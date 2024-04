Ukrajinští důstojníci tvrdí, že frontová linie je ohrožena kolapsem

Vysoce postavení ukrajinští důstojníci sdělili serveru POLITICO, že frontová linie na Ukrajině je ohrožena kolapsem a že Západ nemůže Kyjivu poskytnout žádné zbraně, které by neblahou situaci zvrátily. Důstojníci, kteří sloužili pod bývalým vrchním velitelem Valerijem Zálužným, uvedli, že ukrajinské linie se mohou zhroutit všude tam, kam se Rusko rozhodne zaměřit svou ofenzívu. Ruské okupační síly dosahují na východě Ukrajiny stálých úspěchů od doby, kdy dobyly město Avdijivka, míní Dave DeCamp.

"Ukrajině nyní nemůže pomoci nic, protože neexistují žádné seriózní technologie, které by byly schopny kompenzovat masivní vojsko, které na nás Rusko pravděpodobně vrhne. My tyto technologie nemáme a Západ je v dostatečném množství také nemá," řekl jeden z důstojníků.

Další důstojník uvedl, že západní zbraně se rychle stanou neúčinnými, jakmile se Rusko naučí, jak jim čelit. "Zbraňové systémy se velmi rychle stanou nadbytečnými, protože Rusové se jim rychle přizpůsobují. Například jsme úspěšně používali střely Storm Shadow a řízené střely SCALP [dodané Británií a Francií] - ale jen krátce. Rusové se stále učí. Nedávají nám druhou šanci. A jsou v tom úspěšní," konstatoval důstojník.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina na bojišti prohrává, její zpravodajské služby zvyšují intenzitu útoků v samotném Rusku, což lze chápat jako výraznou eskalaci, protože Rusko se domnívá, že tyto údery podporuje NATO. Představitelé ukrajinské vojenské zpravodajské služby, známé jako GUR, v komentáři pro deník Guardian pohrozili, že plánují další útok na Kerčský most, který spojuje Krym s ruskou pevninou a na který Ukrajina zaútočila již dvakrát.

"Uděláme to v první polovině roku 2024," uvedl jeden z představitelů GUR s odkazem na útok na Kerčský most. GUR je podporována CIA, která financuje a školí ukrajinské zpravodajské služby od majdanských událostí v roce 2014. Podle zprávy deníku Washington Post byly při druhém útoku na Kerčský most použity námořní drony, které byly speciálně vyvinuty v rámci přísně tajné operace, na níž se podílela CIA a další západní zpravodajské služby.





