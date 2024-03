Orbán popisuje Trumpovy plány na ukončení války na Ukrajině: Nedá ani cent

13. 3. 2024

čas čtení 2 minuty

Maďarský premiér Viktor Orbán, který se 8. března setkal s americkým prezidentským kandidátem Donaldem Trumpem, prohlásil, že Trump má "poměrně podrobné plány" na ukončení války na Ukrajině a nedá "ani cent" na boj proti ruské agresi na Ukrajině, píše Kateryna Tyščenko.

Podle Orbána má Trump "poměrně podrobné plány", jak ukončit rusko-ukrajinskou válku, a jeho plány jsou v souladu se zájmy Maďarska.

"Má velmi jasnou vizi, se kterou je těžké nesouhlasit. Říká následující: za prvé, nedá ani cent na rusko-ukrajinskou válku. Proto válka skončí, protože je zřejmé, že Ukrajina se nedokáže postavit na vlastní nohy. Pokud Američané nedají peníze a zbraně spolu s Evropany, válka skončí. A pokud Američané nedají peníze, pak Evropané nebudou schopni financovat tuto válku sami. A pak válka skončí."

Problém je v tom, dodal Orbán, že USA nechtějí financovat bezpečnost Evropy.

"Pokud se Evropané bojí Rusů nebo chtějí mít obecně vysokou úroveň bezpečnosti, musí za to zaplatit. Buď tím, že si vybudují vlastní armádu a vlastní vybavení, nebo pokud k tomu využijí Američany, tím, že jim zaplatí cenu, cenu bezpečnosti. Takže on (Trump – pozn. red.) mluví přímo a jasně," řekl maďarský premiér.

Orbán také poznamenal, že Trump je "prvním prezidentem po dlouhé době, který během svého funkčního období nezačal válku".

"Takže už o něm víme, už víme z jeho prezidentství, že je to muž míru. A své názory neskrývá ani nyní: Dal jasně najevo, že jeho cílem je přinést mír do rusko-ukrajinské války. Chceme co nejdříve příměří. Chceme brzký konec této války, která se pomalu chýlí ke konci. Nevidím nikoho, kdo by měl větší odhodlání a sílu to udělat než Donald Trump," řekl Orbán.

Zdroj v angličtině: ZDE

