontrole těchto protestů." Naznačil však, že vláda by mohla zvážit změnu zákona, aby organizátoři museli úřadům záměr uspořádat demonstraci oznámit s větším předstihem.





Řekl:

Philp uvedl, že do středy 28.2: bylo na protestech kvůli konfliktu v Gaze od 7. října zatčeno asi 600 osob.





Ministr pro policii uvedl, že se v Downing Street v Londýně uskuteční schůzka, na níž bude mimo jiné předseda vlády Rishi Sunak jednat o reakci policie na protesty přímo před domy poslanců. "Nemůžeme ustoupit ani o píď území lidem, kteří se snaží zastrašit naše zvolené zástupce."



Izraelská média dnes ráno rovněž informují o poškození jedné budovy po zásahu raketami v nejsevernějším izraelském městě Kirjat Šmona.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Skupina, do níž patří Palestine Solidarity Campaign, Friends of Al-Aqsa, Stop the War a Muslim Association of Britain, uvedla: "Od října vyšly do ulic Londýna a svých místních částí statisíce lidí, kteří požadovali okamžité zastavení palby v Gaze, avšak politici tyto mírové demonstranty odsoudili jako "nenávistné pochody" , přestože vyjadřují většinový názor.Pod silným politickým tlakem vlády, politických komentátorů a řady proizraelských skupin, které usilují o zákaz protestů, je policejní kontrola demonstrací stále agresivnější a restriktivnější. Vyznačovala se bezprecedentním používáním omezovacích příkazů, nátlakem na organizátory, aby nepochodovali, a násilným zatýkáním protestujících."Skupiny plánují uspořádat ještě dnes tiskovou konferenci v londýnském parlamentu.Ministr vnitra James Cleverly již dříve uvedl, že propalestinští demonstranti "dosáhli svého", a zpochybnil význam pokračování demonstrací, zatímco britský ministr pro policii Chris Philp uvedl, že vláda by mohla zvážit zvýšení doby, po kterou musí demonstranti policii oznamovat pořádání rozsáhlých demonstrací.Izraelská armáda uvedla, že provedla nálety na objekty, které označila jako "skladiště zbraní Hizballáhu" a "výrobní závod zbraní Hizballáhu" v jižním Libanonu.V prohlášení zveřejněném na svém oficiálním kanálu Telegram uvedla:V návaznosti na sirény, které se rozezněly v oblasti Kirjat Šmona v severním Izraeli dnes ve středu, bylo identifikováno přibližně deset raket, které přeletěly z Libanonu do severního Izraele. Řadu z nich úspěšně zachytila anténa protivzdušné obrany IDF. V reakci na to IDF zasáhly zdroje palby v Libanonu.Před chvílí stíhací letouny IDF zasáhly skladiště zbraní Hizballáhu a vojenské objekty v oblasti Ramyeh v jižním Libanonu. V noci na dnešek navíc IDF zasáhly místo výroby zbraní Hizballáhu v oblasti Khirbet Selm.Již dříve izraelská média informovala, že po zásahu raketami na nejsevernější izraelské město Kirjat Šmona byla poškozena jedna budova, a brigády Hamásu Al-Kassám ve zprávě na Telegramu uvedly, že z jižního Libanonu odpálily 40 raket Grad na vojenské cíle v severním Izraeli. Izraelské úřady nehlásily žádné oběti."U velmi, velmi velkých protestů, kde se jedná o desetitisíce nebo možná i statisíce lidí, by to mohlo policii usnadnit plánování, kdyby to bylo více než několik týdnů, ale to je jen něco, o čem ministr vnitra přemýšlí, a rozhodně není nic rozhodnuto."Hamás uvedl, že z jižního Libanonu vypálil dvě raketové salvy sestávající ze 40 raket Grad na severní Izrael.Podle agentury Reuters brigády Al-Kassám v prohlášení na svém kanálu Telegram uvedly, že bombardovaly velitelství 769. východní brigády a letištní kasárna v Bejt Hilálu.Od 7. října dochází k častým přestřelkám nad modrou linií vytyčenou OSN, která odděluje Izrael a Libanon. Izrael evakuoval některé severní obce a opakovaně sdělil Hizballáhu a dalším protiizraelským silám v oblasti, že se musí stáhnout a respektovat demilitarizovanou zónu mezi modrou linií a řekou Litani, kterou schválila OSN.Mírová mise OSN v Libanonu, Unifil, včera popsala to, co považuje za "znepokojivý posun" v intenzitě přestřelek.