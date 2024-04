Sociální Jidáš

2. 4. 2024 / Petr Haraším

Křeček sundal noční košili

Ekonomický rádce premiéra záložníka Fialy, no ten, který jako by vypadl z oka nějakému moc hodně hloupému rádci ještě hloupějšího krále z chytré pohádky o hloupých lidech, se rozpovídal.

No ten, který posílal české občany nakupovat potraviny do zahraničí, aby měl český stát ještě méně peněz v krizi zvané fialově Babišová. A dnes se Křeček pyšně jako páv od Alenky Schillerové chlubí a chvástá, že díky němu ceny potravin strmě dolů pádí. No ten, Křeček Štěpán se tuším jmenuje, slaví dnes slůvko „snad“.

Snad se totiž už náhle budeme mít lépe, když jsme se měli tak dlouho zle. Tedy zle jsme se vlastně neměli, jen jsme si tak mysleli. Naopak jsme se měli nadmíru fanfárově, jak jasně hovořili psanou řečí pokroucené pravicové reality vládě přítulní novináři. Viděli vlčí mhu plných restaurantů, viděli nákupní vozíky obtěžkané tunami laskomin a viděli každého z nás desetkrát na zahraniční dovolené u moře Sargasového v cizině chudé. Mrazivě potvrzeno přeci zde.

Nejapný rádce premiéra rozumu mdlého odpovědně napsal, že jsme si s inflací poradili fakt jako velice rychle, ba skoro nejvíce nejrychleji ze všech světů. Sice jsme v ní uvízli na nejdéle, ale za to na nejhůře. Teď ještě prosadit důchodovou reformu nucené práce do sta let, nadiktovat vyhazov z práce bez udání důvodů, zrušit úřednickou svoloč a zlatý věk kapitalismu 19. století máme rázem nazpět ve století 21.

Leč proč zde zmiňuji Křečka, pilného to studenta ekonomických ňoumů východní inklinace Klause a Ševčíka? Je velmi poučné si přečíst, jak se snaží Křeček pod křídly premiéra Fialy na hranici práva deformovat politické postupy a ovlivňovat ekonomické záležitosti vhodným směrem k nepatřičným skupinám zde. Nikým nevolen a nezvolen potají páchá velké ekonomické nechutnosti ne nepodobné kauzám konce roku 2020. A když jsme i díky jeho jasnosti Křečka přečkali velké špatné, tak proč premiér křesťanských hodnot bránil všemi ministry i všemi deseti nutnou pomoc zdravotně postiženým? Proč právě sociálně slabým fialový premiér hodně bral, aby nechutně bohatým hodně přidal? Že by on ten náš premiér tu onu Bibli nedobře četl a nedobře pochopil?

Sociální Jidáš Jurečka ve službách neoliberální vlasti

Ministr sociálních zvěrstev vždy pln nadšení nadšeně hovoří o úplné shodě nad jeho sociálními zločiny. Leč nese se zvěst o rebelii ve stádě pastýřském. Nedobré ovečky pirátské, ovečky ve stanu i dokonce i některé stranické lidové bečely proti tomu tam Jidášovi. Chtěly ony plny sociálního cítění přidat zdravotně postiženým v prvním stupni pár měďáků a v druhém pár stříbrných. O stříbrné se postaral, jak známo z dějin, jakýsi Jidáš. Neznáte ho náhodou?

Jidáš Jurečka karabáčem ovečkám v poslanecké salaši zhoubné myšlenky vysvětlil, stav věcí objasnil a vůli fialového spasitele napráskal do hlav nevěřícím. Ne, nebojme u poslanců ODS, TOP09 a věrných z KDU-ČSL sociální svědomí nehledejme, zde nebylo potřeba šumu svistu karabáče.

Peněz je málo a zdravotně postižení v prvním stupni a potažmo i v druhém stupni si je vůbec jako nezaslouží. Peníze, na které zdravotně postižení marně čekali mnoho krutých let pro většinu nebudou. Koncentrovaly se pro druhý stupeň (to fakt rozhodně nikoli), třetí a čtvrtý stupeň. To jsou lidé, kteří se prakticky neobejdou bez podpory. Tady jsme po mnoha létech museli rychle něco udělat, líčí své skutky Jurečka, jenž sociální novelu a navýšení peněz pro všechny kategorie sliboval od konce roku 2022. Jediné čeho však dosáhl, bylo zrušení mimořádné valorizace důchodů a lhaní před Ústavním soudem ústavním soudcům, kteří mu na lidové lži naskákali jako malé Jardy.

