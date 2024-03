Nadcházející izraelský konflikt s Hizballáhem

27. 3. 2024

čas čtení 56 minut

Ačkoliv válka mezi Izraelem a Hamásem v Gaze upoutala pozornost světa, existuje vážné riziko války mezi Izraelem a Hizballáhem, podle nového hodnocení CSIS. Od 7. října 2023 došlo dohromady k více než 4 400 útokům řízenými střelami, raketami a k jiným útokům ze strany Izraele a Hizballáhu, píší Seth G. Jones, Alexander Palmer a Riley McCabe. Ačkoliv válka mezi Izraelem a Hamásem v Gaze upoutala pozornost světa, existuje vážné riziko války mezi Izraelem a Hizballáhem, podle nového hodnocení CSIS. Od 7. října 2023 došlo dohromady k více než 4 400 útokům řízenými střelami, raketami a k jiným útokům ze strany Izraele a Hizballáhu,

Hizballáh také opakovaně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1701 tím, že rozmístil své síly a odpálil protitankové řízené střely a další zbraně proti Izraeli ze zóny mezi modrou linií a řekou Lítání. Spojené státy musí zvýšit svou diplomatickou angažovanost, aby zabránily tomu, co by se mohlo stát mnohem širší a násilnější válkou na Blízkém východě.

Úvod

Krátce po brutálních teroristických útocích Hamásu v jižním Izraeli 7. října 2023 Izrael téměř zahájil preventivní válku proti Hizballáhu v jižním Libanonu. Izraelská rozvědka vyhodnotila, že bojovníci Hizballáhu jsou na pokraji překročení hranice do severního Izraele jako součást mnohostranného útoku. Izraelské obranné síly (IDF) nasadily stíhací letouny, které čekaly na rozkaz k úderům na cíle v Libanonu. Izraelští představitelé zřejmě 11. října 2023 kolem 6:30 ráno informovali Bílý dům, že zvažují preventivní údery, a požádali USA o podporu. Vysocí američtí představitelé, včetně prezidenta Joea Bidena, však zatlačili. Podle rozhovorů CSIS s americkými představiteli se obávali, že izraelské údery v Libanonu by zbytečně vyvolaly regionální válku a byli skeptičtí k izraelským zpravodajským službám, že útok je na spadnutí.

Ačkoliv Izrael nezahájil preventivní válku, nad regionem se vznáší možnost konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem. Izrael stojí před dilematem. Může riskovat válku s Hizballáhem, ale v tomto procesu by válka rozšířila boje takovým způsobem, že současná válka v Gaze bude vypadat jako drobná přestřelka. Izrael by také mohl vyčkávat, címž by se vyhnul válce s Hizballáhem nyní, ale tím by mohl v budoucnu riskovat vážnější konflikt s nepřítelem, který je lépe vyzbrojený a schopný a který by mohl kontrolovat načasování války ve svůj prospěch.

Abychom lépe porozuměli vyhlídkám na válku, klade si tento přehled několik otázek. Jaké faktory utvářejí možnost války? Jaké jsou dnes schopnosti Hizballáhu? Jaké má Izrael možnosti? Jaké možnosti mají Spojené státy, aby konflikt zmírnily nebo zabránily válce?

Aby bylo možné na tyto otázky odpovědět, zahrnuje tato analýza směs kvantitativních i kvalitativních informací. Shromažďuje údaje o izraelských útocích a úderech Hizballáhu podél izraelsko-libanonsko-syrské hranice, geolokuje útoky Hizballáhu proti Izraeli v zóně mezi modrou linií a řekou Lítání a zkoumá satelitní snímky izraelských úderů proti cílům Hizballáhu. Hodnotí také vojenské schopnosti Hizballáhu, včetně shromažďování údajů o zásobách Hizballáhu ve výši 120 000 až 200 000 řízených balistických raket krátkého doletu, neřízených balistických raket krátkého a středního doletu a neřízených raket krátkého a dlouhého doletu. V neposlední řadě čerpá z rozhovorů, které autoři vedli s americkými a izraelskými představiteli během cesty do Izraele.

Analýza předkládá tři hlavní argumenty. Za prvé, bezpečnostní situace se v posledních měsících dramaticky zhoršila, a to z několika důvodů: Útoky ze 7. října výrazně zvýšily izraelskou nejistotu; vysídlení více než 150 000 civilistů na obou stranách izraelsko-libanonské hranice vyvolalo rostoucí tlak, zejména v Izraeli, na změnu bezpečnostní situace tak, aby se civilisté mohli vrátit; Hizballáh a skupiny napojené na Írán v Libanonu a Sýrii pokračují v plnění skladů zbraněmi, které mohou zasáhnout Izrael; a Hizballáh nadále porušuje rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Dohromady tyto faktory vytvořily nestabilní situaci na již tak napjatém Blízkém východě.

Za druhé, násilí mezi Izraelem a Hizballáhem už po téměř dvou desetiletích konfliktu na nízké úrovni začalo stoupat. Od 7. října došlo k více než 4 400 násilným incidentům soustředěným kolem Modré linie a Golanských výšin, do kterých byl zapojen Izrael a Hizballáh. Analýza CSIS navíc naznačuje, že protitankové řízené střely (ATGM) Hizballáhu zasáhly izraelské síly ze skrytých odpalovacích stanovišť méně než tři kilometry od Modré linie od 7. října nejméně sedmnáctkrát, což je jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1701.

Za třetí, Spojené státy musí zvýšit diplomatické úsilí, aby zabránily totální válce, která by byla zničující jak pro Libanon, tak pro Izrael a zažehla by širší požár v již tak výbušném regionu, včetně vyvolání dalších útoků na americké síly.

Zbytek tohoto přehledu je rozdělen do čtyř částí. První zkoumá vyvíjející se bezpečnostní prostředí. Druhá část hodnotí schopnosti Hizballáhu a rozmístění sil, zejména podél izraelsko-libanonské hranice. Třetí část analyzuje cíle a možnosti Izraele. Čtvrtá část zkoumá možnosti politiky USA.

Měnící se bezpečnostní prostředí

Izrael opakovaně bojoval proti Hizballáhu, od jeho založení na počátku 80. let. Hizballáh se od počátku vymezoval vůči Izraeli a věnoval se vyhnání Izraele z Libanonu. Izrael a Hizballáh proti sobě v 80. a 90. letech prováděly pravidelné operace navzdory přítomnosti Prozatímních sil OSN v Libanonu (UNIFIL) a Hizballáhu se podařilo v roce 2000 donutit izraelskou armádu, aby se z Libanonu stáhla. V tomto procesu Hizballáh provedl řadu teroristických útoků proti Izraeli po celém světě.

Navzdory tomu, že se Izrael stáhl z Libanonu, Hizballáh pokračoval v občasných útocích na Izrael pod záminkou, že Izrael obsadil farmy Šibáa, malou oblast na křižovatce libanonsko-syrsko-izraelské hranice. Hizballáh tvrdil, že farmy Šibáa je libanonské území, a tudíž izraelská okupace pokračuje, navzdory tomu, že OSN dospěla k závěru, že zmíněná oblast je syrská a že Izrael zcela evakuoval své síly z Libanonu.

