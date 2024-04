V čele obrovské, třinácté propalestinské demonstrace v Londýně bylo jedenáct židů, přeživších holocaust

28. 4. 2024

Na Trafalgarském náměstí stojí vedle skupiny lidí, kteří přežili holocaust, a jejich potomků žena, která se drží vodítka svého psa a na svůj telefon živě přenáší výzvu účastníkům propalestinského pochodu. „Proč nikdo z vás neodsoudí Hamás?“ opakuje několikrát pro ty, kteří se dívají online.



Většina účastníků pochodu ji ignoruje a raději dává najevo své uznání skupině jedenácti židů přeživších holocaust, kteří se staví proti izraelským akcím v Gaze. Jeden muž na ženu křičí, ale jeho přátelé ho rychle vedou dál.



Jde však o pochod mnoha tisíců lidí a jeden Londýňan, pravděpodobně padesátník, se chytí její návnady, křičí na ni „vy zatracení evangelikální křesťané“ a vyrazí jí telefon z ruky, když se žena otočí, aby ho natočila. „Kde je policie?“ volá a ve zmatku skončí na zemi a pořeže si nohu o rozbité sklo. Někteří z účastníků demonstrace jí přicházejí na pomoc a ona si kapesníkem utírá krev a vrací se ke svému živému vysílání. Odmítá sdělit své jméno, jen říká, že „reprezentuje Boží království“.



Timelapse video of the pro-Palestine protest in London against Israel's war on Gaza. pic.twitter.com/ZbTrRbG8TX — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 27, 2024



Stephen Kapos, 87letý muž z Budapešti, který přišel o většinu své rodiny během holocaustu, byl v centru demonstrace, když procházea centrem Londýna.



„Chceme zdůraznit naši solidaritu s palestinským lidem,“ řekl a dodal, že vzpomínky na holocaust by neměly sloužit jako zástěrka pro izraelské akce v Gaze. „Pravice tvrdí, že v Londýně jsou pro židy nepřístupné oblasti. Chceme dokázat, že to není pravda - jsme zde vítáni.“



Simon Moore, praktický lékař z Muswell Hill v severním Londýně, měl na krku ručně vyrobenou ceduli o svém otci, který přijel v Kindertransportu.



„Vím, že můj táta by věřil v palestinskou věc,“ říká. „Byl obětí toho samého, co se děje teď. Je velmi důležité, aby židé nebo lidé s židovským dědictvím řekli, že je to špatně.“



Na Trafalgarském náměstí se lidé zastavovali, aby pozdravili skupinu přeživších holocaust. Mark Etkind je jedním z organizátorů - jeho otec Michael pocházel z polské Lodže a přežil poté, co ho Společnost pro pomoc 1945 přivezla do Velké Británie.



„Od začátku bylo zcela jasné, že Netanjahu hodlá využít této příležitosti k masivní etnické čistce, která by se mohla stát genocidou,“ řekl. „Já a moji přátelé ve skupině jsme si uvědomili, že máme povinnost dát jasně najevo, že jsme proti tomu.



Je těžké o tom mluvit, aniž bychom se trochu rozčílili,“ dodal. „Když jsme na tomto protestu, protože jsme otevřeně židé, míra vřelosti a podpory byla ohromující.“



A co názor, že některé způsoby, jakými se holocaust v debatě používá, jsou zkreslené?



„Myslím, že lidé, kteří přirovnávají dění v Gaze k holocaustu, nejsou antisemité,“ říká Etkind. „Každý, kdo zná historii, ví, že věci nemůžeme chápat jinak než ve vzájemném srovnání. To, co se děje nyní nebo v budoucnu, nikdy nebude mít takový rozsah jako tragédie, která se stala za druhé světové války.



Ale to není útěchou pro někoho, kdo v Gaze přišel o celou rodinu, a bylo by kruté mu to říkat.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

