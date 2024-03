40 %? Nevadí, naše čísla jsou jiná, zatni zuby občane a táhni

13. 3. 2024 / Petr Haraším

Aneb volby se blíží Na prosinec roku 2021 budeme dlouho se slzou v oku vzpomínat. Na prosinec roku 2021 budeme chtít velmi rychle zapomenout. Měla se rodit těžce, ta koalice naděje, státnické moudrosti a dalších tradičních líbivých keců, leč zrodila se náhle lehce. Otěže moci tehdy plně třímal Miloš Zeman, dlouhodobá mezinárodní ostuda číslo dvě Země české. Ostuda číslo jedna je vždy Václav Klaus, aby bylo jasno. Obě ostudy zvládly poškodit tuto republiku víc než ústřední výbory komunistických strejců.

Smůla pro nás, Miloš měl vidění. Možná medikace, možná změna vědomí a možná divné delirium, leč jedno je jisté, náš Miloš uviděl poslední šanci, jak ještě jednou všem pořádně zavařit. Však co, poslední pomsta je lepší než cisterna slivovice a kamion ovaru. Vždyť ty zbytečné občany neměl nikdy rád, fakt je doslova strašně nenáviděl. Povolal inu tři své osvědčené agenty nejvěrnější, Blažka, Nejedlého a Mynáře, ti ujednali komu, kolik a za co. Ukázali prstem na státníka profesora Fialu. Byl to jejich výběr, jejich volba, posvěcená z míst nejvyšších.

A už ho vidíme, profesorského, nadutý jako páv se nese a slibuje na své svědomí a čest, že bude…, no něco rozhodně bude. Nadějný profesor naděje v něj vložené nezklamal, on je zcela bravurně splnil, jako úderník, jako Stachan Stachanovec Stachanovič, na stovky, ba tisíce procent splnil zadání. A nastal nám nejhorší sešup v dosavadních dějinách po Sametu.

27 %

Tradičně plně nezodpovědná ODS nastolila dobré časy pro bohaté a zlé časy pro ten ohavný škemrající zbytek. Ty krize přišly vládě jako na zavolanou a přišly velmi vhod. Na krizích se dá dobře bohatnout s minimem práce, s minimem odporu, ale s maximem zisku. Nikdo nemůže přeci nic říct, ani nic naznačit, aniž by nebyl za sprostého podezřelého v oblasti odbojové. Viděli někteří vládní v krizi šanci, šanci dobře přihrábnout, inu i přihrábli. Místo urychleného řešení krize ve prospěch občanů a tuzemské ekonomiky tam stáli jako hejno natvrdlých Y, Schovali se za vládní odpovědnou lenost a čekali na první signální. V pravý čas vyseděli kmotra kmotrů Zajíčka, který vybaven náhlou funkcí ministra průmyslu a podvodu snesl diamantová cenová vajíčka pro účastníky výletu. A pak už to šlo ráz naráz. Nejvyšší inflace. Nejvyšší ceny. Nejvyšší poklesy životní úrovně v historii, leč vždy jen odpovědně, slušně a s grácií mafiánského kata.

31 %

Nedají si říct a nedali si říct. Vláda za účelem sňatku s klient mafiánským kapitalismem ruského vyznání plně, a neomylně najela na systém oškubej vše o vše a nikoho nešetři. Tvař se jako bůh, nebo jeho zástupce a básni občanům o nutnosti chudoby a bídy. Najdi, ober a naoko trp. Dělej ze sebe zachránce národa a milionů. Oni ti uvěří, vždy uvěřili. Již odzkoušený postup u cen za energie opakuj u nájmů, všech cen v obchodech, služeb, prostě u všeho, za co občané chtějí platit a zvlášť u všeho, za co platit nechtějí, ale musejí. Znovu, znovu a znovu, a uvidíš, jak tě budou milovat. Komunisté to tak dělali a jak je občané měli rádi.

33 %

Buď připraven na odpor. Odpor likviduj dehonestací každého, kdo kritizuje tvůj postup, tvojí neoliberální pravou cestu ke spáse. Označ každého takého za lůzu, dezoláty, bezzubou svoloč, podivné vlastence a rovnou za odporné proruské agenty. Nenechej se nijak překvapit absurdními výsledky své vlády v ekonomice, vítej s otevřenou náručí recesi, nedbej na životní strasti občanů a oslavuj nízké platy a mzdy. Musíš vytrvat. Musíš vytrvat a ještě přidat, tedy ubrat peněz slabým!

