Jared Kushner: "Pozemky na pobřeží Gazy by mohly být velmi cenné"

20. 3. 2024

Zeť Donalda Trumpa také říká, že Izrael by měl buldozerem srovnat se zemí oblast Negevské pouště a přestěhovat tam Palestince





Jared Kushner pochválil "velmi cenný" potenciál "pobřežních pozemků" v Gaze a navrhl, aby Izrael odstranil civilisty, zatímco bude pásmo "čistit".



Bývalý obchodník s nemovitostmi, který je manželem dcery Donalda Trumpa Ivanky, se takto vyjádřil v rozhovoru na Harvardově univerzitě 8. března.



Kushner byl za Trumpova prezidentství vrchním poradcem pro zahraniční politiku a byl pověřen přípravou mírového plánu pro Blízký východ. Kritici tohoto plánu, který zahrnoval uzavření normalizačních dohod Izraele se státy Perského zálivu, tvrdili, že obchází otázky týkající se budoucnosti Palestinců.





Jeho výroky na Harvardu naznačily, jaká blízkovýchodní politika by mohla být prováděna v případě, že se Trump vrátí do Bílého domu, včetně hledání normalizační dohody mezi Saúdskou Arábií a Izraelem.



"Nemovitosti na pobřeží Gazy by mohly být velmi cenné ... pokud by se lidé zaměřili na budování zdrojů obživy," řekl Kushner svému tazateli, předsedovi fakulty Harvardské blízkovýchodní iniciativy, profesoru Tareku Masoudovi. Kushner si také posteskl nad "všemi těmui penězi", které šly do tunelové sítě a munice na tomto území namísto do vzdělávání a inovací.



"Je to tam trochu nešťastná situace, ale z pohledu Izraele bych se snažil ty lidi vystěhovat a pak to vyčistit," řekl Kushner. "Ale nemyslím si, že Izrael prohlásil, že nechce, aby se tam ti lidé potom přestěhovali zpátky."



Masúd odpověděl, že "je toho hodně, o čem by se dalo mluvit".



Kushner také řekl, že si myslí, že by Izrael měl civilisty z Gazy přesunout do Negevské pouště na jihu Izraele.



Řekl, že kdyby on stál v čele Izraele, jeho prioritou číslo jedna by bylo dostat civilisty z jižního města Rafáh a že "s pomocí diplomacie" by je bylo možné dostat do Egypta.



"Ale kromě toho bych v Negevu prostě něco zlikvidoval buldozery, snažil bych se tam přesunout lidi," řekl. "Myslím, že je to lepší varianta, abyste mohli jít do Raffah a dokončit svou práci."



O něco později to zopakoval a řekl: "Myslím si, že právě teď by bylo správné otevřít Negev, vytvořit tam bezpečnou oblast, přesunout civilisty a pak jít do Raffah a dokončit práci."



Tento návrh vyvolal Masúdovu překvapenou reakci. "O něčem takovém se v Izraeli mluví?" Masúd se zeptal. "Chci říct, že je to poprvé, co opravdu slyším, že by někdo, kromě prezidenta Sísího [egyptského vůdce], navrhoval, že by se Gazané, kteří se snaží utéct před boji, mohli uchýlit do Negevu. Mluví lidé v Izraeli o této možnosti vážně?"



"Nevím," odpověděl Kushner a pokrčil rameny.



"Bylo by to něco, na čem byste se snažil pracovat?" "Ne. Masoud se zeptal.





"Právě teď sedím v Miami Beach," řekl Kushner. "A dívám se na tu situaci a přemýšlím: Co bych dělal já, kdybych tam byl?"

Dále uvedl: "Myslím, že v tuto chvíli z Gazy mnoho nezbylo. Gaza ve skutečnosti nebyla historickým precedentem [sic]. Byl to výsledek války. Měli jste kmeny na různých místech a pak se z Gazy stala věc. Dříve ji spravoval Egypt a pak tam časem přišly různé vlády."

V odpovědi na otázku, zda by Palestinci měli mít vlastní stát, Kushner označil tento návrh za "super špatný nápad", který "by v podstatě odměnil teroristický čin".







Podrobnosti v angličtině ZDE

Na Masoudovu otázku ohledně obav Arabů v regionu, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu nedovolí Palestincům, kteří uprchnou z Gazy, aby se vrátili, se Kushner odmlčel a pak řekl: "Možná."