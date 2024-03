Ruská agrese na Ukrajině: Ukrajinská vojenská rozvědka sděluje, že její síly zničily ruskou loď

5. 3. 2024

Ruská vojenská hlídková loď byla zničena v Černém moři po nočním útoku námořních dronů, sděluje mluvčí



Ukrajina v úterý prohlásila, že její síly zničily ruskou vojenskou hlídkovou loď na Černém moři poblíž Krymského poloostrova, který Rusko anektovalo před deseti lety.



Mluvčí ukrajinské vojenské rozvědky Andrij Jusov uvedl, že loď byla zasažena již dříve, ale byla zničena po nočním útoku námořních dronů.



"Pokud jde o posádku, podrobnosti se upřesňují. Jsou tam mrtví a zranění. Je ale pravděpodobné, že část posádky se podařilo evakuovat," uvedl Jusov podle agentury AFP s odvoláním na zprávy ukrajinských médií. Ruské ministerstvo obrany oficiálně nereagovalo.



- Británie naléhá na váhající Berlín, aby Kyjevu dodal rakety dlouhého doletu Taurus, a to navzdory trapnému úniku přísně tajného telefonátu do ruské televize za účasti důstojníků německého letectva, kteří uvedli, že britské jednotky jsou na Ukrajině.

Kreml se snažil využít toho, co považuje za propagandistický úspěch, a vyvinout tlak na německého kancléře Olafa Scholze, který v pondělí naopak trval na tom, že střely, které by mohly zasáhnout strategický Kerčský most spojující Rusko a okupovaný Krym, darovat nehodlá.



Zvukový záznam, který v pátek zveřejnila redaktorka Kremlem kontrolovaného zpravodajského kanálu RT Margarita Simonyanová a jehož pravost potvrdilo Německo, zachycuje důstojníky Luftwaffe, kteří podle svých slov diskutují o britské vojenské přítomnosti na Ukrajině, kde prý Britové pomáhají vybírat ruské cíle.



Místo toho, aby Británie Německo za únik informací veřejně kritizovala, uvedla, že je na Berlíně, aby věc vyšetřil. Namísto toho Spojené království přitvrdilo vlastní lobbing ohledně raket Taurus, které mají dolet 500 km, což je dvakrát více než anglo-francouzský zbraňový systém Storm Shadow/Scalp, který již byl Kyjevu poskytnut.



- Rusko vodpálilo proti Ukrajině 22 útočných dronů, přičemž systémy protivzdušné obrany jich 18 zničily nad Oděskou oblastí, uvedlo v úterý ráno ukrajinské letectvo.



- Ukrajinská armáda uvedla, že zadržela ruský postup před Avdijivkou, městem dobytým minulý měsíc, ale ruské jednotky se přeskupují dále na jihu v okolí Novomychajlivky. Ukrajinská záchranná služba oznámila, že u východoukrajinského města Kramatorsk - severně od Avdijivky - byli zabiti dva hasiči, když se na místě požáru dostali pod ruskou palbu.



- Ukrajinská vojenská rozvědka zahájila kybernetický útok na servery ruského ministerstva obrany a uvedla, že získala přístup k "velkému množství utajovaných služebních dokumentů".



- Podle amerického ministerstva spravedlnosti byl v Nebrasce obviněn civilní zaměstnanec amerického letectva z předávání utajovaných informací o válce Ruska s Ukrajinou na zahraniční internetové seznamce. Třiašedesátiletý David Franklin Slater údajně sdílel podrobnosti o vojenských cílech a ruských schopnostech na online platformě pro zasílání zpráv s neobviněným spolupachatelem, který se vydával za ženu žijící na Ukrajině a nazýval ho "moje tajná informátorská láska". Slater měl v úterý stanout před soudem.



- Evropská komise v úterý navrhne, jak může EU podpořit svůj zbrojní průmysl a přejít na "režim válečné ekonomiky". Evropský komisař pro průmysl Thierry Breton podle představitelů EU předloží návrhy, jak povzbudit země EU, aby společně nakupovaly více zbraní od evropských společností, a jak těmto firmám pomoci zvýšit výrobní kapacity.



Breton, bývalý generální ředitel francouzské technologické společnosti, uvedl, že možnost dalšího prezidentského mandátu Donalda Trumpa v USA - který podkopává NATO a hrozí jeho odchodem - znamená, že Evropa musí udělat více pro svou ochranu. Očekává se, že Bretonův balík bude zahrnovat přibližně 1,5 miliardy eur nových peněz do konce roku 2027. Breton vyzval k vytvoření zvláštního fondu EU ve výši 100 miliard eur na obranné projekty.





- Jack Teixeira, který vyzradil tajné dokumenty o ruské válce na Ukrajině na internetové chatovací službě Discord, se před federálním soudem přiznal k vině. Prokurátoři uvedli, že pro Teixeiru, člena Massachusettské národní letecké gardy, budou požadovat téměř 17 let vězení. Obhájce uvedl, že bude prosazovat trest ve výši 11 let, a dvaadvacetiletého Teixeiru označil za "dítě", jehož mládí je částečně vinou jeho jednání.



- Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov uvedl, že spolu s velitelem ozbrojených sil Oleksandrem Syrským v pondělí jednali s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem o situaci na frontě a dodávkách zbraní. Syrskyj odděleně uvedl, že hovořili také s britským ministrem obrany Grantem Shappsem a náčelníkem britského generálního štábu obrany sirem Tonym Radakinem a diskutovali o potřebách ukrajinské armády a rozvoji ukrajinských námořních schopností.





- Ukrajina uvedla, že nedostala výnosy ve výši 16 miliard eur ze dvou dárcovských konferencí, které se konaly v Polsku v roce 2022. Na obou akcích v roce 2022 se vybralo 10 miliard eur a 6 miliard eur, uvedl ukrajinský premiér Denys Šmyhal.



- Šéf jaderného dozoru OSN Rafael Grossi uvedl, že hodlá projednat plány Ruska ohledně jaderné elektrárny Záporoží, kterou okupuje na Ukrajině, až se tento týden setká s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.





