Human Rights Watch: Britsko-palestinskému lékaři byl odepřen vstup do Schengenu

11. 5. 2024

čas čtení 7 minut





Hlášený zákaz hrozí podkopáním německého závazku ke svobodě projevu a shromažďování

(Londýn, 10. května 2024) - Německá vláda musí veřejně vysvětlit, zda uložila zákaz vstupu do celého Schengenu významnému britsko-palestinskému chirurgovi a akademikovi Dr. Ghassanu Abu Sittahovi, a pokud ano, tak z jakých důvodů, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. Dr. Abu Sittahovi byl v posledních týdnech odepřen vstup do Německa a Francie a 9. května 2024 nizozemští úředníci informovali palestinského velvyslance v Nizozemsku, že Dr. Abu Sittahovi nebude umožněn vstup do země 15. května na akci na palestinském velvyslanectví v Haagu.

(Londýn, 10. května 2024) - Německá vláda musí veřejně vysvětlit, zda uložila zákaz vstupu do celého Schengenu významnému britsko-palestinskému chirurgovi a akademikovi Dr. Ghassanu Abu Sittahovi, a pokud ano, tak z jakých důvodů, uvedla dnes organizace Human Rights Watch. Dr. Abu Sittahovi byl v posledních týdnech odepřen vstup do Německa a Francie a 9. května 2024 nizozemští úředníci informovali palestinského velvyslance v Nizozemsku, že Dr. Abu Sittahovi nebude umožněn vstup do země 15. května na akci na palestinském velvyslanectví v Haagu.



Dr. Abu Sittahovi byl 4. května 2024 odepřen vstup do Francie, kde měl ve francouzském Senátu promluvit o Gaze. Na sociálních sítích a pro Human Rights Watch uvedl, že francouzské úřady na letišti Charlese de Gaulla ho informovaly, že mu byl vstup znemožněn kvůli ročnímu zákazu uvalenému Německem. Právník dr. Abu Sittaha sdělil organizaci Human Rights Watch, že německé úřady ho o zákazu neinformovaly, ani mu nesdělily jeho důvod. Francouzský úředník sdělil agentuře Associated Press, že německý zákaz vstupu platí v celém schengenském prostoru, tedy v zóně 29 zemí, kde byly obecně zrušeny kontroly na vnitřních hranicích.



„Dr. Ghassan Abu Sittah viděl na vlastní oči zvěrstva, k nimž v Gaze dochází,“ uvedla Yasmine Ahmedová, ředitelka organizace Human Rights Watch ve Velké Británii. „Německo by mělo okamžitě vysvětlit, proč mu odepřelo vstup a uložilo tento dalekosáhlý zákaz přednímu zdravotnickému odborníkovi, aby v Berlíně, Paříži a Haagu hovořil o tom, čeho byl v Gaze svědkem.“



Pokusy zabránit mu podělit se o své zkušenosti s léčbou pacientů v Gaze riskují, že bude narušen závazek Německa chránit a usnadňovat svobodu projevu a shromažďování a nediskriminaci, uvedla Human Rights Watch.



Dne 24. dubna se organizace Human Rights Watch obrátila na německou vládu s žádostí o vysvětlení, jak jsou její kroky v souladu s mezinárodními a vnitrostátními závazky Německa chránit a usnadňovat svobodu projevu a shromažďování a nediskriminaci. Human Rights Watch neobdržela odpověď.



Palestinský velvyslanec v Nizozemsku pozval dr. Abu Sittaha, aby vystoupil na akci v Haagu u příležitosti 76. výročí Dne Nakby, který připomíná více než 700 000 Palestinců, kteří uprchli nebo byli vyhnáni ze svých domovů, a více než 400 vesnic zničených během událostí spojených se vznikem Izraele v roce 1948. Generální ředitel haagské mezivládní Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) si v květnu pozval také dr. Abu Sittaha, aby poskytl informace o používání bílého fosforu izraelskými silami v Gaze. dr. Abu Sittah uvedl, že byl při své práci v Gaze svědkem používání munice s bílým fosforem, která způsobuje obzvláště škodlivá zranění.



