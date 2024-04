Ruský útok na NATO by pro Moskvu skončil porážkou, říká polský ministr zahraničí

25. 4. 2024

Ruský útok na NATO by pro Moskvu skončil porážkou, ale NATO musí posílit svou obranu, řekl ve čtvrtek polský ministr zahraničí Radek Sikorski v parlamentu



Podle AP Sikorski popisoval nové směřování vlády premiéra Donalda Tuska a vysvětloval světovému i domácímu publiku, jak se změnily nové priority.



Řekl, že Polsko se chce vrátit do skupiny zemí, které určují agendu EU.



Polsko, které je členem NATO a EU, sousedí kromě Ukrajiny také s Ruskem a Běloruskem. Je klíčovým uzlem pro západní zbraně směřující na Ukrajinu, píše agentura AP.



Podle AP před Sikorského projevem jeho ministerstvo uvedlo, že se bude snažit zdůraznit, jak se priority Polska změnily poté, co Tuskova vláda nahradila národně konzervativní stranu Právo a spravedlnost, pokud jde o právní stát a mezinárodní vztahy.



- Joe Biden podepsal zákon, který uspíší zahraniční pomoc ve výši 95 miliard dolarů Ukrajině, Izraeli a Tchaj-wanu, což je dvoustranné legislativní vítězství, které označil za „dobrý den pro světový mír“ poté, co měsíce patové situace v Kongresu ohrozily podporu Washingtonu Kyjevu v jeho boji za odražení ruské invaze.





Senát v úterý pozdě večer opatření drtivou většinou schválil v poměru 79 ku 18 hlasům poté, co balíček získal podobně jednoznačné schválení ve Sněmovně reprezentantů ovládané republikány, a to navzdory měsícům odporu izolacionistického bloku tvrdých konzervativců, kteří se stavěli proti pomoci Ukrajině.

- Ukrajinský ministr zahraničí pochválil americké politiky za schválení dlouho odkládaného balíčku vojenské pomoci Ukrajině ve výši 61 miliard dolarů, ale řekl, že západní spojenci musí uznat, že „éra míru v Evropě skončila“ a že Kyjev bude nevyhnutelně potřebovat další pomoc v boji proti Rusku.





Další útok dronů byl zaměřen na Lipeckou oblast dále na jihu, kde se nacházejí metalurgické a farmaceutické závody, uvedl gubernátor Igor Artamonov. Ruské síly zasáhly ukrajinské zařízení na výrobu dronů a sklad pohonných hmot ukrajinské armády, uvedlo ve středu ruské ministerstvo obrany.







