Jak americké speciální jednotky cvičí Ukrajince – a co se na oplátku učí

10. 5. 2024

čas čtení 7 minut

Ukrajinští vojáci přinášejí zkušenosti z bojiště, které pomáhají přetvářet vlastní speciální operace americké armády, píše Sam Skove. Ukrajinští vojáci přinášejí zkušenosti z bojiště, které pomáhají přetvářet vlastní speciální operace americké armády,

Plukovník americké armády Lucas VanAntwerp seděl jedné noci s vojáky ukrajinských speciálních sil, když přišla špatná zpráva: Vojáci, které znali na Ukrajině, zemřeli při havárii vrtulníku.

Nebyla to první zpráva o obětech toho dne. Již dříve se dozvěděli, že tank přepadl a zničil vozidlo speciálních jednotek. Ruské síly kontrolovaly oblast a zabránily dokonce i vyzvednutí těl.

"Tak nějak si vybrali své chvíle k tomu, aby truchlili nad ztrátou," řekl VanAntwerp, který do loňského července velel 10. skupině speciálních sil. "A pak řekli: 'Dobře, pojďme se najíst'."

VanAntwerp vzpomínal, že byl ohromen jejich vyrovnaností. Taková ztráta by jeho ovlivnila po další měsíce, které by se odehrávaly v osobních vzpomínkách a rozhovorech s blízkými mrtvých vojáků.

"To se děje každý den," řekli mu Ukrajinci. "To je rozdíl mezi vašimi a našimi válkami. Ztrácíme tisíce lidí." Nezbývalo nic jiného, než jít dál. Ukrajina do srpna 2023 ztratila desítky tisíc vojáků.

Od začátku ruské invaze před více než dvěma lety VanAntwerp a další vojáci speciálních armádních jednotek vycvičili tisíce ukrajinských komand v Polsku i jinde. A američtí vojáci se také poučili – nejen o speciální odolnosti Ukrajinců, ale také o lekcích z evropských bojišť, která nyní formují speciální operace armády a modernizační úsilí.

V červenci 2021 převzal velení 10. skupiny speciálních sil armády, která od počáteční ruské invaze v roce 2014 pomáhala Ukrajině přetvořit její speciální operátory na síly západního stylu.

Práce VanAntverp na Ukrajině začala tím nejméně příznivým možným způsobem: Zničením citlivého komunikačního zařízení, když se americké síly v lednu 2022 stáhly z Kyjeva. Byl to případ geopolitického déjà vu. VanAntverpskův prapor byl také poslední, který opustil Afghánistán.

"Mám zkušenosti s odcházením od partnerů. Není to něco, co bych chtěl dělat znovu," řekl.

Poté, co se stáhli do Polska, jeho vojáci zahájili výcvikové operace pro ukrajinské speciální jednotky. Zpočátku se jim dostalo jen pramínku uprostřed hektických prvních měsíců ruské invaze v plném rozsahu. Pak se z toho stala povodeň. Ukrajina měla v době rozhořčené války asi 2 000 speciálních operátorů, ale chtěla jich asi dvakrát tolik.

Desátá skupina nyní trénuje stovky Ukrajinců měsíčně, uvedl VanAntwerp. Někteří absolvují vysoce specializovaný výcvik: učí se ovládat drony, sestřelovat je nebo používat jiné vybavení. Jiné skupiny se učí útočit na cíle vybrané ukrajinskými speciálními jednotkami.

"Jel jsem ve dvě hodiny ráno na lodích, trefoval jsem falešné cíle, proti proudu řek v různých zemích s 20 Ukrajinci," řekl VanAntwerp. "O tři týdny později dělají skutečné mise na řekách."

Někteří z Ukrajinců, které cvičí, jsou ostřílení speciální operátoři, ale mnozí z nich jsou čerstvě naverbovaní. Jeden velitel praporu byl jmenován poté, co byli zabiti dva jeho předchůdci. Kromě několika důvěryhodných důstojníků byla většina vojáků v jeho jednotce nová.

"Většinou to byl spíše základní výcvik a bylo to více lidí, kteří právě přicházeli z ulice," řekl VanAntwerp.