Vyplatí se vůbec první stupeň pomoci pro zdravotně postižené? Takto přemýšlí sociální Jidáš ministr Jurečka. Stovkám tisíců zdravotně postižených ukazuje s lidoveckou nadutostí Topolánkovu jedničku. Ale stejně, v tomto prvním stupni si zdravotně postižení sociální službu nekupují, tak co. Nekupují, nekupují, protože nemají za co. Za bídných, směšných a ubohých 880 korun peněz měsíčně žádná sociální kouzla nelze kouzlit. Když už teď mají málo a nic si nemohou dovolit, tak proč jim zbytečně přidávat, no ni? Když už se mají zle nedobře zdravotně, tak proč by se neměli mít ještě hůře finančně? Tady jsem od toho já, sociální Jidáš a sociální svědomí vlády, ministr Marián Jurečka strany lidové předseda.

Ministr Jidáš Jurečka ví, že hodnotící kritéria, dle kterých úřady a lékaři rozhodují o životě zdravotně postižených jsou zásadně zastaralá a rázně neobjektivní. Ale co furt, mají smůlu, mají být zdraví. Změna od neobjektivity k objektivitě by byla trvala minimálně 8 let, takže raději stále raději špatně, ale pěkně po česku. Změnu plánujeme pro další vládu, další vlády, dobře jim tak, zdravotně postiženým, vydrželi tolik let, dalších 20 let je jen zocelí. Já Jidáš Jurrečka si myji zmijí ruce zrady jako kdysi kolega Pilát. A už nezdržujte, mám tam zas nějakou oslavu.

Ale co trápí Jidáše Jurečku nejvíce? Peníze pro zdravotně postižené? Ne. Životní potíže nemocemi deptaných lidí? Ne. Neobjektivita posuzování hodnotících kategorií? Ne. Jurečku Jidáše ministra trápí délka řízení. Naše ambice je lhůtu pro vyřízení žádosti o příspěvek zkrátit. Dnes je lhůta řízení pro přidělení někde kolem 130 až 140 dnů poctivé úřednické a posudkové práce. Ano, zkrátíme, ne, máme ambici zkrátit dobu řízení na 60 dnů (od 12. 12. 2022 vedu jedno takové řízení a konce nevidět). Nevíme jak, nevíme kdy, ale máme ambici a snad i támhle někdo viděl fialový signál. Leč, co z výše uvedeného plyne? Sice možná zkrátíme po účinném týrání ohromně přeplacených zaměstnanců úřadů řízení na 60 dnů, ale stále půjde přeci o navýsost neobjektivní hodnocení, jak sám ministr Jidáš přiznal. Zkráceně, neobjektivně a stále bez peněz.

Další změnu, kterou uděláme, plánujeme, máme ambici. U nezvratných diagnóz nebude posuzování jako dnes, ale bude jako zítra, nebo jako pozítří. Bude stačit posouzení patřičného specialisty. Takže o nevidomých už jako fakt nebude rozhodovat kovaný ortopéd? Že by i k nám zavonělo 21. století? Klid, toto chce Jurečka ministr sociální Jidáš poctivě odpracovat v příštím volebním roce, tedy nikdy. Když odpovědný politik začně hovořit o tom, že je třeba něco si odpracovat, tak rychle pryč, bude zle. zde

Spočteno, spočteno ještě jednou a životem posouzeno. Po téměř desetileté stagnaci finanční hodnoty příspěvku na péči. Po cca 40 % inflačním dobrodružství konzervativní pravicové vlády vedené neodpovědnou ODS zdravotně postiženým nezbyla ani ta slibovaná Fialou vylhaná vánoční naděje. Neskutečné příběhy zoufalství, které jdou plně za neoliberální politikou české pravice lze najít na rychle rostoucí Facebookové stránce Postižení proti ČSSZ. Čtení však jen na vlastní nebezpečí a pro silné nátury.

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého o praktikách novodobých Jidášů