Další spornou oblastí byla vesnice Ghadžar západně od farm Šibáa a rozdělená izraelsko-libanonskou hranicí. Její obyvatelé mají libanonské i izraelské občanství. Po mnoho let rozděloval Ghadžar plot, ale izraelské síly v roce 2006 znovu obsadily celý Ghadžar a dodnes si zde udržují kontrolu.

Konflikt nízké úrovně mezi Izraelem a Hizballáhem přerostl v totální válku v roce 2006 po přeshraničním únosu Hizballáhem. Válka si vyžádala více než 100 mrtvých Izraelců a asi 500 bojovníků Hizballáhu a zdevastovala Libanon. Hizballáh pravděpodobně nepředpokládal, že jeho operace zažehne totální válku, a vůdce Hizballáhu Hassan Nasralláh později oznámil, že by operaci neprovedl, kdyby věděl, že k válce dojde. Ačkoli Hizballáh utrpěl mnohem více mrtvých, někteří Izraelci považovali válku za katastrofu kvůli velkému počtu zabitých Izraelců a výkon IDF na bojišti byl široce kritizován.

Válka v roce 2006 skončila rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1701, která vytvořila zónu mezi Modrou linií a řekou Lítání podél hranic Izraele, Libanonu a Sýrie. Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701 by oblast mezi Modrou linií a řekou Lítání měla být zbavena jakéhokoli ozbrojeného personálu, majetku a zbraní s výjimkou zbraní libanonské vlády a UNIFIL.

Po roce 2006 převládlo nesnadné odstrašování. Izrael příležitostně útočil na bojovníky Hizballáhu a íránské dodávky zbraní směřující Hizballáhu a dalším skupinám v Sýrii a docházelo k občasným raketovým útokům, útokům bezpilotními letouny a dalším útokům tam a zpět přes hranici. Z větší části však byla hranice nejklidnější za poslední desetiletí a obě strany se snažily vyhnout další totální válce.

Dnes je však situace choulostivá z několika důvodů. Za prvé, útoky ze 7. října dramaticky zvýšily izraelskou nejistotu. Pro většinu lidí zvenčí je obtížné plně pochopit psychologický dopad a trauma způsobené hrůznými útoky. Izrael byl překvapen 6. října 1973, kdy Egypt a Sýrie zahájily útok na izraelské síly na Sinajských a Golanských výšinách. 7. říjen 2024 byl však z velké části překvapivým útokem, který zabil izraelské civilisty, včetně žen, dětí a starých lidí, a zahrnoval četná zvěrstva a sexuální násilí, z nichž většina byla zachycena na videu. Ve skutečnosti to byl třetí nejvíce smrtící teroristický útok na celém světě od roku 1970, kdy Marylandská univerzita začala shromažďovat údaje o terorismu, a v přepočtu na obyvatele byl patnáctkrát více smrtící než teroristické útoky ve Spojených státech z 11. září 2001. V rozhovorech, které v prosinci 2023 v Izraeli vedlo několik autorů, Izraelci všeho druhu zdůrazňovali selhání svých zpravodajských služeb a vojenských sil 7. října a mnoho Izraelců mělo pocit, že se již nemohou spoléhat na odstrašení vzhledem k jeho selhání proti Hamásu 7. října.

Útoky si na Izraelcích vybraly psychologickou daň. Podle analýzy zveřejněné v lékařském časopise The Lancet vedly útoky k výrazně vyšší úrovni posttraumatické stresové poruchy (PTSD), deprese a generalizované úzkostné poruchy (GAD) mezi izraelskými občany. "Naše zjištění ukazují, že zhoubné účinky těchto útoků nebyly omezeny na ty, kteří byli přímo vystaveni brutálním teroristickým činům, ale také na ty, kteří byli vystaveni nepřímo. Proto je třeba tyto útoky považovat za masovou traumatickou událost, která postihuje bezprecedentní část populace země." Podle průzkumu veřejného mínění Gallupova ústavu se emocionální zdraví Izraelců po útoku prudce zhoršilo, přičemž rekordně vysoká většina uvedla, že zažila vyšší než normální úroveň obav (67 %), stresu (62 %) a smutku (51 %). Jak Gallup uzavírá: "Žádná jiná země nikdy nezaznamenala tak velký meziroční nárůst negativních zkušeností."

V důsledku toho se tolerance Izraele k riziku pravděpodobně změnila. Pokud Hamás, hůře vyzbrojený a vycvičený než Hizballáh, dokáže brutálně zabít přes 1100 Izraelců, co by mohl udělat hrozivější Hizballáh? Úzké vztahy Hizballáhu s Íránem a jeho vazby na Hamás tento strach posilují. Snížení rizika, které Hizballáh představuje, zahrnuje zajištění toho, aby elitní síly Hizballáhu Radwan nebyly připraveny na izraelské hranici, jako tomu bylo před 7. říjnem 2023. Izrael by také uvítal omezení zbrojení Hizballáhu a další, rozsáhlejší omezení, i když si je vědom toho, že je to nepravděpodobné. Izraelští představitelé tvrdí, že dávají přednost diplomatickému řešení, ale varují, že "budeme muset jednat na vlastní pěst", pokud diplomacie selže.

Za druhé, kromě toho, že se zvýšil pocit nejistoty Izraele, následky útoku ze 7. října a střety mezi Hizballáhem a Izraelem od října 2023 vyhnaly z domovů více než 150 000 lidí na obou stranách izraelsko-libanonské hranice, včetně zhruba 80 000 civilistů ze severního Izraele a 75 000 z jižního Libanonu. Pro Izrael bude přesídlení vnitřně vysídlených osob zpět do jejich domovů a vesnic v severním Izraeli vyžadovat vytvoření – a zajištění – bezpečnostního prostředí, které v současné době neexistuje. Izraelští lídři musí přesvědčit své obyvatelstvo, že tentokrát mohou zpravodajské služby předvídat jakýkoli útok a armáda ho může zastavit – což je obtížný úkol vzhledem ke schopnostem Hizballáhu a mnohem těžší kvůli diskreditaci vojenských a zpravodajských představitelů ze 7. října. Domácí tlak na zlepšení bezpečnostní situace roste. Podle Avigdora Libermana, bývalého ministra financí, který vede opoziční stranu, je izraelská vláda na severu slabá: "Červená čára se stala bílou vlajkou – válečný kabinet se vzdal Hizballáhu a ztratil sever."

Za třetí, Hizballáh od roku 2006 dramaticky zlepšil svou armádu a nashromáždil více než 120 000 raket v Libanonu a Sýrii, jak je podrobněji rozebráno v další části. Vzhledem k tomu, že v Libanonu, Sýrii, Iráku a dalších zemích v regionu působí íránští partneři a zástupné síly, hrozba ze severu by se mohla časem zhoršit, nikoli zlepšit.

