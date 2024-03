Izrael právě odmítl pustit do Gazy kamion s humanitární pomocí, protože v něm byly nůžky používané v lékárničkách pro děti

12. 3. 2024

čas čtení 12 minut

- Philippe Lazzarini, generální komisař Agentury OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky, uvedl, že izraelské síly zabránily vstupu základní zdravotnické pomoci do Gazy



"Nákladní auto naložené pomocí bylo právě vráceno zpět, protože v něm byly nůžky používané v lékárničkách pro děti," napsal na Twitteru



"Lékařské nůžky jsou nyní přidány na dlouhý seznam zakázaných předmětů, které izraelské úřady klasifikují jako "pro dvojí použití".



"Seznam zahrnuje základní a životně důležité předměty: od anestetik, solárních lamp, kyslíkových lahví a ventilátorů až po tablety na čištění vody, léky proti rakovině a porodnické soupravy."



Upozornil, že životy dvou milionů lidí závisí na tom, zda budou do pásma Gazy co nejdříve vpuštěny základní předměty a kritické humanitární dodávky, protože "není času nazbyt".



#Gaza: přežití celé populace závisí na humanitární pomoci. Přichází jen velmi málo a omezení se zvyšují.



Kamion naložený pomocí byl právě vrácen zpět, protože v něm byly nůžky používané v dětských lékárničkách.

Charitativní loď vyplouvá z přístavu v Larnace a táhne bárku s moukou, rýží a bílkovinami; Húsíové reagují po úderech USA a Spojeného království "Lékařské nůžky jsou nyní přidány na dlouhý seznam zakázaných předmětů, které izraelské úřady klasifikují jako "pro dvojí použití"."Seznam zahrnuje základní a životně důležité předměty: od anestetik, solárních lamp, kyslíkových lahví a ventilátorů až po tablety na čištění vody, léky proti rakovině a porodnické soupravy."Upozornil, že životy dvou milionů lidí závisí na tom, zda budou do pásma Gazy co nejdříve vpuštěny základní předměty a kritické humanitární dodávky, protože "není času nazbyt".#Gaza: přežití celé populace závisí na humanitární pomoci. Přichází jen velmi málo a omezení se zvyšují.Kamion naložený pomocí byl právě vrácen zpět, protože v něm byly nůžky používané v dětských lékárničkách.

- Izrael je opakovaně obviňován, že nedělá dost pro usnadnění humanitární pomoci 2,3 milionu obyvatel Gazy

Po pěti měsících války je podle OSN čtvrtina lidí na obléhaném palestinském území na pokraji hladomoru.



Snahy humanitárních organizací dostat humanitární pomoc tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, jsou vážně omezeny kombinací logistických překážek, rozpadem veřejného pořádku a zdlouhavou byrokracií, kterou nastolil Izrael.



Izrael prohlásil, že vítá dodávky po moři a že bude kontrolovat náklad směřující do Gazy předtím, než opustí místo uskladnění na Kypru.

Po pěti měsících války je podle OSN čtvrtina lidí na obléhaném palestinském území na pokraji hladomoru.Snahy humanitárních organizací dostat humanitární pomoc tam, kde je jí nejvíce zapotřebí, jsou vážně omezeny kombinací logistických překážek, rozpadem veřejného pořádku a zdlouhavou byrokracií, kterou nastolil Izrael.Izrael prohlásil, že vítá dodávky po moři a že bude kontrolovat náklad směřující do Gazy předtím, než opustí místo uskladnění na Kypru.

- Z kyperského přístavu vyplouvá první loď s pomocí pro Gazu v rámci pilotního projektu



Loď vezoucí téměř 200 tun potravin do Gazy opustila v úterý ráno kyperský přístav v rámci pilotního projektu, který má otevřít novou námořní cestu pomoci obyvatelstvu na pokraji hladomoru.



Z kyperského přístavu Larnaka vyplula charitativní loď Open Arms, která táhla bárku s přibližně 200 tunami mouky, rýže a bílkovin.



Misi, kterou z větší části financují Spojené arabské emiráty, organizuje americká charitativní organizace World Central Kitchen, zatímco loď dodává španělská charitativní organizace Proactiva Open Arms.



- Hizballáh vypálil více než 100 raket na izraelská vojenská stanoviště



Libanonská militantní skupina Hizballáh uvedla, že v reakci na izraelské ostřelování oblasti Bekaa v noci na dnešek vypálila více než 100 raket typu Kaťuša na několik izraelských vojenských stanovišť.



Nejméně jeden civilista byl zabit a několik dalších zraněno poté, co Izrael provedl čtyři údery na východolibanonské město Baalbek, sdělily agentuře Reuters dva bezpečnostní zdroje a guvernér Baalbeku Bašír Chader.



