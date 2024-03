Bývalý britský ministr zahraničí: Hladomor v Gaze je otřesný

21. 3. 2024

Foto: David Miliband

Moderátorka, BBC World at One, středa 20. března 2024, 13 hodin: Varování před hladomorem začínají být stále drsnější. Spojené státy uvedly, že poprvé je celá populace, tedy 2 miliony lidí v Gaze, klasifikována jako země s vážnou mírou akutního nedostatku potravin. S varováními se zvyšuje tlak na Izrael, aby vpustil do Gazyvíce pomoci. Mezinárodní záchranný výbor předpovídá hrozící hladomor a označil to za hluboké selhání lidstva. David Miliband je jeho prezidentem a výkonným ředitelem. V letech 2007 až 2010 byl ministrem zahraničních věcí Spojeného království. Zeptala jsem se ho, čí je to selhání, kdo nese odpovědnost za nedostatek pomoci pro Gazu.

David Miliband: Za vedení konfliktu nesou odpovědnost všechny strany konfliktu. Hamás, Izrael. Ale je tu jedna konkrétní věc týkající se dodávek pomoci, která je podle mého názoru obzvláště důležitá. Zpráva, kterou tento týden vydala Mezinárodní fázová klasifikace, organizace OSN, která ukázala, že polovina obyvatelstva se nachází v katastrofální míře nedostatku potravin, to znamená, že jim hrozí hladomor, a zbytek je buď v nouzové, nebo krizové situaci. To byla zpráva technické skupiny. A poukázali na blokády pomoci, na překážky, které brání přísunu pomoci do Gazy, aby se lidé najedli. Tyto překážky mají konkrétní podobu rozhodování izraelských orgánů, které samozřejmě kontrolují přístup. To znamená počet přechodů pro kamiony, to znamená byrokratický proces, při kterém jsou kamiony dvakrát kontrolovány. Týká se to také blokád kamionů, zásilka Světového potravinového programu do severní části Gazy byla vrácena zpět. Týká se to také obvinění z, cituji, dvojího použití, takže některé léky byly vráceny. Lékařské nástroje byly vráceny s odůvodněním, že by mohly být použity pro vojenské účely. A tyto byrokratické překážky přímo vypovídají o přímé hrozbě hladomoru, která dnes existuje, a o dvojím ohrožení, kterému čelí civilisté v Gaze. Na jedné straně jsou tu boje, které si stále žádají oběti na životech, ale pak také důsledky humanitární situace a existující blokády.





Moderátorka: No, jen pro ilustraci,při jedné té bolkádě šéf UNRWA řekl, že jeden kamion byl odmítnut, protože na seznamu zboží, které izraelské úřady považují za zboží dvojího použití, byly lékařské nůžky. Ale pak máme Izrael, který zcela jasně říká, že neomezuje dodávky pomoci do Gazy, a obviňuje OSN z toho, že ji nerozděluje správně.





David Miliband: Mezinárodní záchranný výbor má v nemocnici v Gaze pohotovostní lékařský tým, ortopedy, specialisty, chirurgy. Máme také partnery v Gaze, místní nevládní organizace, nepolitické organizace v celém pásmu Gazy. Mohu mluvit o tom, co mi říkají, co nám říkají, a říkají, že tyto byrokratické překážky brání tomu, aby pomoc dorazila. Nejsou to blokády ze strany OSN. Jsou to blokády přísunu pomoci. A David Cameron, britský ministr zahraničí, v parlamentu uvedl, že v únoru přišlo o polovinu méně pomoci než v lednu. To jsou tedy oficiální statistiky, které vypovídají o naprosto zoufalé situaci. Vážnost situace je upřímně řečeno nemožné přeceňovat. Lidé, kteří pracují -







Moderátorka: Dobře, až na to, že když to lord Cameron řekl o pomoci, zpochybnil ho mluvčí izraelské vlády Elon Levy, který v podstatě řekl: "Vyzkoušejte nás. Je věcně nesprávné, že se příliv pomoci nezvýšil. A řekl, že izraelské přechody mají nadbytečnou kapacitu.





David Miliband: No, my víme, že existuje obrovské množství pomoci, které prostě do pásma Gazy nepřešlo. Je na špatné straně přechodu, je také, když už je uvnitř Gazy, není schopna se dostat na sever Gazy, a to jsou fakta.





Moderátorka: OK, to jsou fakta. Takže Izrael zde neříká pravdu. V lepším případě je neupřímný, v horším případě lže.





David Miliband: Nebudu mluvit o rozhovoru, který jsem neslyšel.





Moderátorka: Ani se na žádný rozhovor neptám. Máme to tady den co den, Izrael říká, že žádná blokace pomoci. A vy říkáte, že ano.





David Miliband: Je tu zcela jasná blokace, kterou trpíme my i další nevládní organizace a OSN. To jsou blokády toho druhu, který jsem popsal, že v souhrnu, v počtu kamionů, které jsou vpuštěny dovnitř. Ale v humanitární nouzi, ať už v Gaze nebo kdekoli jinde, nikdy nestačí jen počítat počet kamionů. Rozhodující je také to, jaký je přísun pomoci uvnitř konfliktní oblasti, jaká je možnost přístupu civilistů k této pomoci, v tomto případě potravinové pomoci, která je tak důležitá. Jaká je schopnost nevládních a dalších organizací dostat pomoc k lidem.





Moderátorka: Odpusťte, že vás přerušuji. Bylo by dobré si s vámi promluvit nejen o tom, zda si myslíte, že má prezident Biden pravdu v tom, že si Izrael způsobuje víc škody než užitku tím, jak se chová.



David Miliband: Prezident Biden je v politice a já jsem v humanitárním sektoru a je na mně, abych mluvil s humanitárními zásadami neutrality a nestrannosti. To omezuje to, co mohu dělat, mohu být odborným svědkem toho, co vidíme na místě a co víme, že v důsledku toho, co se děje, dochází k poškozování civilistů v Gaze.





Moderátorka: Vaše organizace říká, že jde o selhání, a pokud se chce člověk tímto selháním zabývat, musí vědět, kdo toto selhání způsobuje.





David Miliband: Budu mluvit o strategii a o rozhodnutích, ne o politických osobnostech, pokud jde o přísun pomoci musí se ze strany izraelských orgánů změnit, pokud se má situace civilistů v Gaze zlepšit, musí se masivně zvýšit množství pomoci, která tam proudí, OSN to nazývá tsunami pomoci. Té je potřeba. Přístup k, cituji, dvojímu použití, který jste zmínil, se musí změnit, aby lékaři, kteří pro nás pracují, měli k dispozici lékařské nůžky, aby mohli řádně provádět své operace, a to jsou rozhodnutí, která lze přijmout nezávisle na průběhu zbytku konfliktu.



Moderátorka: Vzhledem k rozsahu toho, o čem mluvíme, souhlasíte tedy s OSN, když říká, že izraelská omezení se mohou rovnat válečnému zločinu úmyslného vyhladovění?





David Miliband: Domnívám se, že omezení jsou sama o sobě velmi, velmi špatná. Nemůžeme si dovolit čekat na soudní spory o válečné zločiny, musíme situaci řešit dnes. To znamená uznat, že situace, v níž se palestinští civilisté nacházejí, je více než zoufalá a vyžaduje okamžitá opatření. Nemůžeme si dovolit čekat na soudní spory.









