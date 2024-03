V Gaze je už nyní pravděpodobně hladomor, konstatují Spojené státy

30. 3. 2024

čas čtení 5 minut





Hodnocení amerického ministerstva zahraničí přichází poté, co nejvyšší světový soud nařídil Izraeli vpustit na území potravinovou pomoc



Přinejmenším v některých oblastech na severu Gazy již pravděpodobně panuje hladomor, zatímco jiným oblastem hrozí, že se dostanou do podmínek hladomoru, uvedlo v pátek americké ministerstvo zahraničí den poté, co nejvyšší světový soud nařídil Izraeli vpustit na toto území potravinovou pomoc.



"Zatímco na jihu a v centru můžeme s jistotou říci, že hladomor je významným rizikem, ale není přítomen, na severu je jak rizikem, tak dost možná je přítomen alespoň v některých oblastech," řekl agentuře Reuters představitel amerického ministerstva zahraničí.



Výroky USA přispívají k rostoucí a silné shodě, že izraelská vojenská ofenziva na palestinském pobřežním území vyvolala hladomor. Přinejmenším v některých oblastech na severu Gazy již pravděpodobně panuje hladomor, zatímco jiným oblastem hrozí, že se dostanou do podmínek hladomoru, uvedlo v pátek americké ministerstvo zahraničí den poté, co nejvyšší světový soud nařídil Izraeli vpustit na toto území potravinovou pomoc.





Počet kamionů rozvážejících pomoc v jižní a centrální části Gazy téměř dosáhl 200 denně, což je více než před měsícem, ale je jich potřeba více, uvedl úředník ministerstva zahraničí.



"Je třeba řešit veškeré výživové potřeby obyvatel Gazy všech věkových kategorií. To znamená více než jen minimální výživu na úrovni přežití," uvedl úředník a dodal, že podvýživa a úmrtnost kojenců a malých dětí je významným a rostoucím problémem.





Úředník dodal, že námořní koridor pomoci, který přislíbil americký prezident Joe Biden a který zahrnuje výstavbu plovoucího přístavu, bude připraven v polovině až na konci dubna, takže snahy o doručení značné pomoci po moři se stanou závodem s časem, pokud nedojde k významnému zvýšení dodávek po silnici přes izraelské hraniční přechody.





Izrael se snažil svalit vinu za nedostatek na palestinskou stranu, konkrétně na nedostatečnou kapacitu pro distribuci pomoci, zatímco humanitární skupiny tvrdí, že Izrael nepustí do pásma dostatek nákladních aut, která by mohla dodávky uskutečnit.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

372

Výroky Washingtonu přicházejí navzdory tvrzení Izraele, že umožňuje dostatečný přístup potravin a další pomoci do Gazy. Minulý týden UNRWA - hlavní humanitární agentura dodávající pomoc Palestincům - uvedla, že jí bylo zabráněno v dodávkách pomoci.Varování USA následuje po rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu, který rovněž varoval, že hladomor se v některých částech Gazy stává skutečností.Ve čtvrtek vydal senát soudců nejvyššího soudu OSN, který již projednává stížnost Jihoafrické republiky, podle níž se Izrael na palestinském území dopouští genocidy, jednomyslné rozhodnutí nařizující Izraeli připustit humanitární pomoc."Soud konstatuje, že Palestinci v Gaze již nečelí pouze riziku hladomoru ... ale že hladomor nastává," uvedli soudci.To následovalo po zprávě Integrované klasifikace fází potravinové bezpečnosti, celosvětové autority pro potravinovou bezpečnost, která vyhodnotila, že hladomor je bezprostřední a pravděpodobně nastane do května v severní části Gazy a do července by se mohl rozšířit na celou enklávu.V pátek šéf UNRWA Philippe Lazzarini na Twitteru uvedl, že rozhodnutí ICJ je "jasnou připomínkou toho, že katastrofální humanitární situace v pásmu Gazy je dílem člověka a zhoršuje se".Izrael čelí obviněním, mimo jiné ze strany nejvyššího představitele OSN pro práva Volkera Türka, že se potenciálně dopouští "válečného zločinu", když nadále brání potravinové pomoci 2,3 milionu obyvatel Gazy.Nejnovější výroky přicházejí v době rostoucí frustrace Bidenovy administrativy z Izraele, který je příjemcem značné vojenské, finanční a diplomatické podpory z Washingtonu.Ve svém prohlášení u příležitosti Měsíce arabsko-amerického dědictví Biden uvedl: "Musíme se zastavit a zamyslet se nad bolestí, kterou pociťuje mnoho členů arabské komunity v souvislosti s válkou v Gaze."Trauma, smrt a destrukce v Izraeli a Gaze si vyžádaly a nadále vyžádají příliš mnoho nevinných životů - včetně rodin a přátel arabských Američanů v celém našem národě."Biden, který v roce voleb čelí značnému rozčarování amerických voličů z války, uvedl, že jeho administrativa "spolupracuje s partnery v celém regionu, aby reagovala na naléhavou humanitární krizi, dodala do Gazy zoufale potřebnou pomoc, osvobodila rukojmí zajatá během brutálního teroristického útoku Hamásu 7. října a zavedla okamžité příměří, které by trvalo nejméně šest týdnů a které bychom se snažili přetvořit v něco trvalejšího".Nejnovější varování před hladomorem přišlo v době, kdy izraelský premiér Benjamin Netanjahu schválil nové rozhovory o příměří v Gaze a kdy v pásmu pokračovaly těžké boje včetně útoků na několik nemocnic.Netanjahuův úřad uvedl, že nové rozhovory o příměří v Gaze a propuštění rukojmích se uskuteční v Dauhá a Káhiře "v nadcházejících dnech ... s pokyny pro další postup v jednáních", několik dní poté, co se zdálo, že jednání uvázla na mrtvém bodě.V pondělí Rada bezpečnosti OSN požadovala "okamžité příměří" v Gaze, propuštění rukojmích držených ozbrojenci a "zajištění přístupu humanitární pomoci".Členské státy jsou povinny tyto rezoluce dodržovat, ale podle charitativní organizace Lékaři bez hranic se na místě nic nezměnilo.Podle humanitárních skupin byl od října, kdy Izrael Gazu téměř úplně oblehl, do země vpuštěn jen zlomek potřebných zásob.