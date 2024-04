Palestinská militantní skupina Hamás uvedla, že nemá 40 stále žijících zajatců, kteří by splňovali "humanitární" kritéria pro navrhovanou dohodu o příměří s Izraelem

12. 4. 2024

Vysoce postavený izraelský představitel potvrdil tvrzení Hamásu, které zaznělo o víkendu během jednání v Káhiře, že Hamás nemá v Gaze 40 rukojmích, kteří by splňovali kritéria pro výměnu



Jednání o příměří se soustředila na návrh postupné výměny rukojmích a vězňů, který podporují Spojené státy. V první fázi by vedle šestitýdenního příměří v Gaze byly vyměněny ženy, děti a starší nebo nemocní lidé - včetně pěti izraelských vojákyň - za přibližně 900 palestinských vězňů zadržovaných Izraelem.

Zdá se, že Hamás se zdráhá doplnit počet rukojmích o přeživší muže. Spolehlivé informace o tom, kolik rukojmích zůstává naživu, kdo je drží a kde, se získávají jen obtížně.



Ředitel CIA William Burns předložil nový návrh, který se má pokusit překlenout rozpory mezi oběma stranami.



USA tlačí na Izrael, aby souhlasil s propuštěním 900 palestinských vězňů v první fázi třífázové dohody a také aby umožnil návrat Palestinců do severní části Gazy.



Rozhovory, které byly obnoveny v neděli, nepřinesly žádné známky průlomu v plánu předloženém americkými, katarskými a egyptskými zprostředkovateli, který podle Hamásu studuje.



Během útoku bylo do Gazy odvezeno asi 240 rukojmích, včetně těl některých zabitých při útoku Hamásu na jižní Izrael 7. října.



Dosud bylo do Izraele vráceno 112 živých rukojmích. Z nich 105 bylo propuštěno v rámci loňské výměny. Předtím Hamás jednostranně propustil čtyři vězně a další tři zachránily Izraelské obranné síly.



V měsících, které uplynuly od 7. října, Izrael odhalil, že řada těch, o nichž se předpokládalo, že byli v době únosu naživu, byla ve skutečnosti zabita během prvního útoku Hamásu.



Hamás uvedl, že někteří rukojmí zemřeli při izraelských úderech na Gazu. Při známém incidentu s střelbou do vlastních řad Izrael zabil tři uprchlé mužské rukojmí, kteří se přiblížili k izraelským jednotkám.



Izrael se domnívá, že asi 30 ze zbývajících rukojmích je mrtvých, takže naživu zůstává asi 100 rukojmích, včetně 91 Izraelců nebo občanů s dvojím občanstvím, osmi thajských občanů, jednoho Nepálce a jednoho francouzsko-mexického občana.



Dlouhodobé manévry na obou stranách kolem jednání o příměří - v Izraeli stále politicky spornější otázka - se navzdory tlaku zprostředkovatelů stávají každým týdnem spletitějšími.



Ačkoli se spekulovalo, že stažení izraelských sil z operací v jižní Gaze mohlo být nevyhlášeným opatřením k budování důvěry, zabití tří synů šéfa politického byra Hamásu Ismaila Haniyeho a několika jeho vnuků tuto analýzu zřejmě podkopalo.



V rozhovoru pro satelitní kanál Al-Džazíra Haniyeh uvedl, že zabití nepřiměje Hamás ke zmírnění jeho postojů.



Haniyeh opustil Gazu v roce 2019 a žije v exilu v Kataru. Nejvyšším vůdcem Hamásu v Gaze je Jahjá Sinvár, který řídil útok na Izrael ze 7. října, při němž zahynulo asi 1 200 lidí, většinou civilistů.



Mezi různé překážky na izraelské straně patří požadavek, aby se vysídlení Palestinci mohli vrátit do severní části Gazy, a také totožnost vězňů, kteří mají být propuštěni z izraelských věznic.





Hamás prosazuje mnohem výraznější zastavení bojů, včetně úplného stažení izraelských sil z Gazy, i když izraelští představitelé vyhrožují, že budou ve válce pokračovat.







