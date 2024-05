Co je horší, lži Izraele o Gaze nebo jeho západní podporovatelé, kteří tyto lži opakují?

2. 5. 2024

čas čtení 7 minut





Užiteční idioti neustále papouškují prokazatelně lživé izraelské výroky. Jednou mě napálíš, hanba tobě podruhé mě napálíš, hanba mně...

"Italové mají přísloví," napsal v 17. století britský dvořan Anthony Weldon, "'Kdo mě jednou oklame, je to jeho vina, ale když mě oklame dvakrát, je to moje blbost'," píše Mehdi Hasan.

Od strašlivého útoku ze 7. října krajně pravicová izraelská vláda a její armáda propagandistů oklamala a napálila západní politiky a novináře ne jednou či dvakrát, ale hned několikrát.



Lží, překrucování a nepravd je téměř příliš mnoho na to, abychom je mohli sledovat. Čtyřicet dětí sťatých Hamásem? Nikdy se to nestalo. Děti pečené v pecích nebo věšené na prádelních šňůrách? Nepravda. Doupě ve stylu bondovských zločinců ukryté pod nemocnicí al-Šifa? Ne. Palestinci v Gaze zachycení na kameru, jak předstírají svá zranění? Naprostý výmysl. Seznam rukojmích Hamásu nalezený na zdi v dětské nemocnici al-Rantísí? Promiňte, ne, byly to jen napsané dny v týdnu v kalendáři v arabštině.



A co zvěrstva, z nichž byly izraelské síly věrohodně obviněny, které hlasitě popíraly a později ... se ukázalo, žer obvinění bylo pravdivé? Únorový masakr o mouku? Bombardování uprchlického konvoje loni v říjnu? Útok bílým fosforem v jižním Libanonu, rovněž v říjnu?



Jak uvedl můj přítel, palestinsko-americký analytik Omar Baddar, v nyní již virálním tweetu:



Časová osa se opakuje:



- Izrael spáchá masakr



- Izrael popře masakr



- Média tvrdí, že nevíme, kdo masakr spáchal



- Vyšetřování odhaá, že masakr spáchal Izrael



- Zpravodajský cyklus pokračuje



- průměrný člověk neví, že Izrael systematicky páchá masakry.



Přesto Izraelci stále lžou a naše politické a mediální elity na Západě se nechávají obelhávat. Hanba jim.



Snad žádná izraelská lež však nebyla škodlivější, ničivější a smrtonosnější než tvrzení, že UNRWA - Agentura OSN pro pomoc a práci s palestinskými uprchlíky na Blízkém východě, hlavní organizace zodpovědná za poskytování pomoci v Gaze - se spolčila s Hamásem, a co hůř, že se 12 zaměstnanců UNRWA podílelo na teroristickém útoku ze 7. října. Proč? Protože to byla lež tak důsledná, že pomohla položit základy ničivého, trvajícího, uměle vyvolaného hladomoru uvnitř pásma Gazy.



Koncem ledna, po vytrvalé kampani proti UNRWA ze strany Izraele a jeho zástupců na Západě, která vyvrcholila neprokázaným obviněním, že se zaměstnanci UNRWA podíleli na zvěrstvech ze 7. října, pozastavilo 16 dárcovských zemí, včetně hlavního finančního sponzora UNRWA, Spojených států, agentuře financování ve výši přibližně 450 milionů dolarů.



Tyto země byly varovány, že ochromení UNRWA, největší humanitární organizace v Gaze, by mohlo "urychlit hladomor". Byly varovány, že tolik vychvalovaná izraelská zpravodajská dokumentace o Unrwě obsahuje pouze "chabá a neprokázaná tvrzení".



Ale oni Izraeli věřili.



V posledních třech měsících, kdy palestinské děti doslova umíraly hlady, mnohé z těchto zemí opožděně obnovily financování UNRWA - včetně německé vlády, která je druhým největším zdrojem finančních prostředků pro tuto agenturu.



Proč? Minulý týden dospěla nezávislá kontrola práce UNRWA, kterou vedla bývalá francouzská ministryně zahraničí Catherine Colonna, k závěru, že agentura "zůstává klíčovou v poskytování život zachraňující humanitární pomoci a základních sociálních služeb" a "jako taková je UNRWA nenahraditelná a nepostradatelná pro lidský a hospodářský rozvoj Palestinců".



