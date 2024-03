Britští vládní právníci: Izrael porušuje mezinárodní právo

30. 3. 2024

Podle uniklé nahrávky, kterou získal list Observer, britská vláda obdržela od svých vlastních právníků analýzu, podle níž Izrael v Gaze porušil mezinárodní humanitární právo. Tuto analýzu utajila



Výroky, které pronesla předsedkyně výboru pro zahraniční záležitosti Dolní sněmovny za Konzervativní stranu Alicia Kearnsová 13. března na charitativní akci konzervativců, jsou v rozporu s opakovaným popíráním a vyhýbavým postojem britských konzervativních ministrů k této otázce.



"Jsem i nadále přesvědčena, že vláda dokončila své aktualizované posouzení toho, zda Izrael dodržuje mezinárodní humanitární právo, a že dospěla k závěru, že Izrael ho nedodržuje," řekla. "Transparentnost je v tomto bodě prvořadá, a to i z důvodu zachování mezinárodního řádu založeného na zákonech."



Toto odhalení vystaví ministra zahraničí Camerona a premiéra Rishiho Sunaka silnému tlaku, protože jakékoli takové právní doporučení by znamenalo, že Spojené království musí neprodleně zastavit veškerý prodej zbraní Izraeli.



Podle právních expertů by v opačném případě hrozilo, že Spojené království samo porušuje mezinárodní právo, neboť by bylo považováno za napomáhání válečným zločinům ze strany země, do níž zbraně vyváží.



Kearnsová odpověděla na otázky na "večerní recepci" pořádané londýnskou pobočkou Konzervativní strany West Hampstead and Fortune Green. Řekla tam: "Ministerstvo zahraničí obdrželo oficiální právní analýázu, že Izrael porušil mezinárodní humanitární právo, ale vláda to neoznámila.



"Neřekla to, nezastavila vývoz zbraní. Udělali několik velmi malých sankcí vůči izraelským osadníkům a všichni na mezinárodní úrovni se shodují na tom, že osadníci jsou nelegální, že by neměli dělat to, co dělají."



Kearnsová shromáždění řekla, že ona i Cameron pevně věří v právo Izraele na obranu. "Právo na sebeobranu má však v zákoně své hranice. Není neomezené," řekla a dále naznačila, že Izrael svými kroky ohrožuje dlouhodobou bezpečnost svou i Spojeného království.



"Některé způsoby, které Izrael používá, snižují jeho dlouhodobou bezpečnost. Zmenšuje naši dlouhodobou bezpečnost. Udivuje mě, že se nezvýšila úroveň našeho národního ohrožení. A děsí mě to, protože vím, že by to šlo udělat jinak."



Britský advokát a soudce sir Geoffrey Nice, který byl v letech 2002 až 2006 hlavním žalobcem v procesu s bývalým srbským prezidentem Slobodanem Miloševičem, uvedl, že by ho vůbec nepřekvapilo, jestliže takovou analýzu poskytli vládní právníci, a vyzval k jejímu zveřejnění.



Nice řekl: "Válčící strana se stává protiprávní, pokud nemůže prokázat, že její jednání bylo přiměřené. Nebylo by překvapivé, kdyby v tomto smyslu existovala analýza od právníků ministerstva zahraničí."



Pokud by tomu tak bylo, řekl, že "by to přinejmenším znamenalo, že by se Spojené království muselo zabývat celou otázkou prodeje zbraní Izraeli. Dostává se to do oblasti napomáhání a podněcování. Dostává se to do velmi obtížných oblastí."



Dodal: "Země, které dodávají zbraně Izraeli, se nyní mohou podílet na zločinném vedení války. Veřejnost by měla být informována o tom, co tato analýza konstatuje."



Vývoz zbraní ze Spojeného království do Izraele činil v roce 2022 42 milionů liber, což ministr obrany Grant Shapps označil za "relativně malou částku".



Bývalý lord kancléř Charles Falconer však uvedl, že právní posouzení, že Izrael porušil mezinárodní právo, by rovněž zabránilo Spojenému království sdílet s Izraelem zpravodajské informace.



"Vlády, které dodržují zásady právního státu, nemohou ignorovat narůstající důkazy o jeho porušování, které by pak tyto vlády také porušovaly, pokud by pokračovaly v poskytování pomoci," řekl.



Na lednovém zasedání parlamentního výboru pro zahraniční věci se Kearnsová Camerona přímo zeptala, zda "vám právník ministerstva zahraničí nikdy nepředložil papír, na kterém by stálo, že Izrael porušuje své mezinárodní humanitární závazky podle mezinárodního humanitárního práva".



Cameron prohlásil, že "si nemohu vzpomenout na každý kousek papíru, který mi byl předložen... Nechci na tuto otázku odpovídat".



Později řekl, že "pokud se mě ptáte, zda se obávám, že Izrael podnikl kroky, které by mohly být v rozporu s mezinárodním právem ... ano, samozřejmě, že se toho obávám. Proto se při poskytování těchto rad ohledně vývozu zbraní radím s právníky ministerstva zahraničí.""



Labouristé opakovaně vyzvali vládu, aby transparentně informovala o právních analýzách, které obdržela.



Poslanec David Lammy, stínový ministr zahraničí, napsal 22. března Cameronovi dopis, v němž ho vyzval, aby zveřejnil právní analýzy týkající se dodržování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele.



Dne 26. března se Lammy v Dolní sněmovně zeptal ministra pro rozvoj a Afriku, poslance Andrewa Mitchella, zda ministr zahraničí obdržel právní analýzu, podle níž existuje jasné riziko, že zboží licencované Spojeným královstvím by mohlo být použito ke spáchání nebo usnadnění závažného porušení mezinárodního humanitárního práva. Mitchell odpověděl, že "to žádná vláda nedělá", a později dodal, že "naše interní právní analýzy nezveřejňujeme".





Minulý týden mezinárodní soud nařídil Izraeli, aby umožnil nerušený přístup potravinové pomoci do Gazy, kde obrovskému počtu lidí hrozí bezprostřední hladomor. Cameron opakovaně vyjádřil své rozčarování nad postupem Izraele, který blokuje pomoc při přechodu hranic do Gazy.







