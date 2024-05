Izraelci usmrtili čelného palestinského chirurga

4. 5. 2024

čas čtení 3 minuty



Channel 4 News, 4. května 2024: Dr. Adnan al-Burshi byl jedním z předních chirurgů končetin v Gaze. Otec tří dětí, který absolvoval stáž na Kings College v Londýně a poté se vrátil domů, aby pracoval na traumatologickém oddělení nemocnice al Šifa. Kvůli obléhání ze strany IDF byl nucen opustit své pacienty a v prosinci byl spolu se zdravotnickým personálem zadržen v jiné nemocnici v Gaze. Zpráva o jeho smrti se rozšířila dnes, necelých 24 hodin poté, co Izrael propustil vězně zpět do Gazy, spolu s tělem Ismaila Khadera, dalšího muže, který stejně jako on zemřel ve vazbě. Tělo lékaře al-Bursího je mezitím stále zadržováno izraelskými úřady. Britský Palestinec Dr. Ghassan Abu Sittah pracoval po jeho boku v nemocnici Al Shifa těsně před začátkem obléhání.





Dr. Ghassan Abu Sitta: „Naposledy jsem ho viděl den před obklíčením nemocnice Šifa a tak nějak jsme se křižovali na chodbě, zatímco každý z nás šel na svůj operační sál, a on byl vždycky tak přátelský a vždycky, víte, i v těch nejtěžších chvílích se usmíval.“





Podle Palestinského sdružení vězňů je lékař al-Bursshi osmnáctým Gazanem, který zemřel ve vazbě od 7. října. Desítky vězňů propuštěných v minulých měsících hlásí špatné zacházení, včetně mučení a spánkové deprivace, což Izrael popřel s tím, že "dodržuje mezinárodní právo". Izraelská vězeňská služba tvrdí, že lékař al-Burshi byl zadržován z důvodů národní bezpečnosti. Není jasné, jak zemřel.





Byl vedoucím oddělení ortopedie v nemocnici Al Šifa, kterou v listopadu obléhaly IDF. Byl nucen opustit své pacienty. poté se přesunul do nemocnice Aloala v uprchlickém táboře Jabalia, kde byl v prosinci zadržen spolu s dalšími deseti lidmi. Dne 19. dubna vydala izraelská vězeňská služba prohlášení, že zde zemřel vězeň ve věznici Ofer na Západním břehu a včera Izrael propustil 64 palestinských vězňů přes přechod Kerem Šalom. Teprve po jejich návratu došlo k zjištění o jeho smrti. Muž, který zemřel, byl padesátiletý chirurg.





Dr. Ghassan Abu Sitta: Byl to člověk, který se vystudoval v Německu, absolvoval výcvik ve Velké Británii. Zůstat v Gaze pro něj byla jedna z možností. Mohl odejít jinam, mohl získat práci v kterékoli zemi, kterou by si vybral. Ale on se rozhodl být se svými lidmi. Rozhodl se jim sloužit. Rozhodl se zůstat v nemocnici Šifa, když byla obléhaná, a pak se rozhodl opustit Šifu a jít do jiné nemocnice, aby pokračoval ve své práci.





0

157

Lékařské skupiny, včetně Světové zdravotnické organizace, vyzvaly k zastavení útoků na zdravotnické pracovníky v Gaze, přičemž podle výzkumu Insecurity Insights jich bylo dosud zabito více než 200. Ztrátu dr. al-Burshiho pocítí ti, kteří jeho péči potřebovali nejvíce. Je to válka, jejíž boje se odehrávají nejen na ulicích a ve vzduchu, ale právě v institucích, které by měly být nejbezpečnější.