Jeden z úderů zasáhl jižní vchod do Baalbeku, nejméně 2 km od starověkých římských ruin, zatímco tři další údery dopadly poblíž města Taraya, 20 km západně od Baalbeku, uvedly bezpečnostní zdroje.



Od 8. října, den poté, co Hamás zahájil útok na Izrael, při němž zahynulo 1 200 lidí, si spojenec Hamásu Hizballáh a Izrael téměř denně vyměňují palbu.



Údery se většinou omezovaly na pohraniční oblasti, ale v posledních týdnech několik z nich zasáhlo pozice Hizballáhu dále na severu, což vyvolalo obavy z plnohodnotného konfliktu.







- Vedoucí představitelka Evropské komise Ursula von der Leyenová varovala, že nelze připustit, aby lidé v Gaze trpěli hladem, a to v souvislosti se zprávami o dětech umírajících na podvýživu a matkách rodících děti s podváhou kvůli nedostatku potravin.



Koridor - nazvaný Amalthieia podle Diovy pěstounky, která v řecké mytologii dává život - byl poprvé navržen v říjnu, ale izraelské bezpečnostní obavy tento plán opakovaně zhatily.



Izraelští agenti, kteří dříve kontrolovali zařízení v Larnace, vyjádřili obavy, že bojovníci Hamásu ukrývají mezi zásilkami pomoci zbraně.



Kyperský prezident ve svém vlastním příspěvku na Twitteru označil tuto iniciativu za "záchranné lano pro civilisty".



- Loď, která na Kypru kotvila téměř měsíc, v úterý ráno konečně vyplula do Gazy s nákladem až 200 tun pomoci.



Video ukázalo, že loď Open Arms plující pod španělskou vlajkou vyplouvá z jižního přístavu Larnaka na středomořském ostrově v neznámou hodinu v úterý brzy ráno.



Vládní představitelé na Kypru uvedli, že přesný čas vyplutí plavidla nebude "z bezpečnostních důvodů" zveřejněn.



Bylo slyšet potlesk a jásot přihlížejících, když loď pomalu vyjížděla z přístavu a táhla bárku s pomocnou plachtou.



Zásilka údajně obsahuje suché potraviny a konzervy, které se nekazí, vodu a léky - zásoby, které jsou nyní v obleženém pobřežním pásmu zoufale potřebné vzhledem ke zprávám o hladomoru šířícím se mezi 2,3 miliony palestinských obyvatel.



Americká charitativní organizace World Central Kitchen prostřednictvím příspěvku na Twitteru rovněž uvedla, že "loď Open Arms- fund vyplula".



Úředníci o víkendu sdělili, že jakmile se konečně otevře dlouho očekávaný námořní koridor pro pomoc mezi Kyprem a Gazou, bude cesta na území - vzdálené 210 námořních mil - trvat "asi 50 hodin", protože remorkér se bude muset z nutnosti pohybovat "velmi pomalu".



Zahajovací plavba je považována za pilotní misi, přičemž úředníci tvrdí, že poukáže na nebezpečí a problémy, kterým budou pravděpodobně čelit budoucí operace. Loď Open Arms měla původně vyplout z Larnaky v pátek, poté v neděli a v pondělí, přičemž nedodržení termínů, které bylo nakonec připsáno "technickým důvodům", vyvolalo rozsáhlé spekulace o tom, co přesně ji zastavilo.



V pondělí pozdě večer kypersko-řecká média informovala, že platba Open Arms byla odložena jen z toho důvodu, že nebylo kde zásilku vyložit.



Přední deník Politis napsal: "Zpoždění je způsobeno tím, že podle informací kyperské tiskové agentury není plošina [místo přistání] v Gaze dosud připravena přijmout 150 tun humanitární pomoci, kterou loď převáží."





- Zde jsou informace o sérii úderů proti jemenským povstalcům Hútíům, které provedly USA a Spojené království.



Letecké údery zasáhly přístavní města a malá města v západním Jemenu, přičemž zahynulo nejméně 11 lidí a 14 jich bylo zraněno, uvedl pro agenturu Reuters mluvčí mezinárodně uznávané jemenské vlády.



Americké Centrální velitelství (Centcom) uvedlo, že v pondělí provedlo šest úderů, a tvrdí, že zničilo bezpilotní podvodní plavidlo a 18 protilodních střel v oblastech kontrolovaných Hútíi.



"Tyto zbraně představovaly bezprostřední hrozbu pro obchodní plavidla a lodě amerického námořnictva v regionu," uvedl Centcom ve svém prohlášení a dodal, že údery byly provedeny s cílem "chránit svobodu plavby a zvýšit bezpečnost mezinárodních vod".



