Netanjahu se snaží dostat Západ do války na Blízkém východě, varuje íránský diplomat

17. 4. 2024

Íránský chargé d'affaires v Londýně prohlásil, že jeho země bude reagovat tvrději, pokud na ni Izrael znovu zaútočí v rámci "dalšího omylu"





Benjamin Netanjahu se snaží chytit Západ do pasti totální války na celém Blízkém východě, která by měla nedozírné následky pro region i celý svět, prohlásil íránský vrchní diplomat ve Spojeném království ve svém prvním rozhovoru od víkendového bezprecedentního raketového útoku Teheránu na Izrael a útoku drony.





Seyed Mehdi Hosseini Matin rovněž varoval, že pokud by Izrael udělal "další chybu" a zaútočil na Írán, následovala by ze strany Íránu odpověď, která by byla silnější, tvrdší a byla by bez varování, jaké bylo vydáno před víkendovým útokem.



Salva více než 300 bezpilotních letounů a raket - z nichž téměř všechny byly Izraelem a jeho spojenci sestřeleny nebo nedosáhly svého cíle - přišla jako odveta za nálet na íránský konzulát v syrském Damašku z 1. dubna, při němž zahynulo několik důstojníků íránských Islámských revolučních gard. Nejvyšší izraelský generál, generálporučík Herzi Halevi, prohlásil, že země odpoví, ale zatím není jasné, jakou formou.



"Odpověď na další chybu sionistů nebude trvat 12 dní. Bude rozhodnuto, jakmile uvidíme, co nepřátelský režim udělal. Bude okamžitá a bez varování. Bude silnější a tvrdší," řekl Matin, íránský chargé d'affaires v Londýně. Vyloučil, že by Írán zaútočil na civilní centra nebo vyrobil jadernou zbraň, i když podle něj Írán ví, že Izrael je nedeklarovaným jaderným státem.



USA i EU signalizovaly další sankce proti Íránu kvůli jeho útoku na Izrael a západní představitelé rovněž vyzvali Izrael ke zdrženlivosti, aby nedošlo k eskalaci. Britský premiér Rishi Sunak v úterním telefonátu s izraelským premiérem Netanjahuem uvedl, že nastal "okamžik, kdy by měly zvítězit klidné hlavy".



Matin, který je vysokým íránským diplomatem ve Spojeném království od února 2022, kdy byl odvolán velvyslanec, odmítl, že Írán udělal strategickou chybu, když zaútočil na izraelské vojenské základny, a přesunul tak pozornost od Gazy k širšímu regionálnímu konfliktu, v němž se zpochybnila dlouhodobá role Íránu.



Matin tvrdil, že Západ ztrácí na Blízkém východě důvěryhodnost způsobem, který nakonec povede k odchodu USA z regionu a k dosažení míru pouze regionálními mocnostmi.



"Pro západní země je to dobrá příležitost ukázat, že jsou racionálními aktéry a nenechají se chytit do pasti Netanjahua a jeho cíle, kterým je být u moci tak dlouho, dokud se u ní skutečně udrží," tvrdil.



"Írán velmi pečlivě zvážil své kroky a pochopil, že existuje past, ale ne pro Írán, pro západní země a spojenecké země, v níž jsou zataženy sionistickým státem do totální války uvnitř Blízkého východu, a celý svět brzy nemusí být schopen kontrolovat následky."



Matin zdůraznil, že Írán před útokem na Izrael naléhal na západní představitele - včetně britského ministra zahraničí Davida Camerona - aby podpořili prohlášení Rady bezpečnosti OSN odsuzující Izrael za útok na íránský konzulát v Damašku. Rovněž naléhal na Západ, aby podpořil okamžité příměří v Gaze, uvedl.



Matin uvedl, že Cameron minulý týden íránskou žádost odmítl, přestože tento týden připustil, že by Spojené království reagovalo velmi tvrdě, pokud by nepřátelská mocnost srovnala se zemí britský konzulát. "Jak Cameron správně zmínil, každý národ má právo bránit se proti takovému hrubému porušení diplomatického a mezinárodního práva."



Popřel také Cameronovo tvrzení, že by mohlo dojít k tisícům civilních obětí, kdyby masový útok íránských bezpilotních letounů a raket, který rozhodujícím způsobem posunul jeho léta trvající stínovou válku s Izraelem do otevřeného prostoru, pronikl do obrany Izraele a jeho spojenců. Uvedl, že takové obvinění považuje za zvláštní, když zaznívá od vlády, která vyzbrojila režim, jenž zabil 34 000 Palestinců.



"Íránské síly se nezaměřily na žádná obydlená místa, aby zabránily lidským obětem, ani neútočily na vládní budovy a centra. Jednalo se o legitimní obrannou operaci, která byla vedena způsobem, který poskytoval značné varování," uvedl. "Nyní mohu říci, že mise je splněna. A to je vše. To jsme oznámili velmi veřejně, že tato mise je ukončena."



Matin útok vykreslil jako demonstraci síly - "předvedení vojenských schopností, raket a bezpilotních letounů silnějších, než jaké celé mezinárodní společenství od Íránu očekávalo" -, neboť podle něj bylo nutné demonstrovat odstrašení, aby se žádná jiná země neodvážila podniknout akci ohrožující její bezpečnost. "Nikdo si v tuto chvíli nemůže představovat, že Írán je Íránem íránsko-irácké války. Írán je nyní regionální velmocí," řekl.



Trval také na tom, že Írán odolal sankcím již dříve, a pokud by Západ uvalil další sankce, nezměnil by svůj kurz, neboť od počátku revoluce v roce 1979 se Írán rozhodl jednat nezávisle.



Na otázku týkající se odsouzení Íránu v britském parlamentu uvedl, že výzva k zákazu činnosti Sboru islámských revolučních gard přichází pouze od pravicových konzervativců, ale pokud bude někdy prosazena, povede k odvetným opatřením, protože IRGC je součástí íránského státu.





"Myslíme si, že je lepší vyslyšet hlas britského lidu, který v posledních šesti měsících požaduje příměří a ukončení zabíjení nevinných Palestinců v Gaze," řekl.







Podrobnosti v angličtině ZDE

