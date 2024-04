Vražedná historie Německa by mu měla dodat jasno v otázce Blízkého východu. Místo toho je ochromeno

5. 4. 2024

Jak na domácí, tak na mezinárodní úrovni se Německo snaží oddělit svou minulost od nynějších událostí v Gaze



Německo se více než kterákoli jiná země snaží oddělit hrůzy masakru 7. října v Izraeli, následného vybití více než 30 000 Palestinců, demolice Gazy a zabíjení humanitárních pracovníků od rozsahu holocaustu před více než osmi desetiletími



Historie se Německu vrátila s nepředvídatelnou krutostí. Zmatek je intenzivní, ale předchází 7. říjnu a prostupuje širšími otázkami o povaze současné společnosti v zemi, píše odborník na Německo John Kampfner.



Multikulturalismus se do Německa vplížil, aniž by si to většina lidí uvědomovala. Imigrační vlny od 70. let 20. století byly zpočátku považovány za dočasnou pracovní sílu, kterou lze z rozmaru poslat zase zpátky. Hostující pracovníci, především z Turecka, záměrně nebyli integrováni. Představa byla taková, že budou vykonávat špinavé práce (těžba uhlí, úklid) a zase odejdou. Jenže to neudělali, přidaly se k nim jejich rodiny, vznikla nová generace. Po roce 2000 se uvolnily předpisy pro udělování občanství. Pak přišla velká migrační vlna v roce 2015, mnoho z nich byli muslimové z válkou zmítaných zemí, jako je Sýrie, Afghánistán a Irák. Historie se Německu vrátila s nepředvídatelnou krutostí. Zmatek je intenzivní, ale předchází 7. říjnu a prostupuje širšími otázkami o povaze současné společnosti v zemi,



Německo se změnilo a nepříjemné pocity není těžké najít. Rozhodnutí radnice ve Frankfurtu nad Mohanem, pátém největším městě v zemi, osvětlit pěší nákupní ulici půlměsíci, hvězdami a lampiony s pozdravem (v angličtině) "Happy Ramadan" vedlo k debatě o nákladech (75 000 eur) a vhodnosti v zemi, která se stále považuje za křesťanskou - i když je jí stále méně.



V Německu žije asi pět milionů lidí, kteří se hlásí k islámu (asi 6 % obyvatelstva), ale na vedoucích pozicích v celém Německu je jen málo vzorů. Integrace je přinejlepším nahodilá. Příkladem může být německá církevní daň, která je v závislosti na spolkové zemi vybírána ve výši až 9 % příjmu. Daň - z níž se občané musí odhlásit - se vztahuje na praktikující katolíky, protestanty a židy. Německé vlády si pohrávaly s myšlenkou rozšířit tuto daň i na ty, kteří se hlásí k islámu, ale zatím k tomu nedošlo, protože úředníci tvrdí, že si nejsou jisti, kterou muslimskou organizaci určit jako oficiální kanál, jehož prostřednictvím by se daň spravovala.



Pokud jde o Izrael, Německo je více než kdy jindy odhodláno ukázat svou neochvějnou oddanost a odčinit svou minulost. Angela Merkelová v roce 2008 v projevu před izraelským parlamentem jasně vyjádřila přístup země a prohlásila, že podpora Izraele je nedílnou součástí Staatsraison, podstaty německého státu. Připomínání šoa je všudypřítomné, ale je vysoce formalizované. V každodenním životě se často projevuje prožidovský sentiment, který však někdy může působit krkolomně. Jak se nedávno vyjádřil jeden anglo-německý židovský známý: "Přál bych si, aby přestali být tak neomalení. Je mi to nepříjemné."



Vypjaté poslední měsíce ukázaly, že tento formalizovaný přístup k Erinnerungskultur, kultuře paměti, potřebuje přehodnotit. Jak říká Ruth Ur, ředitelka německé sekce izraelského Centra paměti holocaustu Jad Vašem: "Pro mnoho lidí holocaust téměř nic neznamená. Není to jejich historie nebo k ní nemají vztah". Domnívá se, že nastal čas na reset kultury připomínání.



V posledních několika měsících byla řada kulturních osobností a intelektuálů, z nichž někteří jsou židovského původu, propuštěna z institucí kvůli své kritice Izraele. Berlínský senátor pro kulturu Joe Chialo byl po odporu ze strany umělců nucen zrušit ustanovení, podle něhož se všichni umělci, kteří dostávají veřejné prostředky, musí řídit širokou definicí antisemitismu Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu. Téměř ihned po přijetí definice v roce 2016 se rozhořela vášnivá debata o tom, zda je natolik široká, že cenzuruje většinu kritiky státu Izrael.



Berlín a další německá města se nadále potýkají s projevy antisemitismu, od říjnového zapálení synagogy až po lednové poničení památníku Kindertransport vedle nádraží Friedrichstrasse, který připomíná 10 000 židovských dětí, jež byly v letech 1938 a 1939 poslány do bezpečí do Anglie. Není sporu o tom, že pachatelé musí být postaveni před soud.



Méně shody však panuje v otázce, kde je třeba stanovit hranici pro jiné akce, které by za určitých okolností mohly být chápány jako antisemitské, jako například skandování na propalestinských demonstracích, které někteří lidé považují za zastrašující nebo se domnívají, že podněcují k násilí vůči židům.





Tristní spory o hranici mezi svobodou projevu a urážlivými výrazy, které poškozují sociální soudržnost, sahají daleko za věčně spornou hranici mezi kritikou Izraele a antisemitismem. V Německu je tato debata ochromena zvěrstvy Třetí říše.





Ohavnosti minulosti - a požadavek, aby se všechny části německé společnosti zapojily do poučení z vražedné historie - by měly dát její vládě větší, nikoli menší legitimitu k ráznému jednání v současnosti.







Vzhledem k tomu, že se americký prezident Joe Biden dostal do sporu s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem, lze říci, že je nyní nejvěrnějším spojencem Izraele německá vláda. Německo má v tomto konfliktu větší páky, než si uvědomuje, ale jako vždy v mezinárodních záležitostech (stejně jako v případě Ukrajiny) mu vyhovuje spíše působit v zákulisí.Musí jednat otevřeněji. Na domácí scéně musí Německo podporovat živou, ale uctivou debatu o svobodě projevu versus antisemitismu, místo aby se ji snažilo uzavřít. Na mezinárodní úrovni musí projevit odvahu rozlišovat mezi konkrétními kroky Netanjahuovy tvrdé pravicové vlády a principiální podporou Izraele.