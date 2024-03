Neřízená zřízená střela Jurečka ze zřízené neřízené KDU-ČSL

28. 3. 2024

Nedaří se? Nevadí, přitáhneme uzdu, sjednotíme dávky a snížíme finanční standard. Uvidíme, zhodnotíme, zjistíme, že to zase nefunguje a znovu nevadí, přitáhneme více, zrušíme dávky a snížíme snížený finanční standard. Nedaří se? Nevadí, přitáhneme uzdu, sjednotíme dávky a snížíme finanční standard. Uvidíme, zhodnotíme, zjistíme, že to zase nefunguje a znovu nevadí, přitáhneme více, zrušíme dávky a snížíme snížený finanční standard.



Stále nefunguje? Nasadíme pravicovou propagandu pokleslé kvality, ohneme škaredou realitu, nabídneme mírně falešná data, mírně podivná fakta a obvyklé lži, o kterých víme, že jsou, ale víme, že na naše voliče jako jistě zaberou. Na sociální vrstvu na dně štveme lidi z vrstvy o vrstvu výš a na ty zase z vrstvy o vrstvu výš. Oni tam dole, no tam o vrstvu níže té vrstvy mé totiž vůbec nemakají a nemakají, ba naopak jsou plně až po špinavé uši v nárokové mentalitě. Ta ona zlá nedobrá mentalita jim dává a vám bere dobrého bydla. Žádní chudí tady nejsou, navíc jsme se o ně starali jako nejlépe nejvíce a ta čísla stejně nesouhlasí. zde



Představitelé, zástupci a šéfové KDU-ČSL si veřejně v médiích stěžují. Oni jediní makají. Oni dělají špinavou práci za ODS a za ministra financí. To je ovšem nepřiznaná nutná splátka za mimořádný podíl na sedadlech v koalici SPOLU. Oni lidoví ztrácejí, tamti zlí rostou. Oni chtěli být sociálním svědomím neoliberální fialové vlády, místo toho jsou černým katem s úsměvem nadšeného sociálního fašisty s dobrými úmysly. zde



Minimální mzda maximální výše. Minimální mzda má maximálně růst tak, aby minimálně odpovídala do roku 2029 maximálně 47 % průměrné mzdy. Zde Nízké mzdy občanům, velké zisky firmám bude dalších minimálně deset let jedinou prioritou vlády pravice, pravice Fialovy i pravice Babišovy. A že to nikdy nijak zvlášť ani nefungovalo? Nevadí, hlavně nesmí býti smutno, natož veselo.



Co na tom, že sousední Německo má minimální mzdu někde dost nad průměrem nenormální průměrné mzdy české, které nedosahuje většina otrockých našich pro Německo makajících zaměstnanců. zde Porostou transparentně, ty mzdy, jak jinak, kleje občanům ministr Jurečka. Ještě tak minimálně 150 let a my už tu zákeřnou německou minimální mzdu v našich průměrných platech musíme pilnou prací dohnat. Na směšných minimálních mzdách odpovídající minulému století se shodli všichni, kleje dál svou Jurečka. Shodla se celá dobrotivá koalice, shodla se s hodnými chudými zaměstnavateli, kterým je fakt tak líto, že musí tak málo platit. Směrnice EU o minimálních mzdách má přísně platit od listopadu 2024 a prý nějak kolem 50 % z průměrného platu. Vládně odpovědně s razancí tučného kmotra máme s odřeným nosem aktuálně 41,1 % z letošní průměrného mzdy. Vláda koalice za ohromného aplausu novodobých starých „klausíčků“ chválí sama sebe za odvážné navyšování minimální mzdy. A jak mi sdělila sociální poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková na polské a slovinské minimální mzdy neradno raději hledět. Radno raději hledět na procenta minimálních mezd západní Evropy, leč zde je zase raději s nadějí zapovězeno přepočítat tamní minimální mzdy na tuzemské maximální koruny. Výslovně zakázáno pod trestem trojitého Zbyňka je pak veškeré nemístné srovnávání platů a cen.



