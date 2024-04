K nabídce českého miliardáře na koupi britské pošty Royal Mail je třeba přistupovat s hlubokou skepsí, varuje Guardian

18. 4. 2024

čas čtení 2 minuty



Daniel Křetínský bude muset mluvit o tvrdých číslech a železných finančních závazcích, pokud hodlá pokračovat ve snaze získat Royal Mail.

Křetínský nedokázal odpovědět na zásadní otázky - a společnost by neměla sklouznout do soukromého vlastnictví ze zahraničí

"Z více důvodů - dědictví, duch společnosti - je dobré, když každý britský občan může investovat do akcií," řekl Daniel Křetínský před rokem listu Sunday Times a zdánlivě vyloučil nabídku na převzetí skupiny International Distributions Services, která vlastní Royal Mail. Nyní z pozice 27% vlastníka učinil nabídku. Čeští miliardáři, stejně jako všichni ostatní, mohou změnit názor, ale tento obrat vyžaduje lepší vysvětlení, než jaké ve středu nabídla Křetínského soukromá společnost EP Group. Nové znění zní, že Royal Mail "by měla prospěch z toho, kdyby mohla zaujmout dlouhodobější postoj" a že EP je "připravena podpořit tento ikonický podnik při jeho transformaci a přestavbě na moderního poštovního operátora".

Připraven podpořit? Co to znamená? Nikdo neočekává, že by brzké oznámení nezávazného návrhu na převzetí obsahovalo úplný obchodní plán, ale Křetínský bude muset mluvit o tvrdých číslech a železných finančních závazcích.. Ve středeční neurčité verzi se EP ani nezavázal k urychlení kapitálových investic v Royal Mail nad úroveň, které by IDS mohla dosáhnout vlastními silami.



Neřešila ani další palčivou otázku: budou obě poloviny IDS - Royal Mail, nyní ztrátová, a GLS, velmi ziskový amsterdamský balíkový podnik, který působí mimo Velkou Británii - zachovány pohromadě?

Shodou okolností se Křetínský myšlenkou rozdělení zabýval již před rokem - tvrdil, že nedává smysl -, ale jak jsme viděli, jeho myšlení se může posunout.

Pokud však Křetínský předloží nabídku, kterou nelze odmítnout pouze na základě ceny, debata se rozšíří. Kdo je správným vlastníkem toho, co je - stále ještě - důležitou součástí britské národní infrastruktury?

Před jednou generací přešly dvě třetiny anglického vodárenství do soukromých rukou, většinou zámořských uchazečů a soukromých investorů. Současný katastrofální stav britského vodárenství má samozřejmě složitější příčiny než odstranění burzovních kotací, ale výsledná ztráta je rozhodně součástí tohoto příběhu.



Mnoho evropských zemí, stejně jako Velká Británie, privatizovalo nebo částečně privatizovalo své poštovní služby, ale žádná z nich je nenechala propadnout do soukromého vlastnictví ze zahraničí. Výchozí postoj ke Křetínského přístupu ke Královské poště by měl být hluboce skeptický.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0