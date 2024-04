Krachující britská konzervativní vláda schválila protizákonný "zákon" o deportaci žadatelů o azyl do Rwandy

23. 4. 2024

čas čtení 4 minuty

Konzervativní vláda Rishiho Sunaka má už po mnoho měsíců o dvacet procent menší volební podporu než opoziční labouristé. V letošním roce se v Británii musejí konat volby. Začátkem května se v Anglii konají komunální volby, které zjevně budou pro konzervativce katastrofou. Sunakova vláda nemá žádnou politiku, jíž by zvýšila svou volební podporu. Zoufale se tedy snaží získat na svou stranu voliče kontroverzními, protizákonnými populistickými opatřeními. Dolní sněmovna si odhlasovala legrační zákon, že Rwanda je "bezpečná země", i když je to diktatura, kde je tvrdě pronásledována opozice.



Právníci se připravují na právní bitvy jménem jednotlivých žadatelů o azyl, kteří napadají vyhoštění do východní Afriky



Návrh zákona Rishiho Sunaka o deportaci žadatelů o azyl do Rwandy se stane zákonem poté, co poslanci Horní sněmovny nakonec ustoupili od snah ho pozměňovat tak, aby odpovídal mezinárodnímu právu, a otevřeli tak cestu k právním bitvám o možné vyhoštění desítek lidí žádajících o azyl.

Po maratonské bitvě "ping-pongu" o klíčový zákon mezi Dolní a Horní sněmovnou nakonec návrh zákona prošel, když v pondělí večer ustoupili poslanci Horní sněmovny. Problém totiž je, že Horní sněmovna je nevolená, a tak nakonec musí ustoupit voleným poslancům Dolní sněmovny, ať se jakkoliv chovají jako blázni.







Zdroje z britského ministerstva vnitra uvedly, že již identifikovaly skupinu žadatelů o azyl se slabými právními nároky na setrvání ve Spojeném království, kteří budou součástí první skupiny lidí, jež bude v červenci odeslána do východní Afriky.





Naléhavě žádáme vládu, aby místo outsourcingu svých povinností podle mezinárodního práva upustila od tohoto chybného plánu a místo toho se zaměřila na zajištění humánnějšího a spořádanějšího imigračního systému doma.





"To zahrnuje rozšíření bezpečných cest, jako je přesídlování a slučování rodin, a zachování práva žádat o azyl."





Ministerstvo vnitra zúžilo seznam na 350 migrantů, u nichž se má za to, že představují nejmenší riziko podání úspěšných právních námitek blokujících jejich deportaci.





Právníci sdělili, že budou připravovat žaloby jménem jednotlivých žadatelů o azyl. To by mohlo vést k jejich vyřazení ze seznamu uprchlíků.





Návrh zákona umožňuje soudní napadení deportace, pokud zadržené osobě hrozí "skutečné, bezprostřední a předvídatelné riziko vážné nevratné újmy v případě vyhoštění do Rwandy".





Deportace uprchlíků do Rwandy bude stát 1,8 milionu liber pro každého z prvních 300 deportovaných, potvrdil Národní kontrolní úřad.





Premiér Sunak rovněž prozradil, že první lety s odvozem žadatelů o azyl do Rwandy byly naplánovány na dobu za 10 až 12 týdnů, čímž byl zmeškán jeho původní jarní cíl.





Na speciálně svolané tiskové konferenci v pondělí ráno řekl, že vláda "nedovolí, aby zahraniční soud" zablokoval lety do Rwandy, a zdůraznil, že konečně ukončí "právní kolotoč" spojený s deportačními lety.





"Zahraniční soud" je Evropský soud pro lidská práva. Sunakova xenofobie je pozoruhodná.





V úterý dopoledne přichází zpráva, že opět zahynul větší počet lidí, kteří se snažili přeplout Lamanšský průliv do Británie. Britská vláda ignoruje požadavek, aby ve Francii zřídila úřad, kde by uprchlíci mohli žádat o azyl a jejich žádosti by byly férově zhodnoceny, aniž by museli riskovat svůj život na moři.









Podrobnosti v angličtině ZDE

Ministr vnitra James Cleverly uvedl, že se jedná o "přelomový okamžik v našem plánu zastavit lodě s uprchlíky".Denisa Delićová, ředitelka advokacie Mezinárodního záchranného výboru ve Velké Británii, v pondělí uvedla: "Bez ohledu na dnešní schválení zákona o bezpečnosti Rwandy je posílání uprchlíků do Rwandy neefektivní, zbytečně krutý a nákladný přístup.Matthew Rycroft, nejvyšší státní úředník na ministerstvu vnitra, který na tento systém dva roky dohlížel, již dříve poslancům řekl, že nemá důkazy o tom, že by tento systém měl odrazující účinek, který by umožnil zhodnotit vynaložené prostředky.