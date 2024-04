Útok ruského dronu na Charkov zabil šest lidí

6. 4. 2024

- Při nočním útoku ruského dronu na ukrajinský Charkov zahynulo šest lidí a deset dalších bylo zraněno, uvedly v sobotu národní záchranné služby a starosta města.



Igor Těrechov uvedl, že cílem útoku byla Ševčenkovská oblast na severu druhého největšího ukrajinského města.



Útok provedly drony íránské výroby, které zasáhly nejméně devět výškových budov, tři ubytovny a čerpací stanici, uvedl na Telegramu.



- Rusko v pátek vypálilo pět raket na ukrajinské město Záporoží, které zabily nejméně čtyři lidi, 20 jich zranilo a poškodilo obytné budovy a průmyslové objekty, uvedl regionální gubernátor. Mezi zraněnými ve městě, které se nachází nedaleko válečné fronty, byli i dva novináři, kteří pokrývali následky úderů. Gubernátor Ivan Fjodorov řekl: "Nejdříve došlo ke dvěma raketovým úderům a pak, asi o 40 minut později, došlo k dalším úderům na stejném místě - právě když začali pracovat záchranáři, policie." Na záběrech televize Reuters bylo vidět, jak reportéři spěchají na pomoc kolegům, kteří leželi zranění na zemi, než dorazily záchranné týmy.



- Při útoku ukrajinského bezpilotního letounu, jehož cílem byla letecká základna Morozovsk v Rusku, bylo podle kyjevských představitelů v pátek zabito nebo zraněno 20 členů letištního personálu a zničeno šest ruských bojových letounů a osm dalších bylo těžce poškozeno. Ruští představitelé obrany však tvrdili, že zachytili více než 40 ukrajinských bezpilotních letounů a při útoku byla poškozena pouze rozvodna elektrické energie. Tvrzení žádné ze stran nebylo možné nezávisle ověřit. Morozovskou leteckou základnu využívají ruské taktické bombardéry, které podle kyjevského zdroje odpalují naváděné bomby na ukrajinskou armádu a frontová města.



- Ruské síly převzaly kontrolu nad osadou Voďane v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny, prohlásilo v pátek ruské ministerstvo obrany. Prohlášení ministerstva - poslední z několika deklarovaných postupů ruských sil od února, kdy obsadily nedalekou Avdijivku - nebylo možné nezávisle ověřit. Již dříve v pátek ruská státní tisková agentura RIA citovala jednoho z představitelů, podle kterého ruské jednotky vstoupily na předměstí Chasiv Jar, dále na severu poblíž Bachmutu. Ukrajinská armáda ruský postup ve městě popřela.



- Ruští vyšetřovatelé tvrdí, že v telefonu jednoho z podezřelých z teroristického útoku v Moskvě našli proukrajinské údaje, přestože existují důkazy, že za ním stojí odnož Islámského státu. Data ukázala, že v únoru, při druhém výročí války, hledal fotografie Crocus City Hall a poslal je dalším osobám, tvrdí ruský vyšetřovací výbor a rovněž uvádí, že našel fotografie mužů v maskáčích, kteří drží ukrajinskou vlajku. Odborníci na lidská práva varovali, že veškeré výpovědi podezřelých je třeba přijímat skepticky, neboť se zdá, že muži byli mučeni.



- Proruští separatisté v Moldavsku tři týdny po údajně podobném incidentu prohlásili, že vojenskou základnu zasáhl dron s výbušninou, aniž by způsobil zranění nebo větší škody. K zásahu došlo v okrese Rybnica, 6 km od hranic s Ukrajinou, uvedlo v pátek regionální ministerstvo pro státní bezpečnost. "Cílem byla radarová stanice, která utrpěla menší škody. Na místě je skupina vyšetřovatelů," dodalo, aniž by přímo obvinilo Ukrajinu.



- Ruský gubernátor byl po pobodání hospitalizován, uvedl jeho mluvčí. Andrej Čibis, gubernátor dalekého severního Murmansku, byl ve čtvrtek večer pobodán do břicha před kulturním centrem ve městě Apatity, kde měl schůzku. Chibis ve videu zveřejněném na Telegramu z nemocničního lůžka v pátek brzy ráno uvedl, že se po operaci "probral" a že mu lékaři zachránili život. Na Chibise byly v roce 2022 uvaleny sankce ze strany EU kvůli jeho podpoře kremelské ofenzivy na Ukrajině.



- Úřady ve východoruském Chabarovsku vyhlásily podle ruské tiskové agentury Tass výjimečný stav v oblasti, kde byl nalezen "zdroj radiace". Uvedla, že zvýšená úroveň radiace byla zjištěna v blízkosti sloupu elektrického vedení asi 2,5 km od obytných budov. Nikdo zatím nebyl zraněn ani vystaven radiaci a úroveň radiace bude monitorována po následující dva dny, uvedla agentura.



- Kreml označil tvrzení francouzského prezidenta, že Rusko plánuje narušit nadcházející olympijské hry v Paříži, za "naprosto nepodložené". Emmanuel Macron ve čtvrtek uvedl, že "nepochybuje" o tom, že Rusko se zaměří na hry v červenci a srpnu letošního roku.



- Britský ministr zahraničí příští týden odcestuje do USA a bude naléhat na politiky, aby schválili balíček pomoci Ukrajině ve výši 60 miliard dolarů, který republikáni již několik měsíců brzdí. David Cameron uvedl na Twitteru: "Británie letos navrhla své peníze pro Ukrajinu, stejně tak Evropská unie. Amerika to musí udělat."





- Lékaři bez hranic uvedli, že ruský raketový útok na ukrajinský Pokrovsk "zcela zničil" jejich kancelář ve městě. Humanitární organizace na Twitteru uvedla, že "odsuzuje tento útok na kancelář, která podporuje její nouzovou lékařskou humanitární pomoc".





- Japonsko vyhlásilo nové sankce proti Rusku a zakázalo vývoz 164 druhů zboží do Ruska, včetně automobilového motorového oleje a optických přístrojů. Ministerstvo obchodu má rovněž zakázat dovoz ruských neprůmyslových diamantů.







