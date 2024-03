Kreml nařídil připravit mobilizaci 300 tisíc lidí pro novou ofenzívu

27. 3. 2024

Ruské úřady plánují v blízké budoucnosti mobilizovat nejméně 300 000 lidí, aby zahájili operaci k obklíčení druhého největšího ukrajinského města Charkova, sdělily Věrstce čtyři informované zdroje. Ruské úřady plánují v blízké budoucnosti mobilizovat nejméně 300 000 lidí, aby zahájili operaci k obklíčení druhého největšího ukrajinského města Charkova, sdělily Věrstce čtyři informované zdroje.

"Další v plánu je Charkov, se zachováním města. A to je možné pouze v případě obklíčení. Chybí 300 tisíc vojáků. Proto je vše připraveno na mobilizaci 2.0," řekl mluvčí publikace v domácím politickém bloku prezidentské administrativy.

Podle něj "nikdo nechce z Charkova udělat druhý Mariupol", takže "existuje nápad", aby se z něj stala výkladní skříň toho, jak Rusové "vědí, jak civilizovaně bojovat".

Potřebu mobilizovat 300 000 lidí potvrdil zdroj v jedné ze struktur Západního vojenského okruhu. Poznamenal, že nábor na frontu by mohl začít už 25. března.

První, kdo se vydají do války na Ukrajině, budou záložníci – muži, kteří jsou v záloze, ale podepsali smlouvu s ministerstvem obrany o zařazení do mobilizační zálohy. Mohou pracovat v jakémkoli zaměstnání, ale dvakrát ročně musí absolvovat vojenský výcvik, který měl až do roku 2022 formální charakter. V Rusku jsou jich asi dva miliony.

"Něco se blíží. Záložníci se nyní rekrutují, stejně jako před mobilizací. Nevím, jestli se to stane, nebo ne, ale minule to bylo stejné," říká důstojník jedné z vojenských jednotek na Zabajkalském území.

Také vojenské registrační a náborové úřady začnou pracovat na těch, kteří nepodepsali smlouvy s ministerstvem obrany, ale jsou v záloze ozbrojených sil. Patří mezi ně ti, kteří byly propuštěni ze služby, kdo studovali na vojenských vysokých školách, kteří z jakéhokoli důvodu nesloužili, kteří absolvovali alternativní civilní službu a ženy s vojenskou specializací. U mnoha z nich vojenské registrační a náborové úřady již dříve vložily mobilizační rozkazy do jejich vojenských průkazů.

Pokusí se také poslat do války brance, jejíž demobilizace se blíží. "Úkolem je uzavřít smlouvy s těmi, kteří budou demobilizováni do dubna, a s těmi, kteří byli demobilizováni loni," říká zdroj blízký prezidentské administrativě. Budou "přesvědčeni všemi prostředky", potvrdil zdroj z prezidentské kanceláře.

Nová vlna mobilizace není vyloučena. "Od konce února vydáváme osvědčení o odkladu mobilizace pro státní zaměstnance a pro některé obranné podniky," řekl zdravotník z vojenského registračního a náborového úřadu na jihozápadě Moskvy. Podle něj jde o "nové rezervace", ale prodlouženy jsou i pro ty, kteří dokumenty obdrželi letos. "Nikdo neříká, že je to pro novou mobilizaci, ale není jasné, proč se to stále dělá," řekl zdravotník.

Kancelář moskevského primátora mezitím obnovuje práci skupiny právníků a psychologů, kteří na podzim roku 2022 pomohli vojenským registračním a náborovým úřadům "vyřešit problémy", uvedl zdroj v kanceláři. "Ale bylo nám řečeno, že to údajně nesouvisí s brannou povinností," dodal.

Rozhodnutí úřadů násilně odvést Rusy na frontu je způsobeno tím, že příliv těch, kteří chtějí jít bojovat s Ukrajinou, vysychá, říká jeden ze zaměstnanců jednotného smluvního náborového místa v Moskvě. "Od října [2023] průtok prudce klesl. Dříve přicházelo do centra několik stovek lidí denně, mohlo jich být 500-600. Ne všichni samozřejmě podepsali [smlouvu], ale stejně. Nyní je to 20-30 nových denně. Aktivita globálně klesá," uzavřel zdroj.

