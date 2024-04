Putin se stal pro Západ existenciální hrozbou

5. 4. 2024

Hlavním rysem Putinova fašismu je jeho touha zbavit se kulturních a civilizačních omezení. Ta se vyvíjela po staletí, během nichž se Rusko propadalo do divošství. A protože tomu tak je, Putin a jeho režim chtějí zničit Západ a tak sesadit z trůnu to, co považují za "falešné" hodnoty humanismu a liberalismu, tvrdí Alexandr Skobov. Hlavním rysem Putinova fašismu je jeho touha zbavit se kulturních a civilizačních omezení. Ta se vyvíjela po staletí, během nichž se Rusko propadalo do divošství. A protože tomu tak je, Putin a jeho režim chtějí zničit Západ a tak sesadit z trůnu to, co považují za "falešné" hodnoty humanismu a liberalismu,

Mnozí na Západě to odmítají jako nemožné, ale neměli by. Putinovský fašismus by mohl zničit Západ podobně, jako barbaři zničili Řím - což byl také výsledek, který si většina Římanů nedokázala představit.

Pokud se Západ bude chovat zbaběle a krátkozrace jako doposud, Putin může docela dobře vyhrát, protože Putin, jako klasický kriminálník z ulic severního hlavního města Ruska, nevěří slovům, dokud po nich nenásledují činy.

Pokud chce Západ jako civilizace přežít, bude muset ukázat připravenost postavit se Putinovu Rusku ze všech sil. Jinak jsou vyhlídky do budoucna všechno, jen ne růžové. Putin neustále testuje Západ a jde kupředu, pokud Západ ukáže, že nerozumí tomu co se děje a nereaguje.

Porazit Putina na Ukrajině, ale umožnit jemu a jeho kohortě zůstat na místě nestačí. Jeho režim a jeho ideologie musejí být svrženy. To je naprosto nezbytnou podmínkou přežití Západu. Druhá podmínka je kompletní přeformátování struktury ruského impéria.

Rusko musí být územně změněno, jeho části se musejí stát nezávislejšími. Možná rozpad na několik desítek politických subjektů, možná dvě nebo tři velké formace nebo možná většina současných subjektů udržující mezi sebou určitou jednotu.

Tady se nedá nic přesně předpovědět. Ale imperiální podstata ruského státu musí být zlomena a skoncováno s imperiální identitou, pocitem sounáležitosti s obrovským státem, který je silnější než všichni ostatní To je nutností pro národy Ruska a pro celý svět.

Dokud imperiální vědomí přetrvává, bude dál reprodukovat agresivní autoritářské režimy. Nedojde k žádným závažným změnám a nebude žádný prostor pro pokrok. Aby se tomu zabránilo, imperiální identita, kterou Putin se snaží oživit a rozšířit, musí zmizet.