Za čtvrté, Hizballáh opakovaně porušil rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1701 tím, že rozmístil své síly v zóně mezi modrou linií a řekou Lítání, někdy pod krytím falešné nevládní organizace "Zelená bez hranic". Geolokované záběry z propagandistických videí Hizballáhu naznačují, že PTŘS Hizballáhu od 7. října nejméně sedmnáctkrát zaútočily na izraelské síly ze skrytých odpalovacích míst méně než pět kilometrů od modré linie, což je jasné porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Tyto útoky byly většinou namířeny proti izraelským vojenským základnám a zpravodajským, sledovacím a průzkumným systémům (ISR). Při útocích bylo zabito nejméně sedm izraelských civilistů a přibližně 10 vojáků IDF. PTŘS hrály hlavní roli ve válce v roce 2006, během níž se podílely na většině ztrát izraelské pěchoty, včetně ztráty 24 členů posádek tanků a zničení asi 20 tanků.

V měsících před útokem ze 7. října probíhalo mezi Hizballáhem a Izraelem jen málo bojů. Ale 15 týdnů po útoku bylo svědkem více než 4 400 násilných incidentů zahrnujících Izrael a Hizballáh. Hizballáh začal v omezené míře útočit na Izrael jako způsob, jak projevit solidaritu s Hamásem. To vedlo k izraelské reakci, která vyústila v krvavou bitvu oko za oko. Jak varoval vůdce Hizballáhu Hassan Nasralláh: "Vy expandujete, my expandujeme. Vy eskalujete, my eskalujeme." [18] Incidenty byly soustředěny kolem modré linie, jak je znázorněno na obrázku 4.

Cíle, vojenské síly a schopnosti Hizballáhu

Tato část zkoumá celkové cíle Hizballáhu, konstrukci sil, obranné pozice, arzenál raket, řízených střel a bezpilotních leteckých systémů (UAS), protitankové schopnosti, schopnosti protivzdušné obrany a odbornost jako bojové síly.

Cíle: Hizballáh má několik cílů, které by mohly vést ke konfliktu s Izraelem, ačkoliv tato organizace má řadu občas si konkurujících cílů, z nichž některé činí konflikt méně pravděpodobným, nebo by přinejmenším vedly Hizballáh k opatrnosti. Hizballáh se považuje za revoluční organizaci, která je jedním z vůdců širšího muslimského boje proti Izraeli. Zničení Izraele je součástí její základní ideologie od jejího založení a většina jejích členů je upřímně proti samotné existenci židovského státu. Hizballáh sdílí tento cíl s Íránem, který také ideologicky odmítá Izrael a vidí v něm hrozbu pro Islámskou republiku: po desetiletí se Írán a Izrael zapojovaly do stínové války, kdy Izrael prováděl atentáty na Írán a budoval spojenectví s regionálními rivaly Islámské republiky, jako je Saúdská Arábie. Írán zase podporuje skupiny jako Hamás a Hizballáh proti Izraeli, používá terorismus a jinak se snaží Izrael oslabit. Hizballáh se také považuje za obránce Libanonu a různé územní spory a izraelské vpády jsou neustálým zdrojem napětí. A konečně, Hizballáh, stejně jako Hamás, usiluje o propuštění vězňů v izraelské vazbě.

Hizballáh má však závažné důvody k opatrnosti. A co je nejdůležitější, Hizballáh usiluje o širší popularitu v Libanonu a vyvolání ničivé války by mohlo tuto podporu těžce podkopat, zejména mimo jeho šíitské voličské jádro. Írán se také může snažit udržet si Hizballáh v záloze jako zbraň, kterou by mohl použít v případě, že by Izrael nebo Spojené státy zahájily velký útok na samotný Írán. A konečně, Hizballáh uznává vojenskou sílu Izraele a nechtěl by lehce vyprovokovat konflikt, který by mohl prohrát nebo přinejmenším by mohl vést k rozsáhlé destrukci v Libanonu.

Posouzení síly: Hizballáh má přibližně 30 000 aktivních bojovníků a až 20 000 záloh. Jeho síly se skládají především z lehké pěchoty, která byla historicky vycvičena a postavena pro skrytý postup, mobilitu a autonomii. Hizballáh zavedl verzi toho, čemu Spojené státy říkají "mission command", která zmocňuje podřízené činit nezávislá rozhodnutí na bojišti na základě záměru velitele. Tato konstrukce sil umožnila Hizballáhu efektivně operovat v podmínkách drtivé izraelské palebné síly. Například v roce 2006 byly její raketové jednotky navrženy tak, aby zřídily odpalovací pozici, vystřelily a rozptýlily se za méně než 28 sekund, přičemž se spoléhaly na předem umístěné vybavení, podzemní úkryty a horská kola, aby bylo dosaženo tak malého okna expozice. Po válce v roce 2006 Hizballáh pokračoval v budování silných stránek tohoto přístupu, decentralizoval své velení a řízení a reorganizoval se, aby donutil IDF přesunout se do více urbanizovaného terénu, kde mohou jeho bojovníci využít skrytých, opevněných pozic.

Zkušenosti Hizballáhu s bojem na podporu Bašára Asada v Sýrii za posledních deset let mu umožnily přístup ke schopnostem a kompetencím používaným konvenčními armádami. Hizballáh nyní může provádět koordinované manévry větších sil, nasazovat dělostřelectvo a provádět logistiku na podporu větších uskupení sil. Boje v Sýrii také umožnily Hizballáhu přístup k tankům T-72, T-54/-55 a T-62. Jeho schopnost použít obrněné jednotky v Libanonu je však sporná. Tanky vyžadují specializované podpůrné formace a dodavatelské řetězce, které nemusí existovat v oblastech kontroly Hizballáhu v samotném Libanonu, a Izrael by na ně agresivně útočil stíhačkami, bezpilotními letouny a dělostřelectvem. Hizballáh také v Sýrii bojoval proti jinému nepříteli – nepravidelným silám, které vypadají velmi odlišně od moderní armády IDF. Schopnost Hizballáhu efektivně využít schopnosti, které získal od roku 2006 tváří v tvář palebné síle IDF, zejména letecké síle, je také nejasná a je pravděpodobné, že jakékoli velké a těžké síly by byly rychle zničeny, pokud by byly nasazeny.

Geografie a obranné pozice: Geografie jižního Libanonu nabízí několik výhod, které by bojovníci Hizballáhu mohli ve válce s Izraelem využít. Region, který zahrnuje velkou část oblasti přímo za izraelskou hranicí, se skládá převážně ze skalnatých kopců. V roce 2006 a při dalších střetech s Izraelem používaly malé a mobilní skupiny militantů Hizballáhu stromy, porosty, jeskyně, povrchové nerovnosti a budovy podél svahů kopců, aby skryly svůj pohyb a odpalovaly rakety, bezpilotní letouny a PTŘS na izraelské pozice na hranici. Jakékoli těžké izraelské vojenské pozemní síly, které by se pokoušely pohybovat po celém regionu, by byly pravděpodobně kvůli kopcovitému terénu omezeny na hlavní zpevněné silnice a proto by byly zranitelné vůči obtěžování PTŘS, improvizovanými výbušnými zařízeními (IED) a léčkami.

