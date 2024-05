Krize na Blízkém východě: Hamás odsoudil izraelský příkaz k evakuaci Rafáhu jako „nebezpečnou eskalaci

6. 5. 2024

čas čtení 13 minut

- Několik hodin poté, co izraelská armáda vyzvala obyvatele a vysídlené osoby ve východních čtvrtích, aby opustili město Rafáh, nejjižnější město Gazy, a připravila se tak na útok na město a jeho okolí, se z něj evakuují tisíce lidí.



Svědci popisovali, jak vyděšené rodiny v pondělí opouštěly město pěšky, na oslech nebo nacpané s věcmi do přetížených nákladních aut. Noční izraelské nálety posílily paniku a strach a přiměly další, aby uposlechli pokynů k přesunu.



„Ve všech oblastech Rafáhu, včetně oblastí západně od města, panuje extrémní napětí. Mnozí začali uvažovat o evakuaci a mnozí se již evakuovali,“ uvedl jeden ze svědků.

Izraelská armáda vyzvala lidi, aby se evakuovali z východních čtvrtí Rafáhu a vydali se do „rozšířené humanitární zóny“ na jihu Gazy



Hamás: Izraelský příkaz k evakuaci Rafáhu je „nebezpečnou eskalací, která bude mít následky“.



Vysoký představitel Hamásu prohlásil, že izraelský příkaz k evakuaci civilistů z Rafáhu je „nebezpečnou eskalací, která bude mít následky“.



Sami Abu Zuhri to v pondělí řekl agentuře Reuters.



Izraelská armáda vydala výzvu, aby obyvatelé a vysídlené osoby opustili východní čtvrti Rafáhu a vydali se do „rozšířené humanitární zóny“ na jihu Gazy. IDF uvedla, že operace má „omezený rozsah“, a odhadla, že bude třeba přesunout asi 100 000 lidí.

Israeli army threw leaflets in Rafah asking people to evacuate towards Al Mawasi area southwest the Gaza Strip. pic.twitter.com/7rJZkDgsdM — Maram Humaid (@MaramGaza) May 6, 2024 Izraelské obranné síly (IDF) v prohlášení uvedly, že výzvu k evakuaci vydávají prostřednictvím „oznámení, textových zpráv, telefonátů a mediálního vysílání v arabštině“. Izraelskámáda na sociálních sítích uvedla, že proti militantům zakročí „extrémní silou“.



Izraelský ministr obrany Yoav Gallant uvedl, že vojenská akce v Rafáhu je nutná kvůli odmítnutí příměří v Gaze, v jehož rámci by palestinská islamistická skupina propustila některá rukojmí. V neděli v televizním projevu premiér Benjamin Netanjahu opět odmítl požadavky Hamásu na definitivní ukončení války v Gaze.

Agentura Associated Press připomíná, že v Rafáhu a jeho okolí se tísní asi 1,4 milionu Palestinců, což je více než polovina obyvatel Gazy. Většina z nich uprchla ze svých domovů na jiných místech území, aby unikla izraelskému náporu, a nyní čelí dalšímu stěhování.





Žijí v hustě zaplněných stanových táborech, přeplněných přístřešcích OSN nebo přeplněných bytech, jsou odkázáni na mezinárodní potravinovou pomoc a jejich hygienické systémy a infrastruktura zdravotnických zařízení jsou ochromeny. Izrael opakovaně bombarduje oblast Rafáhu a také opakovaně bombarduje oblast, do které nyní nařizuje Palestincům uprchnout.

„Izraelské úřady nadále odmítají humanitární přístup organizacím OSN,“ uvedl v neděli.





