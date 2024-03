V pátek se v Íránu konaly "volby". Channel 4 News byly při tom

3. 3. 2024

čas čtení 4 minuty





V pátek 1. března 2024 se v Íránu konaly "všeobecné volby", rok po zavraždění dvaadvacetileté dívky na policejní stanici pro nenošení hidžábu a po velkých protestech, které vedly k zabití spousty lidí.

Channel 4 News, které mimochodem v Británii tento týden dostaly důležitou cenu za své vynikající zpravodajství, vysílaly tento týden své zpravodajství přímo z Teheránu, moderátor stál na tamějším Palestinském náměstí. Toto zpravodajství bylo neuvěřitelně profesionální a velmi by mě zajímalo, kde britští televizní novináři měli možnost své reportáže z Íránu stříhat. Channel 4 News odvysílaly rozhovory s vládní představiteli, s akademiky podporujícími režim, ale také s disidentem kritizujícím režim a mladými lidmi v jedné teheránské kavárně, kteří na kameru na íránský režim otevřeně nadávali. Přišlo mi pozoruhodné, že v íránské diktatuře smí britský televizní štáb natáčet protirežimní rozhovory volně na íránském náměstí. Reportér Krishnan Guru-Murthy vysvětlil, že režim předem schvaluje, s kým jeho televizi dovolí mluvit a co natáčet, ale reportáže a zpravodajství před vysíláním necenzuruje. Mě také překvapilo, kolik Íránců se nebálo na britskou kameru otevřeně říct, že v Íránu žádná svoboda není. (Podobně otevřeně se na západní kameru vyjadřovali Rusové v Moskvě při příležitosti pohřbu Alexeje Navalnéhio.) Rách bych věděl, kolik obyčejných Čechů by se něco takového odvážilo říct na kameru západnímu reportéru za komunismu. (JČ)



Zde je pár slov z posledního vstupu Channel 4 News z Teheránu, vysílaného v sobotu večer:





Moderátorka: Zatím nejsou k dispozici oficiální údaje, ale podle íránských státních médií byla účast v pátečních volbách rekordně nízká - 41 %. Hlasování bylo vnímáno jako test legitimity režimu po protestech v roce 2022, které vyvolala smrt Mahsy Amíní ve vazbě. První výsledky ukazují, že zastánci tvrdé linie si udrželi kontrolu nad parlamentem, ale vzhledem k tomu, že všichni kandidáti byli důkladně prověřeni a reformisté měli zakázáno kandidovat, neměli ti, kteří se voleb zúčastnili, příliš na výběr. Hovoří Krishnan Guru Murthy. Je v Teheránu.









Reportér: Kdo vyhrál íránské volby, je otázkou názoru. Zjednodušeně řečeno, výsledky se teprve vyhlašují a konzervativní zastánci tvrdé linie si vedli lépe než reformátoři. Ale to se muselo stát, protože stovky reformistických kandidátů byly diskvalifikovány, a tak se jejich příznivci rozhodli tyto volby bojkotovat a probíhala obrovská kampaň, aby se jich lidé neúčastnili. Takže tyto volby byly o volební účasti.





Nyní oficiální údaje tvrdí, že celostátní účast byla 41 %, což je jen o něco málo méně než před čtyřmi lety, a tady v Teheránu, kde je mnohem více skeptiků,říkají, že byla účast 25 %. Vláda nyní tvrdí, že volební účast byla dobrá a že se cítí být ospravedlněna za svůj systém vlády. Ale když se nad tím zamyslíte, znamená to, že celostátně 6 z 10 lidí se rozhodlo neúčastnit se těchto voleb a tady v hlavním městě tři čtvrtiny lidí je prostě ignorovaly. Takže když jsem dnes na Teheránské univerzitě mluvil s provládním akademikem Mohammedem Morandim, řekl jsem mu, že bojkot zvítězil.

No, naše povolení být zde dnes večer vyprší, takže nemůžeme zůstat a sledovat, co se bude dít dál. Zahraniční média bývají v době voleb do Íránu vpuštěna, aby vláda mohla demonstrovat svůj demokratický kredit.





Letos se to zkomplikovalo, protože většina Íránců se rozhodla, že na tento narativ nepřistoupí. A my jsme přijeli, zcela upřímně, s velmi malým očekáváním, že budeme moci vyslechnout opoziční nebo skeptické hlasy, ale byli jsme opravdu překvapeni množstvím obyčejných lidí v ulicích, kteří nám ochotně sdělili svůj skepticismus, že nemají v úmyslu se těchto voleb zúčastnit.





A když si uvědomíte, že v loňském roce byly stovky lidí zatčeny a mnozí přišli o život, když se zasazovali za práva žen, je s podivem, že tolik žen chodí po tomto městě bez hidžábu, bez zahalení hlavy. Je zřejmé, že zatímco íránská vláda se cítí na mezinárodní scéně povzbuzena, lidé doma se také cítí silnější ve vyjadřování svého názoru. To je z Íránu pro tuto chvíli vše. Zpět do studia.

0

293

(...)