Zásadní je, že s odkazem na výbušné tvrzení izraelské vlády, že zaměstnanci UNRWA se podíleli na útocích Hamásu, Colonna ve své zprávě uvedla, že "Izrael dosud neposkytl podpůrné důkazy" pro tato tvrzení. Poukázala také na to, jak UNRWA ve skutečnosti "každoročně sdílí seznamy zaměstnanců" s Izraelem i Spojenými státy, a odhalila, že "izraelská vláda od roku 2011 neinformovala UNRWA o žádných obavách týkajících se jakéhokoli zaměstnance UNRWA na základě těchto seznamů zaměstnanců".



Od roku 2011. Takže to všechno byla lež. Izraele. Znovu.



Nyní, aby bylo jasno, jak uvádí Julian Borger z Guardianu, "probíhá samostatné přezkoumání konkrétních tvrzení, že se zaměstnanci UNRWA podíleli na útoku ze 7. října", ale "při poslední zprávě ... Izrael stále odmítá spolupracovat" i při tomto přezkoumání. (I v nepravděpodobném případě, že toto druhé přezkoumání skutečně dospěje k závěru, že se útoku zúčastnil tucet zaměstnanců, je to 12 z 13 000 zaměstnanců UNRWA v Gaze - tedy asi 0,01 % z celkového počtu zaměstnanců!)



Spojené státy nicméně odmítly obnovit svou podporu UNRWA; kongres totiž přijal zákon zakazující financování agentury nejméně do března 2025.



Napálit mě jednou ... nebo stokrát? Vezměte si důvěřivé politiky a odborníky, kteří se poslušně zopakovali a podpořili falešný narativ Izraele o UNRWA.



Například republikánský senátor Ted Cruz od ledna do března šestkrát tweetoval o UNRWA a tvrdil, že agentura "podporuje terorismus", je "zkompromitovaná Hamásem" a měla "nejméně 12 zaměstnanců ... zapojených do teroristického útoku ze 7. října".



David Frum, bývalý autor projevů George W. Bushe, prohlásil, že je "dávno na čase UNRWA zrušit", a obvinil ji z "poskytování materiální podpory teroristické organizaci".



UNRWA, napsal neokonzervativní sloupkař Bret Stephens v New York Times, "se zdá být zamořena teroristy a jejich sympatizanty" a "měla by být zrušena".



Všichni se mýlili; všichni šířili lži; všichni šířili izraelskou propagandu.



A bohužel to nebyli jen republikáni a pravičáci. Byla mezi nimi i řada sněmovních demokratů, kteří slepě opakovali nepodložená tvrzení Netanjahuovy vlády o UNRWA.



Například demokratický kongresman Josh Gottheimer, podobně jako Ted Cruz, vydal od ledna do března půl tuctu tweetů útočících na UNRWA a prohlásil, že "důkazy jsou jasné: Zaměstnanci @UNRWA 7. října podpořili Hamás". Demokratický kongresman Brad Sherman uvedl, že tleská rozhodnutí Bidenovy administrativy pozastavit financování UNRWA, a prohlásil, že zaměstnanci agentury "byli odhaleni jako teroristé". Kongresman Ritchie Torres na Twitteru napsal, že UNRWA "vládla v Gaze na příkaz Hamásu".



Žádný z těchto prominentních demokratů od zveřejnění nezávislého přezkumu minulý týden tato nepravdivá tvrzení na svých twitterových účtech neodvolal. Dokonce se ani nezmínili o výsledcích tohoto přezkumu.



Nejhorší ze všeho však bylo prohlášení Antonyho Blinkena, demokratického ministra zahraničí, z 29. ledna, kdy přiznal, že Spojené státy "neměly možnost [obvinění] samy prošetřit", ale poté tato neověřená izraelská obvinění označil za "velmi, velmi důvěryhodná".



Přesto jen o pár týdnů později vlastní americká Národní zpravodajská rada uvedla, že pouze s "nízkou důvěrou" vyhodnotila, že se pracovníci UNRWA podíleli na útoku ze 7. října. (Americká zpravodajská komunita definuje "nízkou důvěru" jako "nedostatečnou, pochybnou nebo velmi roztříštěnou" - přesný opak "vysoce, vysoce důvěryhodné").



Blinken se za své nepravdivé tvrzení dosud neomluvil, ani ho neodvolal.



Zeptejte se sami sebe: co je horší? Lži izraelské vlády, nebo lidé na Západě, kteří jim stále věří a posilují je? Nepodložená obvinění izraelské vlády vůči UNRWA, nebo západní vlády, které je pak přijaly jako fakt a okamžitě přerušily financování největší humanitární agentury v Gaze?



Izrael vyhladověl obyvatele Gazy. Hanba hlupákům, kteří jim to pomáhali ospravedlnit.

