Británie: Ministr Michael Gove čelí výhrůžkám žalobou poté, co naznačil, že muslimské organizace jsou extremistické

15. 3. 2024

Nová definice extremismu od Michaela Govea, ministra pro záležitosti Společenství vyvolává v parlamentu kritiku, včetně kritiky ze strany bývalého ministra za Konzervativní stranu

Množství lidí v Británii protestuje, že není možné ostrakizovat občany a organizace za pouhé názory. Obávají se, že bude brzo v Británii potrestán každý, kdo bude chtít kritizovat vládu



Michael Gove čelí výhrůžkám právními kroky poté, co jmenoval muslimské organizace, které by mohly spadat pod novou definici extremismu.



Michael Gove, ministr pro komunity poslancům řekl, že advokační skupiny Muslimská asociace Británie (MAB), Mend a Cage jsou organizace s "islamistickou orientací a přesvědčením", které by mohly být zařazeny na seznam skupin, jimž je zakázán přístup k veřejným penězům, ministrům a státním úředníkům.



V reakci na to organizace MAB a Mend vyzvaly Govea, aby tato obvinění zopakoval bez parlamentních privilegií, aby jej mohly žalovat.



Muslimská rada Británie (MCB), největší britská muslimská organizace, se poradila s právníky v očekávání, že v případě zákazu vstupu do Whitehallu a Westminsteru požádá o soudní přezkum.





Gove také jmenoval Britské národně socialistické hnutí a Vlasteneckou alternativu jako skupiny propagující neonacistickou ideologii, které budou rovněž prověřovány.



Gove poslancům řekl: "Organizace jako Muslimská asociace Británie, která je britskou pobočkou Muslimského bratrstva, a další skupiny jako Cage a Mend vzbuzují obavy kvůli své islamistické orientaci a přesvědčení. Tyto a další organizace budeme vést k posouzení, zda splňují naši definici extremismu, a podle potřeby podnikneme příslušné kroky.



"Jsem si jist, že se shodneme na tom, že organizace jako Britské národně socialistické hnutí a Vlastenecká alternativa, které propagují neonacistickou ideologii, prosazují nucenou repatriaci, bílý etnostát a zaměřují se na zastrašování menšinových skupin, jsou přesně tím typem skupin, kterých bychom se měli obávat a jejichž činnost budeme posuzovat podle nové definice."



Předseda MAB Raghad Altikriti v reakci na to uvedl: "Pokud je Gove přesvědčen o svých názorech na Muslimskou asociaci Británie a další organizace, které údajně představují extremistické názory a hrozbu pro britskou společnost, vyzýváme ho, aby je řekl mimo parlament."



Zara Mohammedová, generální tajemnice MCB, uvedla, že konzultovala s právníky možnou žalobu, pokud bude její skupina jmenována, a je "otevřena zvážení skupinovéžaloby" s ostatními.



Gove ve čtvrtek představoval v parlamentě novou vládní definici extremismu. Jeden z ministrů řekl, že hluboké znepokojení nad Goveovými plány se táhne napříč vládou i toryovskými kuloáry.



"Nemůžete definovat extremismus bez kontaktu s lidmi," řekli. "Potřebujete k tomu spolupráci a právní poradenství, a lidé, kteří se zabývají extremismem, antisemitismem a vším ostatním mezi tím, ptají, jak bude Gove tuto práci provádět.



Proč je potřeba seznam? Jak to bude transparentní a spravedlivé? Pokud jsme u moci více než deset let, jistě by bylo možné pracovat prostřednictvím vládních pák, aby se řešily obavy týkající se jakýchkoli organizací. Dát ministrovi možnost zařadit nějakou organizaci na černou listinu není rozumné ani konzervativní."



Bývalý ministr vnitra Robert Jenrick řekl v Dolní sněmovně: "Obávám se, že tato definice, ačkoli má dobré úmysly, se ocitá na území nikoho: nejde dostatečně daleko, aby se vypořádala se skutečnými extremisty, a nedělá dost pro ochranu neextremistů, těch lidí, kteří prostě vyjadřují opačné názory a kteří by mohli zjistit, že tato definice bude použita proti nim, ne možná nyní, ale možná v budoucnu."



Nová definice, která bude distribuována napříč vládou a Whitehallem, bude říkat: "Extremismus je propagace nebo prosazování ideologie založené na násilí, nenávisti nebo nesnášenlivosti, jejímž cílem je: 1) popřít nebo zničit základní práva a svobody ostatních; nebo 2) podkopat, zvrátit nebo nahradit systém liberální parlamentní demokracie a demokratických práv ve Spojeném království; nebo 3) záměrně vytvořit přípustné prostředí pro ostatní, aby dosáhli výsledků uvedených v bodě 1) nebo 2)."



Předchozí pokyny zveřejněné v roce 2011 uváděly, že jednotlivci nebo skupiny jsou definovány jako extremistické, pokud projevují "hlasitý nebo aktivní odpor vůči základním britským hodnotám, včetně demokracie, právního státu, osobní svobody a vzájemného respektu a tolerance různých vyznání a přesvědčení".



Waleed Sheikh, partner advokátní kanceláře Leigh Day, který se specializuje na soudní přezkumy, uvedl, že tuto definici lze napadnout, protože je "extrémně široká".



"Tato definice bude mít nepochybně ochromující účinek na svobodu projevu. Takto široká definice, zjevně umožňující zneužití a bez doprovodného nezávislého odvolacího řízení, se zdá být zralá pro soudní přezkum," řekl.





Vládní zdroje uvedly, že organizace, které budou v podstatě zrušeny ministry za to, že nesplňují novou definici, budou jmenovány v příštích týdnech.





Pokud bude organizace označena za extremistickou, nebude existovat žádné odvolací řízení a očekává se, že organizace napadnou rozhodnutí ministerstva u soudu.



Tyto kroky následují po šestinásobném nárůstu antisemitských incidentů a čtyřnásobném nárůstu protimuslimské nenávisti ve Spojeném království od teroristického útoku Hamásu na Izrael 7. října.







Podrobnosti v angličtině ZDE

