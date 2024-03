Putinovo smrtelně nedbalé selhání nelze zakrýt. Útok v Moskvě ho zanechává slabšího než kdy jindy

25. 3. 2024

Maska neporazitelnosti Putinovi sklouzává stále víc a nakonec to bude mít dopad, míní Simon Tisdall. Tento debakl nebude odpuštěn ani zapomenut.



Pokaždé, když Vladimir Putin udělá zásadní chybu, se nabízí stejná otázka: Bude to mít nějaký význam? Teroristický útok na koncertní halu Crocus City u Moskvy z minulého týdne, při němž zahynulo 137 lidí, je jednou z větších krizí, kterým Putin za 25 let své vlády čelil. Není pochyb o tom, že jako hlava ruského státu a celkový šéf bezpečnostních složek nese konečnou odpovědnost za to, co bylo podle všech měřítek katastrofálním selháním. V každém normálním politickém systému by se očekávala jeho rezignace.



Skutečnost, že je to víceméně nepředstavitelné, nemusí nutně svědčit o Putinově síle. Jeho diktatura vyřadila kontrolní mechanismy a rovnováhy v ruské společnosti a eliminovala prostředky nezávislé kontroly. Jakákoli výzva k převzetí osobní odpovědnosti by byla sotva vyslyšena, natož aby se jí někdo chopil. Přestože je ruský lid chronicky klamán a pravidelně dezinformován, není hloupý.



S krví v ulicích a truchlícím národem nelze skrývat, že mýtus o Putinově nadčlověku právě dostal pořádnou rán. Tento mýtus praskl jako bublina.



Odhaduje se, že Kreml vynaložil více než 1 miliardu liber na "informační management", tedy lži a propagandu, aby zajistil Putinovo nedávné "vítězství" v prezidentských volbách. Kromě toho došlo údajně k dvacetinásobnému nárůstu státních výdajů na internet a média. To vše mělo jediný cíl: vykreslit Putina jako neporazitelného, nepostradatelného novodobého cara, který statečně chrání matičku Rus před jejími nepřáteli.



V pátek však čtyři ozbrojenci tento mýtus v anarchickém šílenství nemilosrdného násilí zcela zbořili. Útočníkům nikdo nebránil, oběti nebyly varovány a veškerý Putinův obrovský bezpečnostní aparát - žádní koně a muži tohoto uzurpátorského krále - nedokázal masakru bezbranných občanů zabránit.



Ani v tak svázané společnosti, jakou je ta ruská, nebude toto smrtelně nedbalé selhání zapomenuto nebo odpuštěno.



Toto je Putinova vina. A poukazuje to na další zásadní slabinu jeho osobního a politického postavení: je natolik mimo, natolik izolován od každodenní ruské reality, že věří svým vlastním lživým vyprávěním. Navzdory explicitním videím zveřejněným na internetu Islámským státem, který přiznal, že útok podnikl, Putin vytrvale obviňuje ukrajinské "nacisty". To je více než cynické. Hraničí to s psychózou.



Neexistuje jediný důkaz, který by tuto pomatenou pomluvu, v Kyjevě zuřivě popíranou, podpořil. Přesto to není žádné překvapení. Nepodložené konspirační teorie jsou Putinovou živností. Očekává se, že Kreml, který není spokojen s nedávnou vraždou předního kritika režimu Alexeje Navalného, využije útoku k dalšímu potlačení domácího disentu, rozšíření politických kontrol, eskalaci války na Ukrajině, a dokonce k nařízení masové mobilizace.



Pokud Putin není schopen rozlišit nebo alespoň akceptovat rozdíl mezi realitou a smyšlenkou, je to proto, že sám dřepí na stavbě ze lží. Jeho moc a jeho prezidentství jsou založeny na systémových lžích, kterými je denně v epickém měřítku krmen zajatý národ. Základní smlouva, jak se někdy říká, mezi Putinem a lidem spočívá v tom, že on dodává bezpečnost a oni dodávají podporu. To je však největší lež ze všech.



Putinovi jsou bezpečnost a blahobyt obyčejných Rusů ukradené. V Crocus City byla tato velká lež krutě odhalena. Zatímco nevinní lidé umírali nebo se svíjeli v agónii, Putin se 19 hodin tiše krčil, trucoval a intrikoval, jak se nejlépe vyhnout vině a zamotat následky.



Jeho sobecká, chladnokrevná bezohlednost se projevovala opakovaně. Vzpomeňme na jeho bezcitnou snahu ignorovat katastrofu ponorky Kursk v roce 2000 a krveprolití, na které dohlížel během druhého obléhání Grozného. V poslední době vedla k nejhloupější geostrategické chybě moderní doby - jeho neumělé invazi na Ukrajinu - a následným masovým ruským obětem. Je mu to prostě jedno.



U Putina jde vždy jen o něj, o jeho vlastní nejistotu, o jeho potřebu absolutní moci, o jeho iluze o oživené ruské imperiální velikosti. Nikdy mu nejde o jiné lidi, natož o "lid".



Škody způsobené Rusku Putinovou válkou a patovou situací se Západem, pokud jde o životy, poklady a pověst, jsou nevyčíslitelné. Přesto je to jeho trvalá posedlost. Zdá se, že vše, co si myslí a dělá, s ní souvisí. V projevu po volbách tento měsíc znovu slíbil, že se na ni zaměří především. Proč? Protože v hloubi svého scvrklého, vyschlého srdce ví, že to byla strašná chyba.



Většina Rusů pochopitelně Putinovu posedlost nesdílí. Místo toho stále jasněji vidí, jak jeho válka škodí jejich rodinám, životní úrovni, klesajícím svobodám a osobní bezpečnosti. Režimem zmanipulované průzkumy veřejného mínění jsou zavádějící. Mnoho Rusů si přeje, aby válka skončila. Jejich mlčení neznamená souhlas.. Je zakořeněno ve strachu.



Putin je zranitelný. Měl předvídat, že útok teroristů přijde. Ale arogance a samolibost ho zaslepily. Když se USA velkoryse podělily o výslovné upozornění na chystané spiknutí, odmítl je jako dezinformační trik. Když měly bezpečnostní služby sledovat islamistické bojovníky, na jeho příkaz obtěžovaly oponenty, novináře a homosexuály.



Putin přetvořil ruský stát k obrazu svému: brutální, nekompetentní, ignorantský, nedůvěřivý, pomýlený a izolovaný. Je v podstatě slabý, stejně jako on sám. Postupně, jak jedna pohroma střídá druhou, jeho vliv upadá, jeho autorita slábne a strach z něj se rozptyluje. Zvěrstvo v Crocus City tento proces urychlí. Je to důležité.





Tím, že pomohla rozbít oltářní zástěnu mýtické vševědoucnosti, za níž se krčí jako zpronevěřený kněz, přinutila Putina udělat další krok na cestě ke konečnému zúčtování. To se blíží, nepochybujte o tom. Přichází to.