Útoky Húsíů v Rudém moři narušily celosvětovou lodní dopravu a donutily firmy k přesměrování na delší a dražší cesty kolem jižní Afriky, přičemž podnítily obavy, že by se izraelská válka v Gaze mohla rozšířit a destabilizovat širší Blízký východ.



- Navzdory odvetným opatřením ze strany USA, Spojeného království a dalších koaličních partnerů Húsíové vystupňovali svou kampaň útoků na obchodní plavidla na jedné z nejrušnějších námořních tras na světě.



Vojenský mluvčí Húsiú Jahja Sarea v úterý uvedl, že skupina vystupňuje své vojenské operace během islámského svatého měsíce ramadánu v rámci solidarity s Palestinci v Gaze.



- Australská ministryně zahraničí Penny Wongová v úterý prohlásila, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu svým přístupem k válce v Gaze podkopává Izrael, a vyzvala zemi, aby změnila kurz, jinak ztratí ještě větší mezinárodní podporu. Americký prezident Joe Biden v sobotu prohlásil, že Netanjahu svým vedením války, které je v rozporu s hodnotami země, Izraeli "spíše škodí, než pomáhá". Na otázku ohledně jeho úterních komentářů Wongová souhlasila a uvedla, že mezinárodní podpora Izraele se bude nadále tříštit, pokud nebude řešit "humanitární katastrofu" v Gaze.



- Izraelská armáda prověřuje, zda při leteckém útoku v Gaze zabila zástupce vojenského vůdce Hamásu, uvedly v pondělí Izraelské obranné síly (IDF). Pokud se jeho smrt potvrdí, stane se Marwan Issa nejvýše postaveným představitelem islamistického militantního hnutí, kterého Izrael zabil během pěti měsíců války.



- Generální tajemník OSN António Guterres znovu vyzval k ukončení bojů v Gaze a k většímu poskytování humanitární pomoci a označil mezinárodní humanitární právo za pošramocené. Médiím řekl, že "hrozící izraelský útok na Rafáh by mohl uvrhnout obyvatele Gazy do ještě hlubšího kruhu pekla". Vyzval také k propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem a k odstranění "všech překážek, které zajistí dodávky životně důležité pomoci v potřebné rychlosti a masivním měřítku" do Gazy.



- Podle bezpečnostních zdrojů a státních médií zahájil Izrael letecké útoky poblíž libanonského města Baalbek na východě země, což byl druhý nálet v regionu od zahájení přeshraničních bojů po válce v Gaze. Zdroje agenturám Reuters a AFP sdělily, že při úderech byla jedna osoba zabita a další zraněny.





- Dvanáct nejvýznamnějších izraelských organizací na ochranu lidských práv podepsalo otevřený dopis, v němž obviňují Izrael z nedodržování předběžného rozhodnutí mezinárodního soudního dvora, podle něhož by měl usnadnit přístup humanitární pomoci do Gazy.





Zdroj ZDE



0

558

"Situace na místě je dramatičtější než kdy jindy a dosáhla kritického bodu. Všichni jsme viděli zprávy o dětech umírajících hlady. To není možné," řekla v úterý ve svém projevu v Evropském parlamentu.Uvedla, že EU aktivovala mechanismus civilní ochrany EU, aby posílila svou schopnost podporovat humanitární pomoc.Evropská komise zkoumá možnosti spolupráce s partnery při leteckém svozu pomoci do Gazy a dnes von der Leyenová řekla: ,,Je to velmi důležité: "Několik zemí, včetně některých našich členských států, zahájilo letecký výsadek humanitární pomoci z Jordánska."Očekává se, že loď s pomocí Open Arms dorazí do Gazy přibližně ve stejnou dobu, kdy má k břehům válkou zničeného území dorazit také loď americké armády.uvedla americká armáda v prohlášení.Plavidlo, které je vybaveno příďovou a záďovou rampou - což mu dává možnost skládat materiál na břeh moře -, je charakterizováno jako "plavidlo vezoucí první vybavení pro zřízení dočasného mola k dodávkám životně důležitých humanitárních zásob".V Gaze neexistují žádné funkční přístavy, izrael je zakázal Palestincům stavět, takže vybudování dočasného mola je v této fázi mise nezbytné.- Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová poděkovala kyperskému prezidentovi Nikosu Christodoulidesovi za "vedoucí úlohu ostrova při zřizování humanitárního námořního koridoru do Gazy".Šéfka EU na X napsala, že "vyplutí první lodi je znamením naděje. Budeme společně pracovat na tom, aby následovalo mnoho dalších lodí. Uděláme vše, co je v našich silách, aby se pomoc dostala k Palestincům".