Hizballáh vybudoval síť tunelů a bunkrů v kopcích jižního Libanonu, aby zde mohl relativně bezpečně držet a přesouvat vybavení a personál. Hizballáh také používá tuto infrastrukturu k provádění léček a raketových útoků. Tam, kde Hizballáh postrádá účelová vojenská opevnění, může využít existující civilní infrastrukturu ve městech, městečkách a vesnicích po celém regionu. Během války v roce 2006 byla civilní infrastruktura pro bojovníky Hizballáhu v jižním Libanonu kriticky důležitá. Používali ji místo formálních vojenských opevnění, aby skryli velitelská centra, zkomplikovali izraelské zaměřování, ukryli bojovníky pro přepady a umožnili bojovníkům rozptýlit se, manévrovat a bránit se v hloubce. Tisíce civilistů uprchly z jižního Libanonu, když se po 7. říjnu 2023 zintenzivnily údery mezi Hizballáhem a Izraelem. Některá města a vesnice podél jižní hranice Libanonu se téměř úplně vyprázdnily. Ve válce s Izraelem by Hizballáh mohl využít civilní infrastrukturu a svou síť tunelů a bunkrů k útoku na izraelské pozemní síly a rychlému ústupu. Izraelské útoky, vědomy si opevnění Hizballáhu a pravděpodobné taktiky, by pravděpodobně kladly důraz na vyčištění a zničení sítě tunelů Hizballáhu v jižním Libanonu.

Jižním Libanonem protéká řada řek, včetně řeky Lítání, která teče Libanonem na jih, než se stáčí na západ, kde se vlévá do Středozemního moře. Kontrola těchto řek a jejich vlastností představuje důležitý strategický cíl, včetně kontroly pohybu vojsk, vybavení a zásob. Tyto řeky také slouží jako přirozená obranná opevnění, která mohou být v boji bránícími se silami využita pro získání taktické výhody.

Rakety, střely a bezpilotní letecké systémy: Rakety a střely Hizballáhu představují pro Izrael dvě odlišné hrozby. Prvním je jejich donucovací účinek: Nepřetržitá palba raket, střel a bezpilotních letounů může zabít nebo zranit Izraelce – jak civilisty, tak vojenský personál – nebo zničit důležitou politickou či ekonomickou infrastrukturu v Izraeli. To je způsob, jakým byly rakety a střely Hizballáhu primárně použity v roce 2006 a jak se o nich obvykle diskutuje v souvislosti s válkou s Izraelem. Druhá hrozba pochází z taktických a operačních účinků těchto systémů: Potlačování nebo opotřebovávání sil IDF za účelem omezení efektivity izraelských operací. Hizballáh získal zkušenosti s vedením vševojskových operací v Sýrii a skupina se může pokoušet použít rakety a střely jako součást pozemních operací proti izraelským silám.

Hizballáh je pravděpodobně nejsilněji vyzbrojenou nestátní skupinou na světě a jeho zásoby raket, řízených střel a bezpilotních letounů tvoří významnou část jeho arzenálu. Odhady počtu raket a řízených střel, které Hizballáh vlastní, se pohybují od 120 000 do 200 000. Vzhledem k úzkým vztahům Hizballáhu s Íránem je pravděpodobné, že Teherán by Hizballáhu rychle dodal zásoby, pokud by tento arzenál použil v konfliktu s Izraelem. Toto zásobování je snazší než v minulosti, protože íránská přítomnost v Sýrii se značně rozšířila poté, co Teherán přišel na pomoc syrskému režimu, když po roce 2011 vypukla občanská válka, a vytvořil pozemní most, který umožňuje posílat zbraně z Iráku do Sýrie Hizballáhu v Libanonu. To je v ostrém kontrastu s Hamásem, který zbraně a lidi musí pašovat tunely z Gazy.

Převážnou část arzenálu Hizballáhu tvoří neřízené střely krátkého doletu. Hizballáhu se také od roku 2006 dramaticky zlepšil přístup k raketám dlouhého doletu, což znamená, že většina Izraele pocítí hrozbu útoků Hizballáhu, pokud konflikt eskaluje. A konečně, přesně naváděné střely Hizballáhu představují akutní hrozbu pro nejdůležitější politická, vojenská a ekonomická centra Izraele – hrozbu, která v roce 2006 neexistovala.

Eliminovat hrozbu raket Hizballáhu bude nesmírně obtížné. Rakety mohou být odpalovány z nákladních automobilů, což zvyšuje jejich mobilitu a tím i schopnost přežití, nebo z podzemních bunkrů, jak bylo běžné během války v roce 2006. Nalezení a zničení raketových a raketových kapacit Hizballáhu by vyžadovalo enormní průzkumné úsilí zahrnující různé zpravodajské prostředky, schopnosti přesného úderu a pozemní síly.

Raketový arzenál Hizballáhu zahrnuje také rakety dlouhého doletu. Ty budou také pravděpodobně použity hlavně jako donucovací prostředek, kdy Hizballáh podnikne údery na velké vzdálenosti proti izraelským populačním centrům, aby podkopal izraelskou podporu válce. Hizballáh používal své rakety dlouhého doletu po celou dobu války v roce 2006, a to navzdory izraelské letecké kampani zaměřené na zničení jejich odpalovacích zařízení a zjevné neochotě či neschopnosti Hizballáhu příliš využívat své íránské zbraně dlouhého doletu.

Naváděné střely Hizballáhu tvoří ještě menší počet těchto raket dlouhého doletu – nanejvýš několik stovek. Přesnost těchto zbraní činí každý útok ničivějším a vytváří větší tlak na izraelské systémy protivzdušné obrany. Poskytují Hizballáhu schopnost udeřit na cíle s vysokou hodnotou, životně důležitá ekonomická centra a kritickou infrastrukturu.

Zatímco Hizballáh historicky používal své rakety a střely spíše k tomu, aby způsobil bolest Izraeli, než jako součást vševojskových operací, důležitou neznámou je, jak by Hizballáh mohl použít své dělostřelecké rakety a (v menší míře) naváděné raketové kapacity na podporu pozemních operací proti IDF. Hizballáh by se mohl pokusit zmocnit se území v severním Izraeli nebo na Golanských výšinách, nebo tam alespoň provádět nájezdy. To by vyžadovalo pozemní manévr, který moderní armády obvykle zajišťují pomocí potlačovací palby dělostřelectva nebo leteckých platforem. Hizballáh demonstroval schopnost integrovat pozemní manévry s potlačovací palbou v Sýrii a může se o to pokusit ve válce s Izraelem. Taková taktika je v praxi obtížná a odborné znalosti jsou mezi ozbrojené síly Hizballáhu pravděpodobně nerovnoměrně rozloženy. Protivzdušná obrana a vzdušné síly IDF by také omezily schopnost Hizballáhu používat své rakety a střely tímto způsobem.

Kromě zásob raket a střel vlastní Hizballáh značný arzenál bezpilotních systémů, který zahrnuje komerční kvadrokoptéry, sebevražedné drony, loitering munitions a sofistikovanější platformy se sledovacími a útočnými schopnostmi. Bezpilotní letouny Hizballáhu jsou téměř výhradně dodávány Íránem a používají se ke sledování izraelských cílů a útokům proti nim. Dne 25. ledna 2024 zasáhla IDF 1 200 metrů dlouhou ranvej v jižním Libanonu, kterou podle ní Hizballáh postavil s íránskou pomocí a kterou Hizballáh použil k vypouštění velkých bezpilotních systémů. Přistávací dráha a okolní základna ilustrují pokrok ve schopnostech bezpilotních systémů Hizballáhu tak, aby zahrnovaly větší a sofistikovanější systémy. Základna také obsahovala přistávací plochu pro vrtulníky, podpůrné a skladovací prostory a sklady a hangáry UAS ve výstavbě.

