Desátý měsíční teplotní rekord znepokojil a ohromil klimatology

9. 4. 2024

čas čtení 4 minuty





Pokud se anomálie do srpna nestabilizuje, "svět se ocitne na neprobádaném území", říká odborník na klima



Další měsíc, další globální teplotní rekord, který klimatology ohromil. Doufají, že jde o situaci spojenou s El Niñem než o příznak horšího než očekávaného stavu planety.



Podle údajů, které v úterý zveřejnila klimatická služba Copernicus, byly globální teploty na povrchu v březnu o 0,1 °C vyšší než předchozí rekord pro tento měsíc z roku 2016 a o 1,68 °C vyšší než předindustriální průměr.



Jedná se o desátý po sobě jdoucí měsíční rekord ve fázi oteplování, který překonal všechny předchozí rekordy. Za posledních 12 měsíců byla průměrná globální teplota o 1,58 °C vyšší než v předindustriálním období.





To přinejmenším dočasně překračuje referenční hodnotu 1,5 C stanovenou jako cíl v Pařížské klimatické dohodě, ale tato přelomová dohoda nebude považována za porušenou, pokud tento trend nebude pokračovat v desetiletém měřítku.



Britský meteorologický úřad již dříve předpověděl, že cíl 1,5 °C by mohl být překročen v průběhu jednoho roku, a další přední organizace monitorující klima uvedly, že současná úroveň oteplování zůstává v mezích předpokládaných počítačovými modely.



Prudký nárůst teplot v uplynulém roce však mnohé vědce překvapil a vyvolal obavy z možného zrychlení oteplování.



Diana Ürge-Vorsatzová, jedna z místopředsedkyň Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC), uvedla, že se planeta v posledních 15 letech otepluje tempem 0,3 °C za desetiletí, což je téměř dvojnásobek trendu 0,18 °C za desetiletí od 70. let 20. století. "Je to v rámci klimatické variability, nebo je to signál zrychleného oteplování? Obávám se, že pokud budeme jen čekat, může být pozdě," napsala na Twitteru.



Gavin Schmidt, ředitel Goddardova institutu pro vesmírná studia při NASA, poznamenal, že teplotní rekordy jsou každý měsíc překonávány až o 0,2C. "Je ponižující a trochu znepokojující přiznat, že žádný rok nezmátl předpovědní schopnosti klimatologů více než rok 2023," napsal nástupce Jima Hansena v nedávném článku pro časopis Nature.



Schmidt uvedl několik pravděpodobných příčin této anomálie - efekt El Niño, snížení množství ochlazujících částic oxidu siřičitého v důsledku kontroly znečištění, spady po výbuchu sopky Hunga Tonga-Hunga Ha'apai na Tongu v lednu 2022 a zvýšení sluneční aktivity v období před předpokládaným slunečním maximem.



Na základě předběžných analýz však uvedl, že tyto faktory nejsou dostatečné k tomu, aby vysvětlily nárůst o 0,2 °C: "Pokud se anomálie do srpna nestabilizuje - což je rozumné očekávání založené na předchozích událostech způsobených El Niño - pak se svět ocitne na neprobádaném území. Mohlo by to znamenat, že oteplování planety již zásadně mění fungování klimatického systému, a to mnohem dříve, než vědci předpokládali."



Jádro problému - emise z fosilních paliv - je dobře známé a ve vědecké komunitě do značné míry nezpochybnitelné. Průzkum téměř 90 000 studií týkajících se klimatu ukazuje 99,9% shodu na tom, že lidé mění klima spalováním plynu, ropy, uhlí a stromů.



"Zastavení dalšího oteplování vyžaduje rychlé snížení emisí skleníkových plynů," uvedla Samantha Burgessová, zástupkyně ředitele Copernicus Climate Change Service.



Michael E. Mann, vědec, jehož "graf hokejky" z roku 1999 ukázal prudký nárůst globálních teplot od průmyslové éry, uvedl, že současné trendy se vzhledem k pokračujícímu nárůstu emisí daly očekávat. To by však podle něj nemělo být zdrojem útěchy. "Svět se otepluje TAK RYCHLE, jak jsme předpovídali - a to je dost špatné," napsal na Twitteru.





Proti tomuto názoru nevystupuje věda, ale průmysl fosilních paliv - zejména 57 společností spojených s 80 % emisí -, který může přijít o biliony dolarů. Minulý měsíc sklidil šéf Saudi Aramco Amín Násir na konferenci ropného průmyslu v Houstonu potlesk za prohlášení: "Měli bychom se vzdát představy o postupném ukončení těžby ropy a plynu." A to i přesto, že se jeho země spolu s dalšími zeměmi jen o čtyři měsíce dříve na klimatickém summitu Cop28 v Dubaji dohodla na odklonu od fosilních paliv.







Podrobnosti v angličtině ZDE

