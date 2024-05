"Je mi to jedno": Proč se němečtí pracovníci v automobilovém průmyslu učí instalovat tepelná čerpadla

Výroba automobilových komponentů ve městě Gifhorn skončí v roce 2027 a přesune se do Chorvatska, České republiky a Walesu, aby se náklady udržely "konkurenceschopné", uvádí společnost Continental, která zruší přibližně 7 000 pracovních míst po celém světě.

Toto přemístění znamená novou kariéru pro devětačtyřicetiletého Karaca, jednoho z rostoucího počtu pracovníků ve společnostech zásobujících životně důležitý německý automobilový průmysl, které jsou zasaženy tsunami propouštění.

Tváří v tvář dvojitému šoku v podobě konce spalovacích motorů a rostoucí konkurenci z Číny oznámili evropští dodavatelé jako Bosch, ZF a Webasto škrty, které se nahromadily do té míry, že tato otázka vrhá stín na nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Brusel slíbil, že udělá více pro podporu domácího automobilového průmyslu a vypořádá se s nekalou konkurencí levnějších asijských konkurentů.

EU však plánuje od roku 2035 zakázat prodej nových automobilů poháněných fosilními palivy, což znamená, že některá pracovní místa se nevyhnutelně stanou nadbytečnými.

Transformace

Blížící se uzavření závodu společnosti Continental v Gifhornu bylo katalyzátorem pro Karacu a dalších 800 zaměstnanců, kteří zde pracují, aby se začali rekvalifikovat v jiné oblasti.

Místní společnost Stiebel Eltron, která se zabývá topenářskými systémy, navrhla, že závod převezme a ponechá si některé zaměstnance pro budoucí výrobu.

"Brzdy nebo tepelná čerpadla, to je mi jedno," říká Karaca, jehož oba rodiče pracovali v továrně pro Continental.

Výroba výfuků, světlometů, převodovek nebo brzd je již dlouho stabilní zakázkou a její dodavatelé jen v Německu zaměstnávají přibližně 270 000 lidí.

Technologie, na které se specializují, jsou však zastaralé a proces výroby bateriových automobilů je méně náročný na pracovní sílu.

"Pokud dnes potřebujete 100 lidí k výrobě normálního motoru, pak s elektromotorem jich potřebujete jen deset," řekla Jutta Rumpová, profesorka obchodu na univerzitě v Ludwigshafenu.

Stiebel Eltron nabízí v Gifhornu perspektivu dalšího zaměstnání přibližně 300 zaměstnancům společnosti Continental.

Dalších 100 by mohlo najít domov v nedaleké továrně společnosti Siemens, která zásobuje železniční společnosti.

Špatné vyhlídky

Zbývající pracovní místa jsou pod rostoucím tlakem čínských konkurentů, kteří si ukrajují stále větší podíl na trhu.

Čínský výrobce baterií CATL se v krátké době rozrostl a stal se třetím největším dodavatelem automobilů na světě, a to v sektoru, který stále vede Bosch, uvádí poradenská společnost Roland Berger.

Podle studie německého svazu automobilek VDA plánuje každá třetí společnost v tomto odvětví v nadcházejících letech přesunout část své výroby do zahraničí, aby snížila náklady.

Sekera už dopadla na 3 400 dělníků ve Fordově továrně v Saarlouis na západě Německa.

Uzavření továrny s sebou bere celou síť místních dodavatelů, jejichž zaměstnanci v březnu uspořádali šestidenní stávku, aby získali lepší podmínky propouštění.

Mezi nimi i třiatřicetiletý Luca Thonet, který je zaměstnancem dodavatele Fordu Lear, řekl, že by rád zůstal v regionu poblíž francouzských hranic.

"V regionu však nezůstal téměř žádný průmysl a ani ostatní továrny nejsou v příliš dobré situaci," řekl agentuře AFP.

Thonet se odvolával na situaci v ZF, druhém největším německém dodavateli automobilů, který oznámil uzavření dvou závodů na svém domácím trhu.

Podniková rada ZF se obává, že by mohlo dojít ke zrušení asi 12 000 pracovních míst, přičemž počet pracovních míst by mohl spadat do stejného regionu jako Saarlouis.

Německo se sice potýká s nedostatkem pracovníků, ale ne všechna odvětví jsou zasažena stejně.

V oblasti IT, vývoje produktů nebo prodeje "je nedostatek kvalifikovaného personálu", říká expert Rump. "To není případ výroby."