An Israeli offensive in #Rafah would mean more civilian suffering & deaths. The consequences would be devastating for 1.4 million people@UNRWA is not evacuating: the Agency will maintain a presence in Rafah as long as possible & will continue providing lifesaving aid to people pic.twitter.com/8anQ8Eq6Gv — UNRWA (@UNRWA) May 6, 2024

h, uvedla tisková agentura AFP.Libanonské oficiální sdělovací prostředky rovněž uvedly, že při izraelském útoku, který se uskutečnil dříve v pondělí na východě země, byli zraněni tři lidé, přičemž izraelská armáda uvedla, že zasáhla „vojenský komplex“ Hizballáhu.- Pokud dojde k ofenzívě v Rafáhu, povede to ke „zhroucení pomoci“, která je v celé této oblasti Gazy závislá na uzlu v Rafáhu, varovala Norská rada pro uprchlíky.Izraelská armáda mezitím v oblasti Rafáhu shazuje letáky.Izraelská armáda vyzvala obyvatele a vysídlené osoby, aby opustili východní čtvrti Rafáhu a vydali se do „rozšířené humanitární zóny“ na jihu Gazy. Izraelské obranné síly (IDF) v prohlášení uvedly, že výzvu k evakuaci vydávají prostřednictvím „oznámení, textových zpráv, telefonátů a mediálního vysílání v arabštině“.Izraelský ministr obrany Yoav Gallant sdělil svému americkému protějšku Lloydovi Austinovi, že vojenská akce v Rafáhu je nutná kvůli tomu, že Hamás odmítl zprostředkované návrhy na příměří v Gaze, na jejichž základě by palestinská islamistická skupina propustila některá rukojmí. Gallant prohlásil, že Hamás to s dohodou nemyslí vážně, a varoval před „silnou operací v Rafáhu ve velmi blízké budoucnosti“.Izrael chce, aby evakuovaní zamířili do al-Mawasi, pustého úseku pobřeží, který od počátku války označuje za „humanitární zónu“. Tato oblast však byla opakovaně bombardována Izraelem.. Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že vypálilo rakety na izraelskou armádní základnu vedle přechodu. Uzavření přechodu Kerem Šalom přišlo krátce poté, co šéf Světového potravinového programu OSN prohlásil, že ve zdevastované severní části Gazy panuje „plný hladomor“.Kritici tento krok označili za „temný den pro média“ a vyvolal nové obavy ohledně postoje tvrdé vlády Benjamina Netanjahua ke svobodě slova.Benjamin Netanjahu v televizním projevu znovu odmítl požadavky Hamásu na definitivní ukončení války v Gaze s tím, že jakékoli trvalé příměří by skupině umožnilo zůstat u moci a představovat pro Izrael trvalou hrozbu.Během druhého dne jednání o příměří v Káhiře s egyptskými a katarskými zprostředkovateli setrvali vyjednavači Hamásu na svém stanovisku, že jakákoli dohoda o příměří musí ukončit válku, uvedli palestinští představitelé.Sedm dobrovolných zdravotníků ve věku od 18 do 25 let bylo zabito při útoku na středisko záchranné služby patřící libanonskému sdružení Succor ve městě al-Habaríja na jihu Libanonu 27. března.Není jasné, zda se toto setkání má ještě uskutečnit.Varování přišlo několik hodin poté, co šéf Unrwa Philippe Lazzarini uvedl, že mu byl již podruhé od začátku války odepřen vstup do Gazy.

