Výsledky výcviku se mohou lišit v závislosti na schopnostech velitelů, řekl VanAntwerp. Disciplinovanějším jednotkám se dařilo lépe, zatímco těm s méně kvalifikovanými veliteli se nedařilo. Jedna jednotka byla každé ráno venku a dělala tělesný trénink na vlastní pěst – a vedla si dobře. Další jednotka, která byla sestavena na poslední chvíli, nepostupovala tak snadno.

"Opravdu to záviselo na lídrovi," řekl.

Výcvik byl v mnoha případech založen na spolupráci, kdy se ukrajinští a američtí vojáci učili jeden od druhého. Ukrajinští vojáci často říkali jeho vojákům, která americká taktika nebude na ukrajinských bojištích fungovat.

"Bylo to 50 na 50: Vy učíte nás, my učíme vás," řekl.

VanAntwerp řekl, že někdy to nejlepší, co Američané pro své ukrajinské protějšky udělali, bylo to, že jim prostě poskytli bezpečný prostor pro nácvik určitých typů operací, jako je útok na zákopy.

"Častokrát tam sedíte a díváte se, jak učí své kluky," řekl.

Vzhledem k tomu, že USA nemají na Ukrajině žádné síly, řekl VanAntwerp, instruktoři 10. skupiny se často ocitají ve frustrující hře na telefon, když se snaží odhadnout potřeby, počty a vybavení ukrajinských jednotek, které míří jejich směrem. Někteří dorazí bez vojáků; někteří přinášejí něco navíc. Jedna jednotka dorazila s více minomety, než se očekávalo, což donutilo instruktory shánět dostatek nábojů pro cvičení.

"Téměř vždy jste skončili s nějakým tím zmatkem na začátku každého kurzu," řekl.

Hovory neustanou, když se Ukrajinci vrátí domů, aby bojovali, řekl VanAntwerp. Vycvičené jednotky dostanou telefonní linku s 10. skupinou, což jim umožní požádat o radu, když například čelí těžkému úkolu.

Ptali se: "Co bys dělal, kdybys byl na našem místě?"

VanAntwerp, který se vrátil do Spojených států v červenci, nyní řídí Centrum modernizace sil Velitelství speciálních operací armády. Centrum bylo založeno v roce 2019 a vede vývoj konceptů USASOC, analýzu a studie budoucího válčení, vědu a technologii, koncepty a experimenty, určování požadavků a integraci schopností.

Mezi hlavní priority patří drony a vybavení pro boj s drony, což jsou klíčové rysy války na Ukrajině. Zmínil také okrajovější, ale stále diskutovanější témata, jako je klamání na bojišti: Například simulace armádních formací s cílem odvést pozornost nepřítele od skutečných jednotek.

"Musíme přijít na to, jak to udělat ve velkém měřítku a koordinovaně," řekl.

VanAntverp varovaly před tím, aby se Ukrajina brala jako dokonalý model pro budoucí války. Poznamenal, že Rusku se nepodařilo uzavřít přísun západních zbraní, které proudí na Ukrajinu. USA by nemusely mít takové štěstí v konfrontaci s Čínou kvůli Tchaj-wanu.

Mezi hlavní ponaučení, která si z Ukrajiny odnesl, však patří rychlost, s jakou musí probíhat inovace. Zbraně používané na Ukrajině musí mít velký dopad první den, kdy jsou použity, řekl. Druhý den bude Rusko pracovat na protiopatření.

Američtí obranní činitelé často říkali, že Rusko je schopno najít protiopatření proti americkým zbraním, včetně přesně naváděné munice.

"Myšlenka na to, že budeme mít asymetrickou výhodu díky novému kusu výbavy po dobu asi šesti měsíců - to se prostě nestane," řekl.

VanAntwerp uvedl, že si z odolnosti Ukrajiny tváří v tvář těžkým ztrátám vzal další dvě ponaučení. Za prvé, že americká veřejnost musí pochopit, že budoucí válka by mohla znamenat desítky tisíc amerických obětí. Za druhé, vojenští lídři se musí naučit zvládat emocionální dopady.

"To je jedna z těch lekcí, které jsme se naučili: Jak se jako lídr posunout dál od toho, že každý den ztrácíte spoustu lidí?" řekl.

Zdroj v angličtině: ZDE

0