O stavu dětí v Gaze

5. 4. 2024

Tomáš Klus řekl v Českém rozhlase, že česká média nijak neinformují o osobních, individuálních osudech lidí z Gazy. Západní ano, systematicky.

Reportér Secunder Kermani píše: Aktuální informace o sourozencích Rafikovi a Rafif z Gazy: při izraelském útoku zahynula prakticky celá jejich rodina a oni se v nemocnici al-Šifa zotavovali z amputací, když do nemocnice vtrhla izraelská armáda. Právě se jim podařilo dostat na jih Gazy, ale Rafíkův stav je nyní ještě horší.



Uvnitř Gazy utrpení pokračuje. Zranění šestnáctiletého Rafíka, která uvidíte, jsou velmi tíživá. Je těžce podvyživený, kvůli izraelskému úderu přišel o nohu a téměř o celou rodinu. Sledujeme jeho i jeho sestru. Byli ošetřováni v nemocnici al Šífa, když do ní vstoupila izraelská armáda. Nyní se dostali na jih Gazy, ale Rafíkův stav se ještě zhoršil.



Rafik: Nebylo tam žádné jídlo ani voda. Prosili jsme lékaře o vodu, jen abychom si svlažili rty, ale nebylo jí dost ani na to. Naše utrpení bylo extrémní. Dusili jsme se plynovými bombami a střelným prachem. Takže jsme nemohli spát.

Reportér: Zoufale se snaží opustit Gazu a znovu se setkat se svým otcem, který uvízl v Egyptě.

Rafif: Chci to říct světu. Oni už o našem utrpení vědí. Podělili jsme se o něj na našich videích. Znají náš boj. Nic jiného nemůžeme dělat.



Update on Gaza siblings Rafiq & Rafif: practically their entire family was killed in an Israeli strike & they were in al Shifa hospital recovering from amputations when the Israeli army moved in



They've just managed to reach southern Gaza but Rafiq's condition is now even worse pic.twitter.com/wsvGhQbG7q