Od 7. října se Hizballáh pokusil o nejméně 40 útoků bezpilotními letouny proti izraelským cílům. Několik z těchto útoků úspěšně proniklo izraelskými systémy protivzdušné obrany, zabilo vojáky IDF a poškodilo vojenská místa přesnými údery.

Bezpilotní systémy Hizballáhu existují v široké škále. Tento seznam není vyčerpávající a Hizballáh pravděpodobně vlastní další íránské nebo domácí modely dronů. Také není zachycena rozmanitost komerčních dronů, jako jsou čínské kvadrokoptéry DJI, které Hizballáh vlastní a které mohou být použity k provádění sledování nebo upraveny tak, aby mohly dopravovat výbušné náklady. Pokud by vypukla válka s Izraelem, Hizballáh by pravděpodobně obdržel další zásilky bezpilotních letounů z Íránu a kladl by důraz na přizpůsobení komerčních systémů svým potřebám. Koneckonců, Írán zřídil logistické zásobovací trasy – letecké i pozemní mosty –, které mohou dopravit zbraňové systémy a další vybavení z Íránu do Libanonu přes Irák a Sýrii. Výsledkem je, že Hizballáh by byl pravděpodobně schopen udržet kampaň útoků bezpilotních letounů proti izraelským cílům v Libanonu a Izraeli, pokud by nebyly přerušeny zásobovací trasy.

Taktické nasazení bezpilotních letounů Hizballáhem ve válce s Izraelem je obtížné předvídat. Operátoři bezpilotních letounů Hizballáhu prošli výcvikem u íránských Islámských revolučních gard – jednotek Kuds, prováděli vojenská cvičení s drony a sledují válku na Ukrajině, kde se objevila řada nových využití a technik dronů na bojišti. Hizballáh by se mohl pokusit použít své bezpilotní letouny jako součást průzkumně-úderného komplexu, předávat informace o cílech pro nepřímou palbu nebo útočit na mobilní izraelské cíle, ale schopnost Hizballáhu koordinovat své bezpilotní systémy a pozemní schopnosti se teprve projeví. Hizballáh by také mohl použít bezpilotní letouny k detekci, sledování a útoku na izraelské síly, pokud by vstoupily do jižního Libanonu, nebo k překonání izraelské protivzdušné obrany rojovými útoky, možná v kombinaci s raketami a střelami. Efektivita této taktiky však bude pravděpodobně omezena sofistikovanými schopnostmi Izraele proti UAS, včetně systémů elektronického boje, systémů protivzdušné obrany a dalších protiopatření, která by mohla narušit komunikaci UAS s pozemními systémy nebo je úplně srazit z oblohy.

Protitankové řízené střely a improvizovaná výbušná zařízení: PTŘS a IED dávají Hizballáhu silné schopnosti útočit na obrněná vozidla a opevněná místa. Tyto schopnosti byly životně důležité pro jeho taktické úspěchy ve válce v roce 2006, i když i taktické neúspěchy Izraele přispěly k míře ztrát, které utrpěl v roce 2006. Je nepravděpodobné, že by IDF tyto chyby zopakovaly.

Hizballáh od roku 2006 téměř jistě zlepšil své protitankové schopnosti. V současné době používá systém PTŘS Tharallah, který je navržen tak, aby překonal systém aktivní ochrany používaný MBT Merkava IDF, i když jeho účinnost není z otevřených zdrojů jasná. Hizballáh podnikl kroky ke zlepšení mobility svých protitankových jednotek a namontoval protitankové střely Kornet na terénní vozidla. Několik zpravodajských serverů také koncem ledna 2024 uvedlo, že Hizballáh použil pokročilejší Kornet-EM k útoku na izraelskou základnu letecké kontroly, což by představovalo výrazné zvýšení dosahu PTŘS a ničivé síly. Pokud jde o taktickou stránku, analýza bojového výkonu Hizballáhu v Sýrii naznačuje, že jeho členové zůstávají dobře vycvičeni v používání PTŘS proti obrněným vozidlům a opevněným pěchotním pozicím. Výsledkem je, že PTŘS Hizballáhu pravděpodobně zůstanou jednou z jeho nejnebezpečnějších schopností, i když nedosáhnou úspěšnosti z roku 2006.

Hizballáh má také značnou kapacitu pro improvizovaná výbušná zařízení. Hizballáh použil improvizovaná výbušná zařízení s výbušnými penetrátory (EFP) proti Izraeli v 90. letech a téměř jistě se o to bude snažit znovu. EFP jsou tvarované nálože s konkávním koncem, které obvykle vysílají roztavenou měděnou hmotu skrz cíle a poté vytvářejí smrtící spršku horkého kovu. Zkušenosti Hizballáhu s používáním improvizovaných výbušných zařízení mu pravděpodobně umožnily podílet se na útocích improvizovanými výbušnými zařízeními proti americkým a britským silám v Iráku. Během války v Iráku íránské Islámské revoluční gardy – jednotky Kuds – které pomáhají Hizballáhu – vyráběly infračervené spouštěče, výbušné obvody a další komponenty EFP v Íránu a pašovaly je přes hranici do Iráku, aby byly použity proti americkým silám. Hizballáh by mohl také provádět útoky na izraelské síly pomocí tunelových bomb, které byly použity v Iráku a Sýrii k doslovnému podkopání opevněných pozic, nebo improvizovanou raketovou municí, kterou Hizballáh používal. Tyto schopnosti IED v kombinaci s PTŘS Hizballáhu by skupině umožnily obtěžovat a narušovat postup izraelských pozemních sil v Libanonu.

Tyto zbraně však nebudou v bitvě rozhodující. Jsou vhodné pro ničení jednoho vozidla nebo pro útok na malou opevněnou pozici, nikoli pro porážku kombinovaných sil integrujících pěchotu, obrněnou techniku, nepřímou palbu a letectvo. Izraelská protiopatření, jako je systém aktivní ochrany Trophy, také omezí jejich účinnost. Nástražné výbušné systémy však způsobí oběti, což by podle vůdců Hizballáhu pravděpodobně podkopalo politickou vůli v Izraeli.

Protivzdušná obrana: Od války v roce 2006 Hizballáh klade důraz na rozvoj a rozšiřování svých schopností protivzdušné obrany ve snaze degradovat izraelskou vzdušnou převahu. Protivzdušná obrana Hizballáhu zahrnuje řadu systémů primárně vyráběných Íránem a Ruskem, včetně protiletadlových děl, přenosných systémů protivzdušné obrany (MANPADS) a raketových systémů země-vzduch krátkého a středního dosahu (SAM). Tyto systémy se nejčastěji dostávají do Libanonu pašovány přes Sýrii a Hizballáh je v posledních letech příležitostně používá k útokům na izraelské bezpilotní letouny létající nad jižním Libanonem.