Ukaž, jak jsi při síle a přijmi konsolidační balíček, který nebohým ubohým vezme ještě víc. Drť to pořádně, drť to bez milosti. Nikdy nepřiznej, že za ekonomické trable může tebou iniciované zrušení superhrubé mzdy a další ohromné daňové set miliardové zločiny.

35 %

Dál dělej pro banky, barony všeho druhu a vyznání, pro exekutory a černou ekonomiku. Vypusť vládní Krakeny. Jsi stále při síle, a tak pošli na scénu neodvolatelné figurky. Pošli Blažka za Nejedlým. Postrč Beka k útoku na školy. Drž Válka všemi zuby. Neumětel Stanjura je ekonomický bůh. Nech Jurečku, ať kroutí krkem sociální chudině. Rozdej humorné karty. Přinuť celou vládní koalici, aby kvůli ignoranci a lenosti ministra financí porušila zákony a poplivala Ústavu. Zajisti výlučná práva pro správně orientované, poplivej Istanbulskou úmluvu s velkým odporem. Označ stávku ve školství, zdravotnictví, zemědělství za zosnované cizí mocí.

38 %

Spolu s Ústavním soudem řádně zatoč se zpovykanými důchodci. Slib učitelským, co jsi slíbil a pak to nedodrž. Nahlas se vysměj pracovníkům ve školství a ukaž, jak se u tebe žije za 17 tisíc měsíčně. Pěkně si podej zdravotně postižené a řekni jim rázně od plic, že peníze došly a ať jdou makat a neleží doma. Drž se dogmat zaostalých katolíků a zaduň z výšin o rodinných hodnotách. Po celou dobu urážej všechny zaměstnance ve státním a veřejném sektoru, nech je ožírat inflací a každý rok tvé vlády jim seber peníze. Vykašli se na starou huť, kdo by dnes potřeboval ocel. Těch 30 tisíc rodin si už nějak poradí.

40 %

A až zjistíš, že tě nikdo nemá rád, že tě nikdo nechce volit, tak jim vysvětli, jak moc se mýlí. Povolej do zbraně všechny, které jsi po celou dobu tvé vlády poctivě obíral, kterým si bral, které jsi ničil a vyzvi je k boji za dosavadní pořádky. Nevěř na ta ohavná procenta, stejně jsou lživá. Nabídni svá falešná data. Jdi do útoku s tím, že jen tvá vláda ví, jak vše napravit, jak budovat ekonomiku, jak zdolat krize a jak všem přidat. Dopřej svým ultrapravicovým nezávislým novinářům volnou ruku a nech je označit všechny nevoliče tvé vlády za odpudivé dezoláty, zběsilou nevzdělanou lůzu… no však už to u Šafra znají, dělají to už dost dlouho.

45 %

Nech rychle proběhnout vše, co jsi si spolu s mafiány, kmotry a oligarchy ještě na ústředním výboru naplánoval. Seber sociální dávky, prolom bankovní tajemství, vyhazuj lidi z práce bez důvodů a podepiš nezrušitelné byznysové smlouvy v hodnotě 10 bilionů pro oligarchické rodiny, které stojí na křižovatce. Nech umřít jednotlivé resorty a pak tam vpusť privatizační šelmy. Máš hotovo.

50 %

Zeman, Miloš Zeman, v pohodě a v klidu brázdí hladinu rybníčku. Naposledy se opře do východních vesel a se sprostými slovy na rtu mizí pod hladinou v bahně na dně. Zemanem pečlivě vybraný premiér Fiala nezklamal. Smlouva dodržena do posledního puntíku. Jeho syn Babiš a jeho vnuk Okamura vedou Poslaneckou sněmovnu s ústavní většinou v zádech. A ODS? ODS je tradičně spokojena. Mise se povedla opět na výbornou, kapsy přecpány, občané na mizině, kmotři a oligarchie nadšeni a ve vládním kurníku po nových volbách voní soudruh tchoř se soudruhem skunkem. A do zatracení se stejným ruským úsměvem ekonomického diletanta mizí za prognostikem Milošem na věčných kaňkách škůdce a další národní pohroma Václav Klaus číslo jedna.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého k nevídaným volebním preferencím obzvlášť odpudivých hnutí

