Německo kvůli obvinění z genocidy v Gaze čelí nejvyššímu soudu OSN

10. 4. 2024

čas čtení 9 minut

Nikaragua podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, jejímž cílem je ukončit pokračující německou podporu Izraele s tvrzením, že porušuje Úmluvu o genocidě. Výsledek bude pravděpodobně historický, upozorňuje William Noah Glucroft. Nikaragua podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru v Haagu, jejímž cílem je ukončit pokračující německou podporu Izraele s tvrzením, že porušuje Úmluvu o genocidě. Výsledek bude pravděpodobně historický,

Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, obecně známá jako Úmluva o genocidě, je jedním z mnoha právních předpisů vzniklých v reakci na nejhorší genocidu 20. století.

Pod záštitou nově vzniklé Organizace spojených národů si smlouva z roku 1948 klade za cíl dostát "nikdy více", heslu, které vzniklo po systematickém vyhlazování 6 milionů evropských Židů a milionů dalších během holocaustu v Německu.

Stanovením právního rámce pro "genocidu" úmluva doufá, že zabrání další genocidě – ačkoli v následujících desetiletích došlo po celém světě k řadě rozsáhlých válečných zločinů. Německo a Izrael jsou dvě z více než 150 zemí, které jsou stranami úmluvy, spolu s malou středoamerickou zemí Nikaragua. To znamená, že každý signatář má právní odpovědnost za dodržování ustanovení úmluvy a vyhrazuje si právo formálně obvinit jiného z jejich porušení.

To je to, co udělala Nikaragua. Dne 1. března zahájila řízení proti Německu u Mezinárodního soudního dvora (ICJ) v Haagu. Žaloba tvrdí, že Německo, kvůli své neochvějné podpoře Izraele, včetně dodávek zbraní, "nesplnilo svou povinnost zabránit genocidě spáchané a páchané na palestinském lidu" a tím "přispělo ke spáchání genocidy v rozporu s Úmluvou" a dalšími prvky mezinárodního práva.

Řízení požaduje, aby soud nařídil "prozatímní opatření" proti Německu, které by mohlo požadovat pozastavení jeho podpory Izraeli, "zejména jeho vojenské pomoci včetně vojenského vybavení, pokud tato pomoc může být použita v rozporu s Úmluvou o genocidě".

Definice "genocidy" je věcí právního názoru

Po útocích Hamásu ze 7. října, skupiny, kterou USA, EU a další vlády označily za teroristickou skupinu, při nichž podle izraelských představitelů zahynulo asi 1 200 lidí, včetně nejméně 850 civilistů, Izrael bombardoval a obléhal pásmo Gazy. Výsledný počet obětí přesáhl 32 000 lidí, což je více než 1,5 % populace, uvedl zdravotnický úřad provozovaný Hamásem. Mnoho tisíc dalších se pohřešuje. Některé humanitární organizace uvedly, že toto číslo může být podhodnocené.

Organizace spojených národů a lidskoprávní organizace obvinily izraelské síly z nevybíravých útoků proti civilistům. Dokonce i věrní spojenci Izraele, jako jsou Spojené státy, označili počet civilních obětí za příliš vysoký.

Zda se izraelské akce rovnají "genocidě", je věcí právního názoru. V lednovém rozhodnutí v jihoafrickém případu proti Izraeli ICJ shledal, že "přinejmenším některé činy a opomenutí, které Jihoafrická republika údajně spáchal Izrael v Gaze, se zdají být způsobilé spadat pod ustanovení Úmluvy".

V následném oznámení z 28. března soud přidal další ustanovení, včetně požadavku, aby Izrael informoval soud o tom, jak plní své závazky podle mezinárodního práva.

Německo je otevřeným obhájcem izraelského odmítání obvinění, což jde ruku v ruce s popíráním samotného provinění.

"Vážíme si ICJ a samozřejmě se zúčastníme řízení a budeme se bránit," řekl novinářům Christian Wagner, mluvčí německého ministerstva zahraničí. "Ale řekněme jasně najevo, že samozřejmě odmítáme toto obvinění, které proti nám vznesla Nikaragua."

Potenciální dopad případu Nikaraguy

Případ Nikaraguy se silně opírá o případ Jihoafrické republiky a může testovat právní argument, že lednové rozhodnutí spouští určité povinnosti třetích států, jako je Německo.

"Tyto otázky obklopuje značná míra nejednoznačnosti. Nikaragujský případ však čelí vážným překážkám," řekl DW Michael Becker, odborný asistent mezinárodního práva v oblasti lidských práv na Trinity College v Dublinu.

Jednou z výzev pro Nikaraguu je obvinění Izraele z genocidy bez přímého zapojení Izraele do případu. "Pro Nikaraguu bude pravděpodobně důležité zjistit, zda některé závazky Německa nezávisí na tom, zda Izrael porušil mezinárodní právo, ale zda jsou vyvolány pouze vážným rizikem," řekl Becker.