Podrobnosti v angličtině ZDE

V úterý Netanjahu vyhrožoval, že Izrael bude pokračovat v ofenzivě na jižní město, i kdyby obnovené úsilí o mezinárodně zprostředkované rozhovory s Hamásem vedlo k propuštění rukojmích a příměří.V projevu v Jeruzalémě izraelský premiér řekl:Představa, že zastavíme válku dříve, než dosáhneme všech jejích cílů, nepřichází v úvahu. Vstoupíme do Rafáhu a zlikvidujeme tamní prapory Hamásu - s dohodou nebo bez ní, abychom dosáhli úplného vítězství.ale nepotvrdila, že jde o začátek širší invaze do města. Informuje o tom agentura Associated Press:Mluvčí armády podplukovník Nadav Šošani uvedl, že asi 100 000 lidí dostalo příkaz přesunout se do nedaleké humanitární zóny al-Mawasi, kterou vyhlásil Izrael.Řekl, že Izrael připravuje „operaci omezeného rozsahu“ a nechtěl říci, zda se jedná o začátek širší invaze do města.Loni v říjnu však Izrael oficiálně neoznámil zahájení pozemní invaze, která trvá dodnes.Tento krok přichází den poté, co ozbrojenci Hamásu provedli z oblasti smrtící raketový útok, při kterém zahynuli tři izraelští vojáci.Šošani uvedl, že Izrael zveřejnil mapu evakuační oblasti a že rozkazy byly vydávány prostřednictvím letáků shazovaných z oblohy, textových zpráv a rozhlasového vysílání.Uvedl, že Izrael rozšířil humanitární pomoc do al-Mawasi, včetně polních nemocnic, stanů, potravin a vody.Navzdory tomu, že ji izraelská armáda označila za bezpečnou zónu, nebyla al-Mawasi ušetřena násilí.Bezpečnost je zde „relativní pouze ve srovnání se zbytkem území“, uvedli v březnu reportéři Guardianu Jason Burke, Aseel Mousa a Malak A Tantesh. Napsali:V lednu izraelský letecký útok zasáhl obytný komplex v al-Mawasi, kde se nacházely lékařské týmy a jejich rodiny z Mezinárodního záchranného výboru a Lékařské pomoci Palestincům, dvou nevládních organizací působících v Gaze.Minulý měsíc během vojenské operace izraelský tank ostřeloval dům, kde se ukrývali zaměstnanci Lékařů bez hranic a jejich rodiny, a dva z nich zabil a šest zranil.Existuje řada dalších zpráv o dalších zraněních v al-Mawasi, většinou připisovaných izraelskému bombardování nebo leteckým útokům.Americký ministr zahraničí Antony Blinken v pátek uvedl, že Izrael dosud nepředložil „věrohodný plán skutečné ochrany civilistů, kteří jsou v ohrožení“, a bez takového plánu Washington „nemůže podpořit velkou vojenskou operaci směřující do Rafáhu“.Krátce po zahájení války v Gaze 7. října Izrael Palestincům žijícím na severu Gazy řekl, aby se přesunuli do „bezpečných zón“ na jihu území - včetně Rafáhu.Rafáh byl však opakovaně bombardován ze vzduchu a Palestinci pravidelně tvrdí, že žádná oblast Gazy není bezpečná.Oznámení o evakuaci přichází několik hodin poté, co byl uzavřen jeden z hlavních přechodů, který slouží k dodávkám humanitární pomoci do Gazy, poté, co při raketovém útoku, k němuž se přihlásil Hamás, zahynuli tři vojáci.Izraelská armáda uvedla, že z Rafáhu bylo vypáleno 10 projektilů směrem k oblasti přechodu Kerem Šalom. Přechod byl brzy poté uzavřen, ale ostatní přechody zůstaly otevřené.Ozbrojené křídlo Hamásu uvedlo, že vypálilo rakety na izraelskou armádní základnu vedle přechodu, ale nepotvrdilo, odkud je vypálilo. Média Hamásu citovala zdroj blízký skupině, podle něhož obchodní přechod nebyl cílem.Krátce po útoku Hamásu zasáhl izraelský letecký útok dům v Rafáhu, při němž zemřeli tři lidé a několik dalších bylo zraněno, uvedli palestinští zdravotníci.Izraelská armáda uvedla, že se domnívá, že Hamás cílil na vojáky shromážděné na hranicích Gazy v rámci příprav na možnou invazi do Rafáhu.- V neděli izraelský ministr obrany Yoav Gallant varoval, že vojenská akce v Rafáhu by mohla začít „ve velmi blízké budoucnosti“.Gallant ve svém prohlášení uvedl, že Hamás zřejmě nemyslí vážně dosažení příměří v rámci probíhajících rozhovorů o příměří.To znamená, že ve velmi blízké budoucnosti začnou silné vojenské akce v Rafáhu i ve zbytku pásma.“