"Je tam smrt": kojenci a děti v Gaze začínají hladovět

15. 4. 2024

čas čtení 4 minuty



Odhaduje se, že hladomor usmrtil 27 dětí, a vládnou obavy, že mnoho dalších bude trpět doživotními následky, a to navzdory izraelskému příslibu další pomoci.



I kdyby válka v Gaze skončila zítra, některým dětem na palestinském území by to už nepomohlo. Hlad a podvýživa si již vyžádaly přibližně 27 malých životů a pro mnoho dalších může být příliš pozdě na to, aby se zvrátila krutá daň, kterou si hladovění vybírá na malých rostoucích tělech. Odhaduje se, že hladomor usmrtil 27 dětí, a vládnou obavy, že mnoho dalších bude trpět doživotními následky, a to navzdory izraelskému příslibu další pomoci.I kdyby válka v Gaze skončila zítra, některým dětem na palestinském území by to už nepomohlo. Hlad a podvýživa si již vyžádaly přibližně 27 malých životů a pro mnoho dalších může být příliš pozdě na to, aby se zvrátila krutá daň, kterou si hladovění vybírá na malých rostoucích tělech.



Trojčata Nuzhy Awadové, Malek, Khader a Moustafa, která se narodila dva měsíce před začátkem války, když Hamás 7. října zaútočil na Izrael, nepřestávají plakat.n.Nuzha utekla z města Gazy, když začaly docházet potraviny a umělá výživa pro její děti; v jejich novém domově, provizorním stanu v centrálním městě Deir al-Balah, se stále zoufale bojí o jejich budoucnost.



"V tomto věku by dítě mělo vážit 8 kilo. Váží 2 kila... Ještě nemají stehna. V této fázi by měly lézt a připravovat se na chůzi. A teď vidíte, v jakém jsou stavu," řekla.



"Jsou to ruce osmiměsíčního dítěte? ... Je to tam smrt, smrt, smrt. Smrt v pravém slova smyslu."



Odborníci na potravinovou bezpečnost podporovaní OSN v polovině března odhadli, že hladomor v Gaze by mohl nastat mezi koncem tohoto měsíce a polovinou května. Minulý týden se Samantha Powerová, šéfka americké humanitární a rozvojové agentury USAid, stala prvním americkým představitelem, který veřejně potvrdil, že v některých oblastech již hladomor nastal.



Podle Světového potravinového programu se podvýživa mezi dětmi šíří rekordním tempem. Více než 90 % malých dětí a těhotných a kojících žen se živí dvěma nebo méně skupinami potravin - hlavně chlebem - bez přístupu k ovoci, zelenině, mléku nebo bílkovinám.



Téměř polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy je mladší 18 let a následky hladovění mohou ty, kteří přežijí, provázet po zbytek života: jejich mozek a tělo se bez živin potřebných pro růst nemohou správně vyvíjet, což vede ke zdravotním problémům, jako je špatný zrak a problémy s učením v pozdějším věku.



Systém zdravotní péče v pásmu se zhroutil a nedostatek vody a potravin téměř znemožnil zdravotnickému personálu zmírnit příznaky podvýživy u zranitelných osob.



Jihan Abu al-Jidyan, matka pěti dětí čekající v dlouhé frontě na vodovou polévku v Deir al-Balah, je v devátém měsíci těhotenství. Je těžce podvyživená a je nepravděpodobné, že její tělo bude schopno produkovat mléko, až se její dítě narodí. Její novorozenec bude mít pravděpodobně nízkou porodní váhu, což souvisí s kojeneckou úmrtností, a bude také vystaven vážnému riziku podvýživy.



"Od začátku války chodím do potravinové charity. Je nás sedm a nemohu sehnat jídlo pro všechny. Je to těžká situace," řekla.



Příliv pomoci, který Benjamin Netanjahu slíbil Joe Bidenovi po izraelském zabití týmu mezinárodních humanitárních pracovníků na začátku tohoto měsíce, se podle charitativních organizací zatím nepodařilo uskutečnit.



Izrael tvrdí, že od telefonátu Bidena a Netanjahua 4. dubna se denní průjezd kamionů vjíždějících do Gazy zdvojnásobil na zhruba 400 vozů. Agentura OSN pro pomoc Palestincům však uvedla, že po krátkém maximu 246 kamionů 9. dubna počet kamionů projíždějících do Gazy následující den klesl na 141.



Dostat pomoc tam, kde je jí v Gaze nejvíce zapotřebí, zejména do severní poloviny území, je obtížné kvůli poškozeným silnicím, nedostatku pohonných hmot, narušení veřejného pořádku a tomu, co humanitární organizace označily za zbytečné byrokratické překážky kladené Izraelem.



Podle OSN se izraelská omezení vstupu humanitární pomoci mohou rovnat válečnému zločinu úmyslného vyhladovění. Izrael tvrdí, že pomoc usnadňuje a že vinu za problémy s množstvím a tempem dodáveknesou OSN a humanitární organizace.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0