Ukrajina při přeshraničních útocích na ruská ropná zařízení přerušila výrobu v ruské rafinerii

13. 3. 2024

Foto: V úterý havarované ruské letadlo



Útoky drony a raketami na energetickou infrastrukturu přicházejí v době, kdy proukrajinské prapory hlásí nájezdy přes hranice



Ukrajina zaútočila na ruská energetická zařízení při jednom z největších přeshraničních útoků drony a raketami v této válce, čímž narušila výrobu ve velké ruské ropné rafinerii. Ozbrojené skupiny se přihlásily k rozsáhlému nájezdu přes ukrajinskou hranici do Ruska.



Chaotický den v Rusku, který zahrnoval také havárii vojenského dopravního letadla, při níž zahynulo všech 15 osob na palubě, přichází v citlivém okamžiku, kdy se Vladimir Putin snaží před prezidentskými volbami, které se konají tento víkend, vytvořit obraz klidu a kontroly.



Ukrajina v úterý vypálila desítky bezpilotních letounů na cíle v Rusku, přičemž jeden z nich zasáhl ropnou rafinerii v ruském regionu Nižnij Novgorod, která produkuje téměř 6 % veškeré ruské rafinované ropy, a další zasáhl ropný sklad s ropnými produkty ve městě Orjol.



Video zveřejněné na sociálních sítích ukázalo velký požár v ropné rafinerii Lukoil Norsi nedaleko Nižního Novgorodu a zdroj z průmyslu agentuře Reuters sdělil, že při útoku byla poškozena hlavní destilační jednotka ropy (AVT-6) v Norsi, což narušilo nejméně polovinu produkce zařízení.



Nižnij Novgorod je vzdálen téměř 1 000 km od ukrajinských hranic a leží asi 400 km východně od Moskvy. Útok je nejnovějším důkazem rostoucí schopnosti Ukrajiny zasáhnout kritickou infrastrukturu hluboko na ruském území.



"Na místě pracují speciální služby, které využívají všechny potřebné síly a prostředky k lokalizaci požáru v jednom ze zařízení na zpracování ropy," uvedl gubernátor Nižního Novgorodu Gleb Nikitin v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram.



Kyjev v posledních měsících soustředil palbu na ruské rafinerie a energetická zařízení a Rusko bylo nuceno na půl roku zakázat vývoz benzínu, aby zvládlo domácí ceny, zatímco nedostatek se zhoršoval kvůli výpadkům ve velkých rafineriích.



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina vypálila nejméně 25 bezpilotních letounů a sedm raket na cíle poblíž Moskvy, Petrohradu, Bělgorodu, Kurska, Brjanska, Tuly a Orla. Nebylo jasné, kolik jich bylo sestřeleno.



Útoky přišly ve stejný den, kdy tři proukrajinské prapory složené z rekrutů z Ruska zahájily vpád do Belgorodské, Brjanské a Kurské oblasti v rámci vzácného nájezdu, který přenesl dva roky trvající válku na ruskou půdu, byť jen na krátkou dobu.



Příslušníci praporů Sibiř, Legie Svoboda Ruska a RDK zveřejnili videozáznam, který podle nich ukazuje pozemní útok podporovaný nejméně jedním tankem a dalšími obrněnými vozidly. Na videích, natočených tělesnými kamerami a také z bezpilotních letounů létajících nad hlavou, vojáci překonávají ruské hraniční kontrolní stanoviště a zveřejnili záběry z lítých bojů v místních osadách.



Legie Svoboda Ruska tvrdila, že dobyla město Tetkino v Kurské oblasti, a proukrajinské síly rovněž zveřejnily záběry vojáků, o nichž tvrdily, že jsou zajatými Rusy.



Na snímku zveřejněném ruským ministerstvem obrany je prý vidět zničená vojenská technika patřící "sabotážním a průzkumným skupinám Ukrajiny" - vrak tanku



Roman Starovojt, gubernátor ruské Kurské oblasti, potvrdil, že se proukrajinské síly přiblížily k Tetkinovi a že město bylo ostřelováno.



"Došlo k pokusu sabotážní a průzkumné skupiny o průlom. Došlo k přestřelce, ale k průlomu nedošlo," uvedl ve videozprávě na Telegramu.



Ruské ministerstvo obrany rovněž tvrdilo, že útok byl odražen, ačkoli pro toto tvrzení neposkytlo důkazy.



Někteří dobrovolníci z praporu Sibiř vyzvali Rusy, aby odmítli volby a povstali proti vládě. Členové jednotky zveřejnili obrázky volebních lístků, které vyzývaly k odtržení regionu od Ruska.



"Lidi!" řekl jeden z členů praporu Sibiř na videu zveřejněném na internetu z nájezdu. "Nehlasujte kurva volebním lístkem, pojďme hlasovat kulkou."



Ukrajina popřela, že by byla s těmito skupinami jakkoli spojena, ačkoli mají základnu na ukrajinském území a zřejmě mají vazby na ukrajinskou vojenskou rozvědku. Ukrajinští spojenci včetně USA uvedli, že neposkytují vojenskou pomoc, která by Ukrajině umožnila zasáhnout cíle na ruském území.



Poslední velký útok dobrovolnických skupin na ruské území se uskutečnil loni v květnu.



Boje se odehrály několik hodin poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že situace na frontě ukrajinské války s Ruskem je nejlepší za poslední tři měsíce, kdy moskevská vojska po dobytí východního města Avdijivka minulý měsíc již nepostupují.





"Pracovali jsme velmi efektivně ... proti ruskému letectvu. Zotavili jsme se v naší situaci na východě. Postup ruských vojsk byl zastaven," řekl v rozhovoru pro francouzskou televizi BFM.





V úterý se také zřítilo ruské vojenské dopravní letadlo Iljušin Il-76, přičemž zahynulo všech 15 osob na palubě. K nehodě došlo v Ivanovské oblasti, přičemž zahynulo osm členů posádky a sedm cestujících na palubě, uvedlo ruské ministerstvo obrany. Tvrdí, že příčinou havárie byl požár motoru.Podrobnosti v angličtině ZDE