dTest: Trnitá cesta českého spotřebitele k férovým cenám mobilních telekomunikačních služeb

7. 3. 2024

čas čtení 4 minuty

dTest již mnoho let upozorňuje na drahé mobilní telekomunikační služby v České republice v porovnání se zahraničím. Tři velcí mobilní operátoři tvoří faktický oligopol, se kterým v posledních letech nedokázal pohnout ani Český telekomunikační úřad. Spotřebitelé tak nemají na výběr. Jedinou cestou, která může, ale nemusí vést k zlevnění služeb, je snaha o přenesení čísla k jinému operátorovi. Spotřebitelé by se měli naučit tuto cestu masově využívat, protože jenom tak jim operátoři možná nabídnou něco ze svých neveřejných ceníků. Další cestou, která snad v budoucnosti českým spotřebitelům pomůže, je chystaná nová evropská legislativa v oblasti telekomunikační infrastruktury.





V uplynulém měsíci došlo k významné události v oblasti regulace elektronických komunikací. Předsednictví Rady a Evropský parlament dosáhly předběžné dohody ohledně návrhu na nahrazení směrnice o snížení nákladů na širokopásmové připojení z roku 2014 novým nařízením s názvem Akt o gigabitové infrastruktuře. „Spotřebitelů se toto plánované nařízení bude také týkat,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest, a doplňuje: „Jedním z cílů nařízení je faktické odstranění cenové kategorie mezinárodních volání od roku 2029. Nejde o čísla v roamingu, tam už funguje princip ‚roam like at home‘ dnes, ale o volání na zahraniční evropská telefonní čísla, za které čeští spotřebitelé stále platí vysoké ceny. A právě tyto ceny by se měly srovnat s domácími cenami.“

Proč by nás měl zajímat návrh nařízení s cílem v pětiletém horizontu? Protože na kategorii „volání do zahraničí“ lze dobře ilustrovat tristní podmínky, ve kterých se musí vinou oligopolu místních mobilních operátorů pohybovat čeští spotřebitelé. „V zahraničí je totiž poměrně běžné, že i k nízkým tarifům dostanou uživatelé pěknou porci volání do EU zdarma,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, a pokračuje: „Ano, takové nabídky jsou na zahraničních trzích k dispozici už několik let, tedy dlouho před účinností budoucí evropské regulace. Může jít třeba o 100 minut volání do EU, a to v rámci tarifu za 9,90 eur, který jinak nabízí 1000 minut volání, 1000 SMS a 50 GB dat. U nás zákazník dostane nějaké volné minuty do EU jen u nejdražších tarifů, případně u vyjednaných firemních tarifů.“

Našim spotřebitelům tak nezbývá než se o lepší ceny s operátory handrkovat. „Stále spotřebitelům opakujeme, že k lepším cenám za mobilní telekomunikační služby může vést pokus o přenesení telefonního čísla,“ radí Eduarda Hekšová a uzavírá: „Principem je dostat se u operátora ze škatulky běžného zákazníka do škatulky opouštějícího zákazníka. Pro tuto kategorii mají operátoři jiné ceny. Netvrdíme, že vám lepší cenu nabídnou vždy, ale děje se tak často. Nemáme žádnou radost z toho, že spotřebitele navádíme k smlouvání. Ale realita našeho trhu spotřebitelům jinou šanci nedává. Pokud budou spotřebitelé přenášet svá čísla masově, je možné, že to bude mít vliv i na běžné ceny operátorů.“

V případě, že máte dotazy k telekomunikačním službám, může vám pomoci bezplatná spotřebitelská poradna dTestu

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání.





