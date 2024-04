"Havanský syndrom" souvisí s jednotkou ruské tajné služby, naznačuje vyšetřování médií

2. 4. 2024

Američtí diplomaté se mohli stát terčem ruských sonarových zbraní, konstatují The Insider, Der Spiegel a pořad televize CBS 60 minutes

Záhadné příznaky tzv. havanského syndromu, které v posledních letech zažívají američtí diplomaté, jsou podle společného vyšetřování médií zveřejněného v pondělí spojeny s ruskou zpravodajskou jednotkou.



Havanský syndrom byl poprvé zaznamenán v roce 2016, kdy američtí diplomaté v hlavním městě Kuby hlásili, že jim v noci začalo být špatně a slyšeli pronikavé zvuky, což vyvolalo spekulace o útoku zahraničního subjektu za použití blíže nespecifikované sonarové zbraně.





Další příznaky včetně krvácení z nosu, bolestí hlavy a problémů se zrakem později hlásili zaměstnanci velvyslanectví v Číně, Evropě a hlavním městě USA Washingtonu.



Podle společné zprávy deníku The Insider, časopisu Der Spiegel a pořadu 60 Minutes televize CBS se diplomaté mohli stát terčem útoku ruských sonických zbraní.



Roční vyšetřování "odhalilo důkazy, které naznačují, že nevysvětlitelné anomální zdravotní příhody, známé také jako havanský syndrom, mohou mít původ v použití zbraní se směrovanou energií, jimiž disponují příslušníci (ruské GRU) jednotky 29155," uvádí se ve zprávě.





Ruská jednotka 29155 je zodpovědná za zahraniční operace a byla obviněna z několika mezinárodních incidentů, včetně otravy přeběhlíka Sergeje Skripala v Británii v roce 2018.

USA vyslaly lékařské a vědecké experty, aby údajné útoky prozkoumali, a postižení byli podrobeni rozsáhlým vyšetřením ve snaze pochopit jejich potíže.





Washington uzavřel havanský imigrační úřad v roce 2018 v rámci změny politiky USA vůči Kubě a také v reakci na tehdejší obavy, že havanský syndrom byl důsledkem mikrovlnného nebo jiného elektronického útoku.Americké zpravodajské služby také v roce 2022 uvedly, že intenzivní směrovaná energie z vnějšího zdroje mohla způsobit některé případy havanského syndromu, oficiálně označované jako anomální zdravotní příhody (AHI).V březnu 2023 však zpravodajské služby dospěly k závěru, že "neexistují žádné věrohodné důkazy o tom, že by zahraniční protivník disponoval zbraní nebo sběrným zařízením, které by způsobovalo AHI".Washington oznámil, že v srpnu 2023 znovu otevře svůj imigrační úřad v Havaně.Ze společného vyšetřování vyplývá, že první případy havanského syndromu se mohly objevit v Německu o dva roky dříve než případy hlášené v Havaně v roce 2016, které daly syndromu jméno."K útokům pravděpodobně došlo o dva roky dříve v německém Frankfurtu, kdy byl zaměstnanec americké vlády umístěný na tamním konzulátu omráčen něčím podobným silnému energetickému paprsku," uvádí se ve zprávě.List The New Yorker v červenci 2021 uvedl, že od nástupu Joea Bidena do funkce v témže roce hlásily v Rakousku problémy podobné havanskému syndromu asi dvě desítky amerických zpravodajských důstojníků, diplomatů a dalších vládních úředníků.