V listopadu 2023 se američtí zpravodajci údajně domnívali, že ruská Wagnerova skupina má v úmyslu převést ze Sýrie Hizballáhu další systém SA-22. Nedávno se také objevila obvinění, že se milice v Sýrii aktivně cvičí k používání nejpokročilejšího íránského systému protivzdušné obrany, Khordad-15.

Izraelská letecká aktivita v posledních letech klesla a dodnes zůstává na historicky nízké úrovni, což naznačuje, že Izrael bere hrozbu systémů protivzdušné obrany Hizballáhu pro svá letadla vážně. Potvrzují to prohlášení izraelských vojenských představitelů. V roce 2022 odcházející velitel izraelského letectva uvedl, že Izrael již nemá nerušenou vzdušnou převahu nad jižním Libanonem.

V případě války by protivzdušná obrana Hizballáhu pravděpodobně donutila izraelská letadla létat ve větších výškách, což by snížilo jejich schopnost přesně zasáhnout cíle na zemi. Systémy protivzdušné obrany Hizballáhu by zároveň byly pro Izrael vysoce prioritními cíli. Dne 26. února 2024 IDF oznámila, že zasáhla stanoviště protivzdušné obrany Hizballáhu v údolí Bikáa v reakci na to, že Hizballáh dříve toho dne sestřelil izraelský dron nad Libanonem. V eskalovaném konfliktu by Izrael pravděpodobně i nadále upřednostňoval používání bezpilotních letounů před pilotovanými letadly, aby snížil riziko, které systémy protivzdušné obrany představují pro jeho piloty, ačkoli Izrael má letouny páté generace, jako je stealth stíhačka F-35 Lightning II. Úspěšné sestřelení izraelského letadla s posádkou Hizballáhem by bylo strategicky významnou událostí. Ačkoliv modernizované systémy protivzdušné obrany Hizballáhu představují pro izraelská letadla větší hrozbu, než tomu bylo v předchozích konfliktech, Izrael má stále obrovskou vzdušnou převahu nad Libanonem. Izraelské letectvo se může pochlubit jedněmi z nejmodernějších letadel na světě, včetně systémů navržených USA a vlastními konstruktéry. Od útoku ze 7. října izraelské letectvo téměř denně úspěšně útočí na cíle po celém Libanonu.

Lidský faktor: Taktická zdatnost, bojové zkušenosti a vůle Hizballáhu z něj činí mnohem smrtelnější hrozbu než Hamás – a dokonce i jiné regionální armády. Západní analytici chválili efektivitu Hizballáhu ve válce s Izraelem v roce 2006 a jeho síly od té doby jen nabývají na efektivitě. Bojové zkušenosti Hizballáhu v Sýrii poskytly jeho vojákům zkušenosti v pozemních bojích, které má jen málo regionálních armád, což je donutilo naučit se, jak vést útočné operace, a vystavilo je taktice, technikám a postupům ruské armády. Členové Hizballáhu také opakovaně projevili ochotu přijmout rozhodné nasazení a bojovat do posledního vojáka – postoje, které budou jen posíleny touhou bránit své domovy před izraelskou ofenzívou.

Stručně řečeno, Hizballáh, jemuž by Izrael čelil, kdyby násilí přerostlo ve velké pozemní operace, je schopnější než v roce 2006. Hizballáh je větší, lépe vyzbrojený a zkušenější, zčásti díky zkušenostem z bojů v Sýrii. Je nejúčinněji navržen tak, aby bojoval v nátlakové kampani zaměřené na zabíjení izraelských vojáků a civilistů stálým tempem prostřednictvím raket, raket dlouhého doletu, PTŘS a útoků bezpilotními letouny. Může však mít také určitou schopnost vést vševojskové ofenzívy proti izraelským jednotkám a omezovat izraelskou vzdušnou nadvládu. I tak však zůstává technologicky překonán IDF, která se dlouho připravovala na odvetu za válku z roku 2006, od října 2023 vede válku s Hamásem a bude schopna nasadit mnohem větší palebnou sílu ze svých pozemních a vzdušných platforem.

Izraelské cíle a možnosti

Jaké možnosti má Izrael ve světle měnícího se strategického prostředí a vyvíjejících se schopností Hizballáhu? Existují nejméně čtyři možnosti: (1) vrátit se ke statu quo před 7. říjnem a klást důraz na odstrašení, (2) zahájit totální válku s Hizballáhem s cílem zničit schopnosti této skupiny a donutit ji vyhovět izraelským požadavkům, (3) zapojit se do omezené války s Hizballáhem, aby na tuto skupinu vyvinuli tlak a vytlačili její síly dále od izraelských hranic, a 4) používat nátlakovou diplomacii k lepšímu provádění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701.

Varianta 1: Status quo ante a návrat k odstrašování

Izrael by se mohl pokusit vrátit k odstrašujícímu přístupu, který neklidně udržoval mír téměř 20 let. Odstrašení Hizballáhu se opírá o myšlenku, že hrozba války – včetně potenciálního zničení částí Libanonu – a trestné údery na tuto skupinu a libanonskou infrastrukturu zabrání této skupině v zahájení útoků nebo alespoň masivních úderů na Izrael. Tato hrozba funguje tak, že ohrožuje něco, co je Hizballáhu drahé, jako jsou životy jeho vůdců, jeho moc v Libanonu a blahobyt jeho voličů. Poté, co Izrael v roce 2000 opustil Libanon, reagoval na občasné raketové útoky nebo jiné porušení míru hrozbou masivnějších úderů, pokud by Hizballáh podnikl větší útok. Jak varoval premiér Benjamin Netanjahu v prosinci 2023: "Pokud se Hizballáh rozhodne zahájit totální válku, pak sám promění Bejrút a jižní Libanon, nedaleko odtud, v Gazu a Chán Júnis."

Zdá se, že odstrašování je živé i po 7. říjnu. Nasralláh ve veřejných prohlášeních zdůraznil, že Hizballáh neplánuje širší válku, i když podporuje Palestince, a nevylučuje eskalaci, pokud se okolnosti změní. Útoky Hizballáhu se zaměřují na diskrétní cíl podél hranice, i když skupina má kapacitu provést mnohem více útoků a zasáhnout celý Izrael. Je zřejmé, že se snaží omezit své útoky, i když projevuje solidaritu. Hizballáh se stará o své voliče a uvědomuje si, že opakování války z roku 2006, natož něco mnohem horšího, by pro tyto stoupence znamenalo katastrofu. Libanonská ekonomika se v posledních letech propadla a Hizballáh nechce nést vinu za válku, která by zemi dále zdevastovala. Izraelské hrozby daly Hizballáhu jasně najevo, že Libanon bude těžce zasažen, pokud bude obnoven totální konflikt, a devastace Gazy posiluje důvěryhodnost této hrozby.

Odstrašování by však mohlo selhat z několika důvodů. Útok, který by zabil velké množství izraelských civilistů, i kdyby byl náhodný, by situaci ještě rozdmýchal. Odstrašení také spočívá v pochopení kalkulu protivníkova rozhodnutí a Izrael by mohl špatně pochopit toleranci Hizballáhu k útokům na vůdce Hamásu nebo pokračující ztrátu kádrů Hizballáhu, včetně důležitých operačních vůdců. Jak již bylo dříve uvedeno, izraelská tolerance k riziku se změnila a izraelští lídři by se mohli rozhodnout, že i malé šanci, že Hizballáh zaútočí na Izrael, je třeba předejít.