Zatímco každý signatář smlouvy má stejné právo vystoupit před soudem, Nikaragua čelí vyšší laťce u soudu veřejného mínění.

"Nikaragua je jasně diktatura," řekla Sophia Hoffmannová, odbornice na mezinárodní vztahy na univerzitě v Erfurtu. "Na rozdíl od Jihoafrické republiky, která není jen demokracií, ale má za sebou také neuvěřitelně úspěšný pozitivní narativ."

Jinými slovy, Jihoafrická republika má na světové scéně větší důvěryhodnost, vzhledem k tomu, že v 90. letech došlo k demontáži vlastního režimu apartheidu a přechodu k demokracii. Vezměme si jen jednu metriku: Nejnovější Index demokracie od Economist Intelligence Unit zařadil Jihoafrickou republiku na 47. místo – "vadnou demokracii", podobně jako USA a Izrael. Se 143 body je Nikaragua zařazena mezi "autoritářské" režimy a jen o jedno místo před Ruskem.

Přesto "je zde samozřejmě také velmi legitimní a důležitý nárok," řekla Hoffmannová. "Pravidla jsou pro všechny," dodala, a Německo "je zde velmi pokrytecké, pokud jde o podporu mezinárodního práva na jedné straně, dívá se na to, co se děje na Ukrajině, a tak trochu zavírá oči, pokud jde o důležité politické spojence."

Německo, jeden z nejsilnějších spojenců Izraele

Německo není zdaleka jediným spojencem Izraele, ale je jedním z jeho nejsilnějších. Po USA bylo v letech 2019 až 2023 největším dodavatelem zbraní pro Izrael a podle institutu pro výzkum konfliktů SIPRI představovalo 30 % dovozu. Německá vláda dala po útocích ze 7. října zelenou značným dodatečným dodávkám.

"Představa, že německé zbraně přispívají k zabíjení mnoha, mnoha civilistů - tisíců civilistů, žen, dětí - je hrozná," řekla Hoffmannová.

Před podáním žaloby Nikaragua zaslala diplomatické nóty hrstce západních zemí, včetně Německa, které podporují Izrael nebo stáhly financování z UNRWA, agentury OSN pro palestinské uprchlíky, kvůli slabě podloženým izraelským obviněním, že zaměstnanci UNRWA byli zapojeni do útoků ze 7. října.

Diplomatická kampaň mohla mít na tyto země určitý dopad, protože některé z nich od té doby pozastavily prodej zbraní nebo obnovily financování na pozadí zhoršujících se podmínek v Gaze. Německo však zůstalo na kurzu. Pomoc UNRWA byla obnovena teprve minulý týden, ale bez pomoci Gaze, kvůli probíhajícímu vyšetřování izraelských nároků.

Německý "státní zájem" pod tlakem

MSD nemá žádné prostředky k vynucování svých rozhodnutí. Může však zvýšit politický a veřejný tlak na vládu.

Ať už budou hmatatelné důsledky jakékoliv, Německo se potýká s existenční tísní. Jeho poválečná identita je zakořeněna v prosazování univerzálních principů mezinárodního práva, které byly do značné míry podníceny jeho vlastními historickými zločiny, které se Německo snaží napravit konkrétní podporou Izraele, a to navzdory rostoucímu odcizení židovského státu mnoha Židům po celém světě.

Německá podpora Izraele je formulována v Staatsräson neboli "státním zájmu", což je nejednoznačný politický koncept, který činí určitou státní politiku nenapadnutelnou. Německá Spolková agentura pro občanské vzdělávání chápe tento koncept spíše v autoritářském nebo monarchistickém kontextu než v demokratickém. Německá podpora Izraele kvůli genocidě Židů v minulosti mimo jiné riskuje, že spojí stát s lidmi, což by mohlo být antisemitské podle kontroverzní definice antisemitismu IHRA, kterou Německo používá na různých vládních úrovních.

Případ zapadá do širší mezinárodní kritiky německých domácích zásahů proti svobodě akademického a kulturního projevu, které vedly k tomu, že se lidé stali "oběťmi nebo terčem této represe proti této velmi široké, široké definici antisemitismu," řekla Hoffmannová.

Soud vyhradil dva dny na projednání případu, a to 8. a 9. dubna, přičemž Nikaragua a Německo mají po jednom dni na přednesení ústních argumentů. Rozhodnutí by mohlo následovat během několika týdnů.

"Mezinárodnímu právu by prospělo vyjasnění kroků, které musí stát podniknout, aby dostál těmto závazkům," řekl profesor mezinárodního práva Becker. "Nároky Nikaraguy vůči Německu představují konkrétní případ, v jehož rámci mohou být tyto otázky potenciálně přezkoumány."

Podrobnosti v angličtině: ZDE

0