Podrobnosti v angličtině ZDE

„Díky tomu bude Amerika bezpečnější. Učiní to svět bezpečnějším,“ řekl Biden v projevu proneseném z Bílého domu krátce po podpisu zákona.„Byla to obtížná cesta,“ pokračoval. „Měla být jednodušší a mělo se na ni dojít dříve. Ale nakonec jsme udělali to, co Amerika dělá vždycky. Vzchopili jsme se, spojili jsme se a zvládli jsme to.“Bílý dům poslal žádost o balík zahraniční pomoci Kongresu poprvé v říjnu a američtí představitelé uvedli, že několikaměsíční zpoždění poškodilo Ukrajinu na bojišti. Biden slíbil „rychlý postup“ a uvedl, že USA začnou dodávat zbraně a vybavení na Ukrajinu během několika hodin.informuje agentura Reuters.Útok zasáhl civilní a železniční infrastrukturu ve městě Smila, uvedl v televizním vysílání mluvčí ukrajinského letectva Ilja Jevlas.Podle předběžných informací byla při útoku použita raketa Iskander-K, dodal Jevlash.Agentura Reuters uvádí, že tlaková vlna a trosky poškodily také 47 soukromých obydlí a rozbily okna v obytné výškové budově, jak uvedl prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram čerkaský gubernátor Ihor Taburec.Ukrajinská protivzdušná obrana vzdušný cíl sestřelila, uvedl a dodal, že na místě pracují záchranné služby.Ruské síly již dříve poškodily železniční infrastrukturu v 19. dubna na Dněpru, jak informovaly ukrajinské státní železnice Ukrzaliznytsia na Telegramu.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že se v Kyjevě setkal s britským ministrem financí Jeremym Huntem a vyzval k zpřísnění sankcí proti Rusku, aby je Moskva přestala obcházet.Podle agentury Reuters Zelenskyj v prohlášení v aplikaci Telegram uvedl, že je vděčný Velké Británii za to, že tento týden oznámila nové navýšení balíčku obranné podpory pro Ukrajinu o 500 milionů liber (625 milionů dolarů).„Zvláštní pozornost byla věnována sankční politice. Je důležité rozšířit omezující opatření vůči Rusku a vyloučit možnost obcházení sankcí,“ uvedl Zelenskyj.Dodal, že Hunt se později ve čtvrtek setká s premiérem Denisem Šmyhalem a dalšími ministry.Uvedla, že Alexandr Fomin, spoluzakladatel stavební společnosti Olimpsitistroj, je podezřelý z poskytování úplatků Ivanovovi, který byl zadržen v úterý, a Sergeji Borodinovi, blízkému Ivanovovu spolupracovníkovi, který je rovněž ve vazbě.Vedant Patel, mluvčí ministerstva zahraničí, vysvětlil, že zbraně byly součástí březnového balíčku pomoci Ukrajině - nikoliv toho, který právě schválil Kongres a podepsal Joe Biden. „Neoznámili jsme to hned na začátku, abychom na žádost Ukrajiny zachovali její operační bezpečnost.“uvedli dva američtí představitelé pro agenturu Associated Press pod podmínkou anonymity. Jeden z nich uvedl, že Bidenova administrativa již dříve varovala Rusko, že pokud použije na Ukrajině balistické rakety dlouhého doletu, Washington poskytne stejnou schopnost Ukrajincům. Rusko tak od té doby učinilo.Vysvětlil, že rozhodnutí o jejich dodání bylo pečlivě a dlouho zvažováno. „Myslím, že nastal správný čas, a šéf [Biden] rozhodl, že nastal správný čas je poskytnout na základě toho, kde se právě teď bojuje.“Oznámení přišlo den po pozastavení konzulárních služeb pro muže ve věku 18 až 60 let žijící v zahraničí, dokud nebude zaveden nový zákon o mobilizaci. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že pozastavení pasů se vztahuje pouze na nové žádosti a že všechny dříve podané žádosti budou vyřízeny.Ve Varšavě se stovky Ukrajinců tísnily před zavřeným pasovým úřadem ve zmatené scéně. Mezi těmi, kteří měli pocit, že jsou terčem nespravedlivého útoku, panoval hněv. „Je to boj proti lidem, kteří utíkají před armádou,“ řekl Maksym, 38letý řidič kamionu. „Neptají se nás, z jakého důvodu jsme odjeli do zahraničí... Proč jsem vyhýbač odvodu, když jsem odjel do zahraničí legálně?“ řekl. Ukrajinský velvyslanec v Polsku Vasyl Zvarych agentuře AFP řekl, že „všechny žádosti podané na konzulárních úřadech Ukrajiny do 23. dubna ... budou v plném rozsahu vyřízeny a těmto lidem budou vydány pasové doklady“.. „Všechny byly dříve násilně deportovány do Ruska, ale díky zprostředkovatelskému úsilí našeho spřáteleného Kataru byly propuštěny,“ uvedl Zelenskyj, aniž by se zabýval tvrzením Ruska, že se výměna týkala 48 dětí. Ruská zmocněnkyně pro práva dětí Maria Lvová-Belová, která je mezinárodním trestním soudem stíhána za válečné zločiny, tvrdila, že Rusko předalo 29 dětí Ukrajině a 19 dětí putovalo do Ruska., potvrdily ve středu obranné zdroje v Kyjevě. Jako první o útocích informovaly úřady v západoruských regionech Smolensk a Lipeck, které obvinily ukrajinské bezpilotní letouny ze založení požárů v energetických zařízeních.