Varianta 2: Totální válka

Pokud by odstrašení selhalo, ať už náhodou nebo dobrovolně, je možná totální válka. Náčelník izraelského generálního štábu Herzi Halevi řekl izraelským vojákům, že šance na válku proti Hizballáhu rostou. Součástí izraelské logiky je, že válka s Hizballáhem je v určitém okamžiku nevyhnutelná a že Izrael by neměl čekat na překvapivý útok. Chuck Freilich, bývalý náměstek izraelského poradce pro národní bezpečnost, poznamenal: "Pokud věříte, že s Hizballáhem je to nevyhnutelné, jak to mnozí v Izraeli dělají, pak je právě teď ten správný čas to udělat."

Válka by se pravděpodobně zaměřila na to, aby zabránila nebezpečnějšímu opakování 7. října, zaměřila by se na raketové, raketové a bezpilotní schopnosti Hizballáhu a pokusila by se zatlačit bojovníky této skupiny dále od hranice, pravděpodobně na druhou stranu řeky Lítání. Ani rozhodná porážka Hizballáhu by však nevedla ke zničení této skupiny, vzhledem k jejím hlubokým kořenům v Libanonu a silné podpoře Íránu.

Izrael má značnou kapacitu pro válku s Hizballáhem, i když libanonská skupina by byla hrozivým nepřítelem. Izraelská rozvědka se snaží nepřetržitě monitorovat rakety Hizballáhu a bezpilotní letouny. Vskutku, jedním z důvodů, proč byl Hamás schopen překvapit Izrael 7. října, bylo pravděpodobně to, že izraelská rozvědka se více zaměřila na Hizballáh, který považovala za větší hrozbu.

IDF početně převyšuje Hizballáh v počtu vojáků, tanků, dělostřelectva a dalších forem vojenské síly. Izraelské vybavení je také mnohem sofistikovanější a jeho síly jsou lépe vycvičeny. Od svého špatného výkonu ve válce v roce 2006 se Izrael připravoval na válku s Hizballáhem, na rozdíl od nedostatečné přípravy na invazi do Gazy. Izrael si připravil bitevní plán, ze kterého může kdykoli čerpat.

Izraelský útok by pravděpodobně zahrnoval masivní nálety, které by se snažily zaútočit na vůdce Hizballáhu, narušit řízení a velení (což by zahrnovalo i kybernetické útoky) a zasáhnout raketová stanoviště Hizballáhu, zejména ta, která zahrnují arzenál přesné munice Hizballáhu. Ačkoliv by se Izrael zaměřil na vedení Hizballáhu a vojenské základny v Bejrútu a v údolí Bikáa, pravděpodobně by zaměřil většinu svého úsilí na přítomnost Hizballáhu poblíž hranic. Na základě zkušeností získaných v Gaze by se Izrael pravděpodobně pokusil zničit síť tunelů Hizballáhu. Nalezení a zacílení tunelů Hizballáhu bylo po léta prioritou izraelské armády a zpravodajských služeb, i když Hizballáh v roce 2006 ukázal, že dokáže úspěšně použít podvod k vybudování rozsáhlé sítě.

Někteří izraelští lídři, jako například Benny Gantz, člen válečného kabinetu premiéra Netanjahua, v únoru 2024 poznamenali, že Izrael by mohl zaútočit na libanonskou armádu v rámci širší války. "Je důležité, abychom si ujasnili, že ten, kdo je zodpovědný za palbu z Libanonu, není jen Hizballáh nebo teroristické elementy, které ji provádějí, ale také libanonská vláda a libanonský stát, který umožňuje střelbu ze svého území," řekl Gantz. Dodal také: "V oblasti severu a v Libanonu není žádný cíl nebo vojenská infrastruktura, která by nebyla v našem dohledu."

Izrael by pak mohl napadnout Libanon s několika divizemi (v Gaze, kde hustý městský terén vyžadoval rozsáhlé lidské síly, použil čtyři) a pokusit se odhalit a zničit skryté tunely a vytlačit bojovníky Hizballáhu na druhou stranu řeky Lítání. Ačkoliv jižní Libanon není hustě osídlen jako Gaza, část bojů by zahrnovala městské války. Pokud by se Izraeli podařilo úspěšně odstranit síly Hizballáhu, pečlivě by oblast monitoroval a v případě potřeby by provedl rozsáhlé údery, aby zabránil jakémukoli návratu. Izrael by mohl tlačit na silnější jednotky UNIFIL, které by oblast monitorovaly, nebo usilovat o vytvoření nárazníkové zóny, která by spolupracovala s libanonskými proxies, jak to dělal před rokem 2000, ačkoliv oba tyto přístupy se v minulosti ukázaly jako nedostatečné.

Hizballáh by reagoval několika způsoby. Síly Hizballáhu by prováděly partyzánské útoky, pravděpodobně s využitím rozsáhlé sítě tunelů a dobře připravených obranných pozic poblíž izraelských hranic, přičemž by využívaly tamního nerovného terénu. Hizballáh by se také pokusil o přeshraniční útoky, stejně jako o námořní infiltraci, aby mohl zaútočit přímo na Izrael. Kromě toho by Hizballáh použil svůj masivní raketový arzenál k útoku na Izrael, čímž by překonal izraelské obranné systémy a udeřil na cíle po celé zemi: v roce 2006 byl Hizballáh schopen provádět raketové útoky po celých 34 dní války a jeho arzenál je dnes mnohem větší. A konečně, Hizballáh by mohl provádět mezinárodní teroristické útoky na izraelské cíle po celém světě a intenzivně na tom spolupracovat s Íránem. Hizballáh by také využil svého vlivu na libanonskou vládu, aby zajistil, že jakékoli příměří bude uzavřeno podle jeho vlastních podmínek.

Varianta 3: Omezená válka

Dalším přístupem je pokračovat v současné úrovni konfliktu, v němž nedochází k totální válce, ale každý měsíc jsou zabity desítky bojovníků Hizballáhu a malý počet Izraelců. Civilisté by umírali na obou stranách, ale pokud by současné vzorce pokračovaly, bylo by zabito mnohem více Libanonců než Izraelců. Omezená válka by zahrnovala pravidelné izraelské nálety na síly Hizballáhu poblíž hranic a na příležitostné velitele Hizballáhu, zatímco Hizballáh by odpaloval protitankové střely na vojenskou a civilní infrastrukturu za hranicí, umožňoval by palestinským skupinám sídlícím v Libanonu příležitostně se pokoušet o přeshraniční útok a provádět raketové a minometné útoky na izraelské pozice.