Aby toho pro dobro sociálně zneuctěných nebylo málo vykonáno, nastávají dobré časy. Nové sloučené dávky se mají jinak chovat k normálním ubohým chudým pracujícím v produktivním kmetském věku a jinak k zoufalým zranitelným ubohým spoluobčanům.

Nová dávka zvaná „Nikomu nic nedám“ má sjednotit čtyři dosavadní dávky. Příspěvek na dítě, příspěvek a doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Nový systém umožní rozlišit, z jaké sociální skupiny nebo sociální bubliny žadatel až sem dospěl. Zvýhodněny budou zranitelné skupiny tedy senioři, invalidé a rodiče s malými dětmi. A jakže budou značně zvýhodněny? No, bude se s nimi jednat tak, jak se s nimi odpudivě jedná dosud. Běda však těm, kteří jsou v produktivním věku a bydlí si nad poměry. Tady budeme nelítostní. Zjistíme si pracujete-li a kolik vás tam na dobré adrese a proč bydlí. Příspěvek na bydlení na dobré adrese bude dobře snížen a šup s tebou ven. Kdo nebude teď déle než 6 měsíců pracovat, tak hurá s ním na aktivizační šikmou plochu. A kdo ani tak nebude spolupracovat a nezabere, tomu zbude pouze hmotná „znouzecnost“ a cesta pod nejbližší most. Celá ta akce dávka „Nikomu nic nedám“ má za cíl oškubat zbytky peří z již dlouho škubaných sociálních slepic. Jediným účelem zde je ušetřit na lidech, které život zdejší nešetřil. Snížit dávky, nájmy zvýšit, tak řve volný trh dnešní vlády. Protože přeci s těmi, kterým život a doba namazali tlusté krajíce vrstev medu a sádla se česká pravice vždy dokáže domluvit na vysoké úrovni. zde



Sloučená dávka podstoupí majetkový test. No, přijď Jurečka k nám do Orlové, přijď, zúčtujeme spolu. Konta zde jsou prázdná a v kapse ledva pár hladových pavouků. Majetkového testu se paradoxně nemusí bát vlastníci domů, bytů, nemovitostí, chalup a statků. Jurečka má pochopení a tito projdou bez ztráty nároku na sloučenou dávku „Nikomu nic nedám“. K tomu jim bratr Jurečka ještě svolí jedno dospělé auto bez omezení na jednu dospělou osobu v dospělé domácnosti. K chalupě, bytu, domu a autu bez rozdílu vah smí dávkový klient ještě podnikat v oblasti stavebního spoření a důchodcovského jištění. Kdo ale bude mít k tomu všemu na kontě asi nad 100 tisíc na prvního dospěláka, tak bohužel ten má velký špatný.



Ovšem i nestoudný pacholek ODS Jurečka se dle svých vlastních slov vzchopil a pokousal ruku Zbyňkovu, která ho krmí a drbá za ouškem. Odvážně do médií vykřikl, že výpověď z práce bez udání důvodů přes něj, statečného bohatýra všech zaměstnanců, neprojde, prostě neprojde. Výpověď bez udání důvodů do novely bolševického zákoníku práce nedá, prostě nedá, k tomu mu dopomáhej bůh. Český zákoník práce zvou bolševickým zákoníkem práce kruhy ve zfanatizované části radikální ODS, která se vzhlíží v metodách a praktikách argentinské motorové pily na ruční parní pohon. Tímto směrem se tlačí na vrchol ODS křídlo kolem životního ministra bývalého Drobila, co už rychle zapomněl, proč byl vykopnut i z nejvíce nejvíc kmotří vlády v dějinách Česka. Ti si fakt s Babišem budou rozumět.



Haraším Petr Orlau



Pohledem nevidomého na jistoty sociálních jistot

