Německo vyšetří zjevný ruský odposlech německých vojenských rozhovorů o Ukrajině

3. 3. 2024

Kancléř Olaf Scholz označil za "velmi závažné" šíření nahrávky, která údajně zachycuje německé představitele, jak jednají o dodávce raket dlouhého doletu do Kyjeva.





Německý kancléř Olaf Scholz přislíbil důkladné vyšetřování poté, co se na ruských sociálních sítích rozšířila nahrávka údajně zachycující důvěrné armádní rozhovory o válce na Ukrajině, což Berlínu způsobilo obrovské rozpaky.



Mluvčí německého ministerstva obrany potvrdil agentuře Agence France-Presse, že podle ministerstva byl "zachycen" rozhovor v divizi vzdušných sil. "V současné době nejsme schopni s jistotou říci, zda došlo ke změnám v nahrané nebo přepsané verzi, která koluje na sociálních sítích," uvedli.

Margarita Simonyanová, novinářka ruské státní televize a šéfka Russia Today, zveřejnila zvukový soubor na svém kanálu Telegramu a tvrdila, že odhaluje německé důstojníky, kteří "diskutují o tom, jak udeřit na Krymský most", který spojuje Rusko s ukrajinským poloostrovem, jehož se Rusko zmocnilo a anektovalo v roce 2014.



Účastníci hovoru podle všeho také diskutovali o možném dodání řízených střel Taurus Kyjevu, což Scholz dosud veřejně důrazně odmítal. Hovoří také o výcviku ukrajinských vojáků a o možných vojenských cílech. Kyjev dlouhodobě vyzývá Německo, aby mu poskytlo rakety Taurus, které mohou zasáhnout cíle vzdálené až 500 km.



Agentura Reuters si 38minutovou nahrávku poslechla, ale nemohla nezávisle potvrdit její pravost.



Scholz při návštěvě Říma označil možný únik informací za "velmi vážný" a uvedl, že se "nyní velmi pečlivě, intenzivně a rychle objasňuje".



Ruské velvyslanectví v Berlíně v sobotu neodpovědělo na e-mailovou žádost o komentář k obvinění z možné špionáže. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí v pátek na sociálních sítích uvedl: "Požadujeme od Německa vysvětlení", aniž by upřesnil konkrétní obavy.



Německá televizní stanice ARD označila únik informací za "katastrofu" pro německé tajné služby.



Podle časopisu Der Spiegel se videokonference konala na platformě WebEx, nikoliv na tajné interní armádní síti.



"Pokud se tato informace ukáže jako pravdivá, byla by to velmi problematická událost," řekl politik strany Zelených Konstantin von Notz ve vysílání RND.



V sobotním projevu na diplomatickém fóru v Turecku ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že nahrávka naznačuje, že Ukrajina a její podporovatelé "vůbec nechtějí změnit svůj kurz a chtějí způsobit Rusku strategickou porážku na bojišti".



Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová požadovala, aby Německo "neprodleně" poskytlo vysvětlení k této diskusi. "Pokusy vyhnout se odpovědi na otázky budou považovány za přiznání viny," uvedla.



Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv, nyní zástupce šéfa Rady bezpečnosti, uvedl na Telegramu: "Naši odvěcí rivalové - Němci - se opět změnili v naše úhlavní nepřátele."



Marie-Agnes Strack-Zimmermannová, předsedkyně výboru pro obranu v německém parlamentu, uvedla, že záměr Moskvy je "zřejmý". Uvedla, že Scholz byl "varován před" dodávkami raket Taurus Ukrajině.



"Naléhavě musíme zvýšit naši bezpečnost a kontrarozvědku, protože jsme v této oblasti zjevně zranitelní," řekla mediální skupině Funke.



Roderich Kiesewetter z německých opozičních konzervativců varoval, že mohly uniknout i další nahrávky, a listu Handelsblatt řekl, že zprávy považuje za autentické.





"Rusko samozřejmě ukazuje, jak intenzivně využívá špionáž a sabotáž v rámci hybridní války," citoval ho server. "Dá se očekávat, že toho bylo odposlechnuto a uniklo mnohem více, aby se ovlivnila rozhodnutí, zdiskreditovali lidé a manipulovalo se s nimi."