Omezená válka by posloužila několika účelům jak pro Izrael, tak pro Hizballáh. Podle Izraele takové údery vyvádějí Hizballáh z rovnováhy a nutí jeho velitele, aby se skrývali, jinak riskují, že budou zabiti, a ohrožují jeho sklady zbraní. Nálety navíc ukazují izraelskému lidu, že se je vláda aktivně snaží bránit a ztěžuje Hizballáhu shromažďování sil, které by mohly provést překvapivý útok přes hranici. Hizballáhu omezená válka umožňuje projevit solidaritu s Hamásem a potvrdit íránskou agendu "odporu". Přestože Hizballáh od 7. října ztratil více než 100 bojovníků, je tato úroveň ztrát pro velkou organizaci s mnoha kvalifikovaným personálem zvládnutelná. Jak Hizballáhu, tak Izraeli pomáhají omezení konfliktu vyhnout se nákladům na totální válku.

Omezená válka přitom kromě pravidelných ztrát představuje pro obě skupiny také problémy. Největším problémem je dopad na civilisty podél hranice. Konflikt zhoršuje věčně doutnající nestabilitu Libanonu a vršící se ekonomické problémy a Hizballáh riskuje, že vinu vezme na sebe. Z jižního Libanonu uprchlo asi 75 000 Libanonců bez bezprostřední vyhlídky na návrat: Pro Hizballáh je to podobný politický problém, jakému čelí Izrael se svými vysídlenými občany, kteří se pravděpodobně masově nevrátí do svých domovů, dokud bude pokračovat omezená válka. A konečně není jasné, zda by omezená válka skutečně zůstala omezená.

Možnost 4: Nátlaková diplomacie

Dalším přístupem je použití nátlakové diplomacie k přinucení Hizballáhu dodržovat rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Za tímto účelem Spojené státy, často reprezentované prostředníkem Amosem Hochsteinem, používají diplomacii k vyjednávání s libanonskými vůdci, a tedy nepřímo s Hizballáhem, zatímco Izrael vyvíjí na tuto skupinu vojenský tlak prostřednictvím kombinace úderů na síly a vůdce Hizballáhu. Obnovená hrozba totální války dodává tomuto tlaku další sílu. Hizballáh však nechce, aby se na něj pohlíželo jako na někoho, kdo kapituluje před izraelským tlakem, zejména v době, kdy novinovým titulkům dominují izraelské útoky na Palestince.

Kromě ukončení útoků Hizballáhu na Izrael by bylo cílem, aby Hizballáh přesunul své ozbrojené síly zpět za řeku Lítání, jak slíbila rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1701. Je možné, že Izrael by přijal i méně komplexní stažení, které by Hizballáh posunulo dále od izraelsko-libanonské hranice, ale ne až k řece Lítání. UNIFIL by možná potřebovaly podstatně posílit a být mnohem agresivnější v použití síly v reakci na jakýkoli vpád, což by bylo obtížné provést.

Také Izrael by byl požádán, aby učinil ústupky a změny v reakci na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1701 a usmířil Hizballáh. Izrael pravidelně narušuje libanonský vzdušný prostor, což dělá proto, aby útočil na pozice Hizballáhu a monitoroval je. Hizballáh by také pravděpodobně usiloval o izraelskou evakuaci farem Šibáa a vesnice Ghadžar, možná by je umístil pod UNIFIL, aby si skupina mohla nárokovat politické vítězství, i když by udělala ústupky.

Jak se vypořádat s krizí

S vysokým rizikem konfliktu musí Washington zintenzivnit úsilí, aby zabránil totální válce (možnost 2), která by měla významné a negativní důsledky pro Spojené státy doma, na Blízkém východě a po celém světě. Obnovení odstrašování (možnost 1) a omezená válka (možnost 3) jsou sice z pohledu USA lepší, ale obě mají své limity. Varianta 1 se v nejlepším případě jeví jako dočasné řešení, které by se mohlo snadno rozpadnout, zatímco varianta 3 by mohla přerůst v totální válku a i v omezené podobě by mohla být katastrofální jak pro Libanon, tak pro Izrael. Americká armáda je již přetížena v boji proti řadě hrozeb, jako je Čína v Indo-Pacifiku, včetně okolí Tchaj-wanu a Jihočínského a Východočínského moře; Severní Korea, která zrychluje své konvenční a jaderné kapacity a provokativně vyhrožuje jaderným konfliktem s Jižní Koreou; a Rusko, které vede opotřebovávací válku proti Ukrajině a rozvíjí pozemní, vzdušné, námořní, vesmírné a kybernetické kapacity, které ohrožují Spojené státy a jejich spojence. Americká obranná průmyslová základna je také přetížená. Totální válka mezi Izraelem a Hizballáhem by pravděpodobně vyžadovala další americké vojenské prostředky – jako je jedna nebo více úderných skupin letadlových lodí, stejně jako letadla, zpravodajské, průzkumné a zaměřovací platformy a munice – které jsou potřebné na jiných bojištích.

Válka by mohla dramaticky zvýšit napětí mezi obyvatelstvem na celém Blízkém východě i mimo něj – včetně Spojených států a Evropy – a vést ke zvýšeným útokům Íránem podporovaných skupin proti Izraeli, Spojeným státům a komerčním cílům v regionu a pobřežních oblastech. Americké síly v regionu, které již čelí omezeným útokům ze strany Íránem podporovaných skupin, by pravděpodobně čelily častějším a větším útokům. Ačkoliv ekonomické důsledky války v Gaze jsou omezené, totální válka by pravděpodobně měla významné důsledky pro obchod, dodavatelské řetězce, ceny energií (včetně ropy a plynu), investice a cestovní ruch.

Velká válka by si také vyžádala značné humanitární náklady. Raketové systémy Hizballáhu ohrožují celý Izrael a jeho pozemní síly jsou mnohem hrozivější než síly Hamásu. Slib Izraele, že zničí bašty Hizballáhu v Libanonu, stejně jako ničí v Gaze, je věrohodný a při těchto útocích by mohly zemřít tisíce lidí. Libanonská ekonomika, která je již nyní pod silným tlakem, by se mohla zcela zhroutit, protože statisíce lidí budou vysídleny a infrastruktura země bude zničena.

V důsledku toho by Spojené státy měly zaměřit své úsilí na provádění politiky nátlakové diplomacie (možnost 4). Došlo k určitému posunu směrem k jednáním. Například američtí představitelé jako Amos Hochstein vynaložili energické úsilí na obnovení stability a diskutovali o návrhu, který vyzývá ke stažení nestátních ozbrojených aktérů z jižního Libanonu, rozmístění libanonských ozbrojených sil a rozvojovému plánu pro jižní Libanon. Kromě toho Francie předložila Izraeli, libanonské vládě a Hizballáhu třístupňový návrh (a informovala o něm Spojené státy), který nastiňuje desetidenní proces deeskalace a vyzývá Hizballáh, aby stáhl své bojovníky do vzdálenosti asi 10 kilometrů od hranice. Jednání jsou kriticky důležitá, ale nebudou snadná. Hizballáh formálně odmítl jednat o návrhu na deeskalaci, dokud válka v Gaze neskončí.

Vedení USA bude důležité. Jak poznamenal Henry Kissinger: "Je třeba mít na paměti, že každý pokrok, který byl učiněn směrem k míru na Blízkém východě, přišel pod americkým vedením." Zabránění totální válce mezi Izraelem a Hizballáhem je pravděpodobně dalším testem.

Podrobnosti v angličtině: ZDE (.pdf)

