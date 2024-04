Těžko pochopitelná zbabělost Západu na Ukrajině

Ale to nejde, ani kdybyste to za tu nemožnou dobu stihli. Nemůžete desetkrát či patnáctkrát za den v panice utíkat do úkrytu, protože byste ztratili i zbytek pocitu snesitelného života. Takže když zazní alert, jdete si dál po svých, smířeni s tím, že raketa může dopadnout zrovna tam, kde právě jste.