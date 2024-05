OSN varuje: Více než 100 000 lidí uprchlo z Rafáhu.Izrael zesílil údery

9. 5. 2024

čas čtení 8 minut





Hluboké obavy, že vysídlení lidé jsou nuceni vracet se do trosek bývalých domovů bez „základních věcí nezbytných k životu“





Více než 100 000 lidí uprchlo z Rafáhu poté, co Izrael zintenzivnil bombardování, uvedli představitelé OSN. Je to pohyb obyvatelstva v Gaze za mnoho měsíců.



Humanitární úředníci sledují počty osob prchajících z Rafáhu, nejjižnějšího města v Gaze, kde se ukrývá více než 1 milion lidí vysídlených z jiných částí území.



Očekává se, že jejich počet bude stoupat, přičemž humanitární pracovníci se ve čtvrtek hluboce obávali, že nově vysídlení lidé skončí v provizorních táborech bez jakýchkoli služeb a octnou se v troskách svých bývalých domovů bez „základních věcí nezbytných k životu".





Jeden z úředníků OSN v Rafáhu řekl: „Panuje zde velký strach a obavy. Silnice jsou velmi přeplněné auty, oslími povozy, vozíky, pick-upy a pěšími lidmi. Někteří již byli vysídleni vícekrát a snaží se s sebou vzít materiál na přístřeší, což není snadné, jiní se stěhují poprvé.



„Během několika dní by se mohlo jednat o 300 000 lidí. Problém je, že v podstatě není místo, kam by se takové množství lidí mohlo dostat, které by bylo bezpečné a vybavené tak, aby poskytovalo základní věci potřebné k životu.“



Vzhledem k tomu, že po sedmi měsících války neexistují žádné zásoby a zásobování jižních částí Gazy bylo po úterním izraelském obsazení palestinské strany hraničního přechodu Rafáh přerušeno, nemohly humanitární organizace „příliš pomoci“, uvedl druhý úředník.



Ve čtvrtek bylo zaznamenáno nejméně 20 leteckých útoků a 12 případů ostřelování tanků, přičemž Hamás vypálil sedm raket na Izrael nebo izraelské jednotky.



Izraelské údery se soustředily především na východní čtvrti, které byly evakuovány po pokynech vydaných v pondělí Izraelskými obrannými silami (IDF). Po celou dobu byly hlášeny další údery a silné ostřelování, přičemž zasaženy byly i cíle v jiných částech Rafáhu, což způsobilo ztráty na životech a všeobecný strach.



Útoky v okolí Rafáhu přicházejí uprostřed nového kola jednání o příměří v Káhiře a navzdory výslovnému nesouhlasu USA. Vyvolaly novou krizi ve vztazích mezi Izraelem a jeho nejvěrnějším spojencem a americký prezident Joe Biden prohlásil, že přeruší dodávky americké munice, kterou Izrael používá k útokům v městském prostředí, jako je Rafáh.



Bidenovo rozhodnutí vyvolalo v Izraeli hněv. Ve čtvrtek izraelský ministr zahraničí Israel Katz prohlásil, že země bude „pokračovat v boji proti Hamásu až do jeho zničení“, a dodal, že „neexistuje spravedlivější válka než tato“.



Krajně pravicový ministr financí Bezalel Smotrich vyzval k „úplnému dobytí Rafáhu, a čím dříve, tím lépe“.





Úředníci emirátské nemocnice, jednoho z mála zbývajících fungujících zdravotnických zařízení ve městě, se připravují na omezení provozu z obavy před izraelským útokem. Tím se ještě více sníží již tak nedostatečné zásobování více než milionu lidí v Rafáhu a jeho okolí.





Izraelské úřady popřely, že by omezovaly přísun pomoci do Gazy, a uvedly, že hraniční přechod Kerem Šalom východně od Rafáhu, hlavní vstupní bod pro nákladní dopravu na území, je otevřený, přestože byl opakovaně terčem raketových útoků Hamásu.

Podle ministerstva zdravotnictví území ovládaného Hamásem zahynulo v Gaze nejméně 34 904 lidí, většinou žen a dětí.