Dr. Abu Sittah uvedl, že nizozemští představitelé informovali palestinského velvyslance v Nizozemsku, že mu nebude povolen vstup do Nizozemska na oslavy Dne Nakby 15. května, ale zváží, zda mu umožní vstup na setkání s generálním ředitelem OPCW pod podmínkou, že se zúčastní pouze tohoto setkání a ihned poté odjede. Dne 9. května palestinská mise v Nizozemsku oznámila, že akci zrušila z důvodu zákazu vstupu dr. Abu Sittaha do celého Schengenu. V oznámení se uvádí, že Dr. Abu Sittah se měl rovněž setkat s mezinárodními organizacemi, aktéry občanské společnosti, nizozemskými poslanci a univerzitami.



Dr. Abu Sittah měl v plánu vystoupit ve francouzském Senátu na pozvání poslanců Strany zelených na setkání o odpovědnosti Francie za uplatňování mezinárodního práva v Palestině. Dr. Abu Sittah na zasedání vystoupil prostřednictvím videospojení.



Německo 12. dubna zablokovalo dr. Abu Sittahovi vstup do země a znemožnilo mu tak přednést projev na konferenci o Palestině v Berlíně. Uvedl, že mu němečtí úředníci sdělili, že pokud by se pokusil zúčastnit konference na dálku nebo pokud by na konferenci poslal videozprávu, jednalo by se o trestný čin, za který by mu mohla být uložena pokuta nebo odnětí svobody až na jeden rok. Řekl organizaci Human Rights Watch, že mu letištní orgány sdělily, že mu odmítají vstup kvůli „bezpečnosti lidí na konferenci a veřejnému pořádku“. Dr. Abu Sittah uvedl, že plánuje právně napadnout zákaz vstupu do celého Schengenu v Německu.



Svobodu projevu a pokojného shromažďování lze omezit pouze za omezených okolností a výkon těchto práv nesmí být předmětem žádné diskriminace, například na základě etnického původu, náboženství nebo politického přesvědčení. Žádné omezení nesmí ohrozit právo samotné.



Podle Human Rights Watch by vlády Spojeného království a Skotska měly tlačit na německou vládu, aby vysvětlila zákonnost zákazu vstupu britského chirurga na své území a zavedení celošengenského zákazu vydávání víz. Německá vláda by také měla neprodleně objasnit důvody a postup, který byl při uvalení takového zákazu dodržen.



Dr. Abu Sittah léčil pacienty v nemocnicích al-Šifa a al-Ahli v Gaze v říjnu a listopadu 2023. O tom, čeho byl v Gaze svědkem, poskytl svědectví oddělení Metropolitní policie pro válečné zločiny v Londýně. Britská policie uvedla, že veškeré relevantní informace případně předá Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC).



Žalobce ICC potvrdil, že jeho úřad od března 2021 vede vyšetřování údajných krutých zločinů spáchaných v Gaze a na Západním břehu Jordánu od roku 2014 a že jeho úřad má jurisdikci nad zločiny v současných bojích mezi Izraelem a palestinskými ozbrojenými skupinami, která zahrnuje protiprávní jednání všech stran.



Podle Human Rights Watch může zákaz cestování pro dr. Abu Sittaha bránit jeho schopnosti poskytovat informace o zločinech v Gaze dalším soudním orgánům a institucím v Evropě.



Po útocích vedených Hamásem 7. října v jižním Izraeli, které zahrnovaly úmyslné zabíjení civilistů a braní civilistů jako rukojmích, což jsou činy, které se rovnají válečným zločinům, izraelské síly opakovaně prováděly zjevně nezákonné útoky, včetně útoků na zdravotnická zařízení, personál a nemocnice v Gaze. Izraelské síly nadále brání poskytování základních služeb a humanitární pomoci do Gazy, což jsou činy, které se rovnají válečným zločinům, včetně používání hladovění civilistů jako válečné zbraně.





„Uprostřed pokračujících zvěrstev v Gaze by země měly upřednostnit ukončení spoluviny a prosazování odpovědnosti,“ řekl Ahmed. „Místo toho se Německo tím, že brání dr. Abu Sittahovi, aby se podělil o své zkušenosti, snaží zabránit občanům, aby se vůbec dozvěděli o závažném zneužívání, ke kterému v Gaze dochází. Vláda Spojeného království by měla na oznámený zákaz okamžitě upozornit své německé protějšky.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0