Nemocnice Abu Yousef al-Najjar na východě Rafáhu byla v úterý evakuována. Podle zdravotníků se OSN plánuje ve čtvrtek pokusit získat životně důležité léky a vybavení pomocí „vysoce rizikového“ konvoje.Ostatní zdravotnická zařízení v Rafáhu byla v posledních dnech přetížena, ředitel kuvajtské nemocnice vydal ve čtvrtek ráno na sociálních sítích zoufalou výzvu, aby zdravotníci pomohli ošetřit oběti.Ministerstvo zdravotnictví v Gaze ve čtvrtek informovalo o dalších nejméně 60 úmrtích za předchozích 24 hodin. Od pondělí, kdy Izrael nařídil evakuaci obyvatel východní části Rafáhu, se denně hlásí více než 50 obětí, přičemž maximum bylo 33 obětí na začátku května.Obyvatelé popsali, že je děsí drony, které létají ulicemi, vznášejí se nad potenciálními cíli a pak se přesunou dál, a neustálý zvuk velkých výbuchů.„Nemůžu chodit, nohy už mě nechtějí zvednout. Už tak dlouho se bojím,“ řekl jeden 45letý muž, který nemohl odejít, protože žije se svými nemocnými a starými rodiči.Představitelé humanitární pomoci tvrdí, že je stále více znepokojuje akutní nedostatek pohonných hmot a potravin. „Žádné nepřicházejí, a pokud nějaké nepřijde, nebudeme se moci pohybovat ani spouštět generátory, které pohánějí vodní čerpadla a naše komunikační systémy,“ řekl jeden z úředníků OSN.Druhý úředník OSN odhadl, že zbývající zásoby vystačí na „48 hodin“ běžného provozu.Ačkoli IDF označily útok na přechod Rafáh za omezenou vojenskou operaci, nikoli za dlouho hrozící plnohodnotný útok na město, vysocí izraelští představitelé uvedli, že ofenziva bude pokračovat, dokud nebude Hamás „z Gazy odstraněn“.Izraelská vláda a armáda tvrdí, že v Rafáhu sídlí zbývající síly Hamásu a že nejvyšší představitelé se ukrývají v tamních tunelech a využívají rukojmí držená po celou dobu sedm měsíců trvající války jako lidské štíty.Alí Barhúm, zdravotník, který byl v úterý evakuován z nemocnice al-Najjar, řekl: „Nyní je [izraelská] armáda rozmístěna a bombarduje východně od města ve čtvrti al-Šúka a také východně od přechodu Rafáh, ale dochází k cílenému bombardování i v některých oblastech na jihu a západě Rafáhu.„Včera jsme nepřijali žádného mrtvého, protože všichni byli převezeni do kuvajtské specializované nemocnice, protože zde nejsou žádné márnice pro mrtvé a dokonce ani márnice [nikde jinde]. Počet mrtvých byl včera večer asi osm.“Svědci ve čtvrtek ráno informovali o jednom úderu na dům v al-Šúce patřící lékaři, při kterém bylo zabito mnoho civilistů.Podle interních poznámek OSN opustilo Rafáh do středečního večera 22 000 lidí, kteří zamířili k pobřeží, především rodiny, „které se přesouvaly v automobilech, nákladních autech, na motorkách a oslích povozích se svým majetkem včetně mouky a potravin“.Dalších téměř 50 000 lidí směřovalo do Chán Júnisu, města zničeného boji na počátku války. Mnozí z nich používají poslední úspory na zaplacení poplatků za dopravu, které se pohybují od 200 (160) do 400 dolarů.IDF označily Chán Júnis a pobřežní zónu al-Mawásí za „rozšířenou humanitární zónu“, kde ti, kdo splní její pokyny k evakuaci části Rafáhu, najdou přístřeší, potraviny a další nezbytné potřeby.Pracovníci humanitárních organizací a ti, kteří se již v těchto místech nacházejí, však popisují děsivou přeplněnost, nedostatečné zásoby potravin, omezené a kontaminované zásoby vody a téměř žádné hygienické podmínky. V těžkých bojích zůstala ve velké části Chán Júnisu nevybuchlá munice.Dr. James Smith, britský odborník na Rafáh, který navštívil obě místa, řekl: „Al-Mawasi je velmi přeplněné. Lidé se snaží se najít nějaké místo, ale není kde. V některých částech Chán Júnisu jsou jen trosky. Neexistuje žádný funkční systém, který by tam udržel život.“Mluvčí izraelské vlády ve středu popsal pomoc, která se „hromadí“ na palestinské straně přechodu Kerem Šalom, a vyzval OSN, aby lépe zajistila její distribuci. Představitelé humanitární pomoci v Gaze uvedli, že se nemohou dostat do Kerem Šalom, protože jejich zaměstnanci uprchli nebo byli evakuováni, a v bezprostřední blízkosti přechodu pokračuje střelba.Jeden z představitelů OSN uvedl: „Potřebujeme bezpečnostní prověrku, potřebujeme lidi a palivo. Ani jedno nemáme ... takže se nemůžeme dostat k [pomoci].“